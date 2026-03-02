GetDigital Epische Lootbox Februar 2025 – Das steckt drin

Wir freuen uns über eine Partnerschaft mit dem Nerdstuff-Experten Getdigital.de und haben die epische Lootbox zum Auspacken bekommen. Und natürlich wollen wir euch nicht vorenthalten was in dieser schönen Box alles drin ist. Und hier kommt auch garantiert jeder Nerd bzw. Gamer auf seine Kosten. Das steckte im Februar in der epischen Lootbox.

Das erwartet euch in der GetDigital Lootbox

Die epische Lootbox bringt zur herkömmlichen Lootbox noch mal exklusive Inhalte mit und hat einen Wert von über 70 Euro. Die Box selber bekommt ihr aber schon für 29,95 Euro. Und so gibt es direkt zum Anfang was exklusives und zwar das Ouija Schneidebrett im Wert von 24,95 Euro. Dieses Schneidebrett sieht aus als würdest du in deiner Küche Séancen abhalten. Ausgestattet mit Buchstaben von A bis Z und Zahlen von 1 bis 0 wird der nächste Kochabend was ganz Besonderes. Aber immer dran denken das Holzbrett nicht in die Spülmaschine zu stecken.

Natürlich ist auch immer ein Shirt mit dabei und das hat einen Wert von 19,95 Euro. Diesmal handelt es sich um das Captain Drinks Shirt. Als Design findet ihr eine Art Kaffeeautomat für Star Trek Fans. Da wird nicht nur Jean-Luc Picard seine Freude haben, sondern auch die Fans der Serie. Aber auch alle anderen sorgen so für einen coolen Blickfang im nächsten Sommer.

Mit dem NASA Lunch Bag im Wert von 12,95 € bekommt ihr eine coole Tasche die eure Getränke und eure Speisen zuverlässig frisch halten. Und dabei sieht sie auch noch so herrlich nerdig aus und ist perfekt für die Schule oder bei Ausflügen. Und das Reinigen ist ebenfalls ganz einfach: Einfach feucht auswischen und trocknen lassen und bereit sein für den nächsten Einsatz. Für eine Reise zum Mond empfehlen wir euch aber vielleicht doch eine größere Tasche.

In der epischen Lootbox dürft ihr euch auch immer über coole Figuren freuen. Und diesmal war die Q-Fig Figur von Sub Zero dabei. Er gehört seit 1992 zu den bekanntesten Figuren der legendären Mortal Kombat Reihe und steht für Disziplin, Ehre und Tradition. Und nun steht er bei uns im Regal und passt auf uns auf. Eine wunderbare Figur die jeder Sammler lieben wird und einen Wert von 23,95 € mitbringt.

Für jeden Fan was dabei

Manchmal müssen die Dinge auch nicht immer riesig sein um eine ganz besondere Überraschung zu sein. Mit der Harry Potter Keramik Dose im Wert von 9,95 € lagert ihr euren USB-Stick oder Schmuck. Verziert wird die Keramik Dose mit dem bekannten Schoko-Frosch, der aber leider als Beilage nicht dabei war. Aber das können wir verschmerzen.

Final Fantasy Fans kommen ebenfalls auf ihre Kosten und entdecken in der epischen Lootbox von getdigital.de das Final Fantasy VII TCG Starter Deck im Wert von 5,95 €. So könnt ihr mit den Trading Cards beginnen und mit Cloud, Tifa, Aerith und den anderen Helden in Kartenform kämpfen. Auch in den nächsten epischen Lootboxen werden noch mehr Kartensets zu finden sein.

Zum Schluss gibt es dann noch mal ein echtes Highlight welches Funko Pop und Marvel Fans sicher begeistern wird. Das Februar Upgrade in der epischen Lootbox bringt mit dem Funkoverse Marvel Brettspiel im Wert von 29,95 € ein taktisches Brettspiel mit bei dem du bekannte Marvel-Helden als Pop-Figuren spielen kannst. Nutzt dabei die Superkräfte eures Helden, um zu gewinnen und probiere weitere Helden aus. Natürlich kann das Spiel auch mit allen anderen Funkoverse Spielen kombiniert werden.

