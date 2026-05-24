Als Katzenliebhaber konnte ich zu diesem Spieletest natürlich nicht Nein sagen … und es tut mir absolut nicht leid! 😼

Direkt zu Anfang könnt ihr eure Katze anpassen, verschiedene Fellfarben auswählen und auch Namen aussuchen … unter anderem HUGO 🥹 Allein dafür gibt es schon Pluspunkte von mir.

FPS könnt ihr einstellen (Gott sei Dank 🙏) Dazu muss schon jetzt gesagt werden: BENUTZT EINEN CONTROLLER. Wirklich, ohne Spaß, ihr werdet später verstehen, warum… 😖🎮

Die Musik und die Texte sind ein Träumchen, super aufeinander abgestimmt. Mal davon abgesehen, dass dieser Igel original diese Gummihuhn-Quietschgeräusche von sich gibt *quitsch* 🐔, ich konnte nicht mehr, hahaha 🤣

Die Entwickler sind absolute Katzenfans. Mir wurde sogar gesagt, dass später Plüschtiere zum Spiel kommen sollen … ich brauch eines. Sofort. JETZT. ❤️

Wisst ihr, was auch richtig nice ist? Ihr könnt eure Katze Accessoires anziehen (dafür benötigt ihr das Geld im Spiel, also sammelt das Geld ein!) 💸, Fellfarbe, Augenfarbe, Halsband, Hüte, richtig hübsch, sag ich euch!

Hier könnt ihr fix reinschauen:

Storymäßig läuft ein Einbruchsversuch vollkommen schief, deswegen landet ihr in einem Experiment und werdet wortwörtlich zur SUPERCAT! 🦸‍♂️😼 Nach anfänglichem Tutorial und halben Herzinfarkt könnt ihr euch in zwei Teilen – genau deswegen der Wink mit dem Controller. Beide werden nämlich separat gesteuert von einander & ich als Grobmotoriker, was Controller angeht, war ich teilweise wirklich am Kämpfen.. SORRY 😭

Was sehr nervig / nicht sonderbar toll ist: Sobald beide Katzen gleichzeitig unterwegs sind, ist es kaum möglich, diese auseinander zu halten. Da wäre ein Hinweis (z.B. verschiedene Symbole) sehr hilfreich, da die Katzen unterschiedliche Aufgaben haben. Mal davon abgesehen, dass ihr nahe zu eine perfekte Deutsch Übersetzung habt, bis auf ein paar Grammatikfehler, kann man sich hier nicht beschweren! Also alles halb so dramatisch. 😎

Die Rätsel / Puzzle werden anfangs sauber erklärt, werden aber ziemlich flott etwas knackiger (die Hinweise sind hier so semi optimal nutzbar, also mir haben die kaum was gebracht).❤️

Die Steuerung für das Springen ist zum Teil leider auch etwas knifflig, bis man den Dreh draußen hat, wobei auch diese ab und zu doch sehr „GENAU” platziert werden muss, dass die Katze springt.

Das Spiel hat eine Spielzeit von etwa 5 Stunden, je nachdem wie fix man durchläuft, für 100% sind es etwa 10 Stunden, aber auch da kommt es natürlich auf eure Schnelligkeit an! 👀

Wir streifen also durch die Unterwelt und müssen Stück für Stück das Geheimnis lüften, wie das von X-MEN.

Als Geheimagent hacken wir uns natürlich von Computer zu Computer und kriegen so immer mehr Fetzen der Geschichte und der grausamen Machenschaften der Firma mit. Im späteren Spielverlauf bekommen wir immer mehr Fertigkeiten für unseren Agenten. 🎯

Ihr wollt euer Abenteuer nicht alleine bestreiten? Dann nehmt einen zweiten Agenten mit, das Spiel hat nämlich einen lokalen Drop-in/out Koop Modus! ❤️

Es gibt insgesamt 29 Errungenschaften auf Steam zu ergattern! 🏆

Also, ran an die Katze, nicht weinen! und kämpft und rätselt euch durch das Spiel und entschlüsselt das geheime Rätsel!

Das Spiel ist gerade nur auf dem Computer spielbar.

Nach knapp 5,5 Stunden Spielzeit bekommt das Spiel von mir eine solide 9,5/10, für Katzenliebhaber ein wirklicher Gaumenschmaus 🤩!

Hier geht’s direkt zum Spiel:

https://store.steampowered.com/app/2111550/Schrodingers_Cat_Burglar/