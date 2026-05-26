Devil Jam im Test – Heavy Metal Survivor

Devil Jam ist ein weiteres Spiel im Survivor-Genre, auch „Bullet Heaven“ genannt. Der Entwickler Rogueside bringt ein Rock- und Metal-Thema in das Genre. Rockt das Spiel oder wird es im Moshpit liegen gelassen? Wir heben die Devilhorns und headbangen uns in das Spiel und sagen euch unsere Meinung.

Ihr übernehmt die Rolle von Falco, einem Lead-Gitarristen einer Metal-Band, die gerade ihren Höhepunkt erreicht und anfängt, richtig bekannt zu werden. Doch leider will der Teufel dein Talent für seine Band haben. Der Tod kommt und bringt Falco in die Hölle, und von da an fängt Devil Jam an. Zuerst muss der Gitarrist sein Können beweisen und sich gegen Horden von Dämonen bewältigen. Auf dem Weg treten euch noch zwei weitere Bandmitglieder bei, in dem Kampf gegen den Tod, höchstpersönlich, um aus der feurigen Situation zu entkommen.

Let’s Rock!

Devil Jam sieht auf den ersten Blick aus wie fast alle anderen Spiele in dem Genre. Einer der größten Unterschiede ist das Heavy-Metal-Thema. Das Level spielt in der Hölle, man kämpft gegen Dämonen und alles andere, was man mit Rock- und Metal-Musik in Verbindung setzt. Anders ist auch, dass man einen Ausweich-Move hat und die Angriffe, die automatisch passieren, selber zielen kann, aber nicht muss, wenn man nicht will. Nicht unbedingt was Neues, da es schon andere Genrevertreter gibt, die diese Features auch haben.

Das Grundprinzip ist also bekannt für Kenner des Survivor-Genres. Das Waffensystem hingegen ist etwas Besonderes. Ihr habt 12 Plätze in einem 3 × 4-Raster für Waffen und/oder Buffs. Ihr entscheidet, an welchem Platz welche Waffe/Buff ausgerüstet wird. Jeder Charakter hat noch einen Hauptangriff, der nicht auf dem Raster ist und sich automatisch, mit jedem Level-Up verbessert. Die Position der Waffen/Buffs ist wichtig, da, anders als in den meisten Survivorspielen, jede Waffe in einem bestimmten Takt ausgelöst wird. Jede Sekunde geht eine Feuerwand durch das Raster und löst dadurch alle Angriffe, die in dem Abschnitt sind, aus.

Dadurch könnt ihr selber entscheiden, in welchem Rhythmus eure Angriffe, den Gegnern entgegengeschmissen werden. Und auch könnt ihr damit bestimmte Kombinationen an Angriffswellen erstellen. Die Buffs geben keine Angriffe selbst, können aber andere Felder positiv beeinflussen. Es gibt viele verschiedene Buffs mit verschiedenen Mustern, die ihr in eurem Kampf gegen die Dämonen ausrüsten könnt. Doch man muss immer bedenken, dass jeder Buff den Platz für eine weitere Waffe versperrt.

Bei der Auswahl der Angriffe hat sich der Entwickler ein bisschen von Hades abgeguckt. Dort bekommt man die Buffs von verschiedenen Göttern angeboten. Bei Devil Jam bekommt ihr eure Waffen von den „Sieben Todsünden“. Diese sind durch gut detaillierte Charaktere dargestellt, welche handgezeichnet sind. Leider haben diese nur wenige gesprochene Dialoge, aber trotzdem ist die Darstellung sehr gelungen. Auch der Teufel gibt euch Buffs, welche stark sind, aber negative Aspekte mit sich bringen. Anfangs habt ihr nicht alle Sünden zur Verfügung und schaltet diese mit der Zeit frei. Nach jedem Level Up kann eine der Sünden auftauchen und euch Auswahl an Angriffen anbieten, leider ist das sehr Zufällig und dadurch ist es schwer für Builds zu planen.

Chillen im Greenroom

Nach einem Run könnt ihr euren Fortschritt überprüfen, Materialien kaufen und neue Upgrades erwerben. Quests gibt es eine Menge zu erledigen, die euch viele Belohnungen bringen, um schneller zum finalen Ziel zu kommen. Zwei Shops gibt es: einmal für Verbesserungen und neue Waffen, und der andere Shop verkauft Materialien, die man im ersten Shop braucht. Des Weiteren kann man noch den Charakter wechseln und dann geht es auch wieder in den Kampf gegen die Horden von Dämonen.

Fazit

Devil Jam macht nicht viel falsch für ein weiteres Spiel im sehr populären Survivor-Genre, doch macht es auch leider wenig Neues. Das Rhythmussystem ist eine gute Idee und passt auch super zu dem Thema des Spiels. Die Grafik mit den handgezeichneten Charakteren und sogar die Musik gefallen mir sehr gut. Auch finde ich das System mit den verschiedenen Sünden, die euch ihre Angriffe nach einem Level-Up anbieten, gelungen. Doch bedauerlicherweise fehlt es ein bisschen an Content. Nach ein paar Runs fehlt es schon an Abwechslung und die Levelauswahl ist auch einfach zu klein.

Alles in allem ist es ein absolut solides Spiel und vor allem für den Preis von 7,99€ kann man nicht viel falsch machen. Für alle, die schon mehrere Vertreter des Genres gespielt haben, wird hier nicht viel Neues zu finden sein, für alle anderen, die Interesse an dem Genre haben, ist es eine Empfehlung.

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Vergleichbare Spiele

Wenn euch die folgenden Spiele gefallen haben, dann macht ihr mit Devil Jam nichts falsch.

Vampire Survivors Brotato Halls of Torment Megabonk Deep Rock Galactic: Survivor



Devil Jam Trailer

Fazit Kasten

Kategorie Wertung Kommentar Presentation ⭐8/10 Handgezeichnete Charaktere und gelungen Musik Gameplay ⭐7/10 Interessantes Rythmus System Story ⭐-/10 Keine weitere Story Entwicklung nach dem Anfang Wiederspielwert ⭐7/10 Viele Quests zum Freischalten

🎯 Gesamtwertung: 7/10

Devil Jam (7,99€) ist seit dem 26. März 2026 für Xbox Series X|S, Playstation 5, Nintendo Switch und PC erhältlich.

Der Test basiert auf einem Review Code für Devil Jam auf der Xbox Series X, der uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt wurde.