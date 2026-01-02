SanDisk Extreme Portable SSD 1TB für PlayStation im Test

Die Playstation 5 bringt ja von Haus aus schon ein bisschen Speicher mit. Aber natürlich weiss jeder bei der Menge von Spielen das dieser Speicher nicht ausreichend ist. Mit der SanDisk Extreme Portable SSD 1TB gibt es eine gute Alternative um euren Speicher auf satte 1 TB zu erweitern. Wir haben die kleine Festplatte für die PlayStation 5 getestet.

Schnelle Speichererweiterung für die PlayStation 5

Die SanDisk Extreme Portable SSD ist offiziell von PlayStation lizenziert und bringt euch satte 1TB Speicher mit. Wem das noch nicht reicht der kann sich auch eine 2TB Version zulegen. Dank der blitzschnellen Lesegeschwindigkeiten von bis zu 1000 MB/s fliegen eure Games quasi auf oder von der Festplatte. So müsst ihr eure Spiele nicht stundenlang aus dem Store herunterladen sondern könnt sie einfach und locker aus dem Archiv laden. Und da das gute Stück noch klein und handlich ist kann es überall mitgenommen werden.

Außerdem ist die SanDisk Extreme Portable SSD nach IP65 wasser- und staubdicht und hält sogar noch Stürze bis zu 3 Meter aus. So sind eure Lieblingsgames auch unterwegs immer gut geschützt. Einfach mit dem mitgelieferten USB Kabel an die PlayStation 5 anschließen und den Speicher ruckzuck auf 1 oder 2TB erweitern. Wichtig zu wissen: Die Spiele lassen sich zwar auf die Festplatte kopieren, aber nicht von dort aus starten. Dafür müssen die Games auf eurer PlayStation 5 sein. Die SSD agiert also als Archiv und bietet deutliche Vorteile als das Herunterladen aus dem PlayStation Store.

So müsst ihr alte Games nicht löschen und danach wieder mühsam herunterladen sondern könnt sie einfach auf die Festplatte speichern und bei Bedarf wieder schnell installieren. Außerdem könnt ihr PlayStation Spiele für den PC nutzen. Einfach eure Spielebibliothek speichern und das Laufwerk am PC anschließen und von dort direkt ausführen. Allen Produkten von SanDisk liegt auch noch eine einmonatige Discord Mitgliedschaft bei.

In unserem Test haben wir mehrere Games ins Archiv kopiert und danach wieder neu installiert. Es dauert höchstens 5 bis 10 Minuten je nach Größe der Games. Mittlerweile haben einige der Spiele ja schon knapp 100 GB. Mit der SanDisk Extreme Portable SSD erweitert ihr euren PlayStation 5 Speicher und greift schnell auf eure Lieblingsgames zu. Auch Speicherstände lassen sich natürlich abspeichern.

Fazit:

Mit der SanDisk Extreme Portable SSD habt ihr eure Lieblingsgames immer dabei und erweitert ruckzuck euren PlayStation 5 Speicher. Ultraschnelle Lesegeschwindigkeiten sorgen für einen bequemen und schnellen Ablauf. Nun müsst ihr keine alten Spiele mehr löschen und hinterher wieder neu aus dem Store herunterladen. Das kann besonders bei einer schlechten Internetverbindung immer sehr lange dauern. Wer eine gute und schnelle Speichererweiterung sucht der sollte hier zuschlagen.