Hot Wheels Let´s Race – Ultimate Speed im Test

Nachschub in der Review-Garage. Wir haben uns die Playstation 5 Version von Hot Wheels Let´s Race: Ultimate Speed angeschaut und versetzen uns damit in die guten alten Kindertage. Denn schon früher waren die Hot Wheels Autos was ganz Besonderes. Ob dieses besondere Gefühl auch auf der Playstation 5 wieder erscheint finden wir heraus.

Hot Wheels kennt eigentlich jeder, oder?

Hot Wheels ist eigentlich allen ein Begriff. Die ikonischen kleinen Autos die in der Fernsehwerbung immer als das absolute Super-Spielzeug präsentiert wurden. Ich habe jetzt noch die markante Stimme des Sprechers im Ohr wenn er Hot Wheels sagt. Hot Wheels Let´s Race: Ultimate Speed richtet sich aber eher an die jüngere Spielgemeinde und kommt deshalb auch mit einem sehr zugänglichen Spielsystem daher.

Hot Wheels bietet nicht nur coole Karren sondern auch faszinierende Strecken mit Rampen, Loopings und leuchtende Neonfarben. Und diese dürfen wir in diesem Spiel sogar selbst zusammenstellen. Doch dazu kommen wir später. Die Playstation 5 darf in diesem Spiel zeigen wie eine hohe Bildrate funktioniert und wie das farbliche Chaos umgesetzt wird. Das ist nicht negativ gemeint – denn Hot Wheels ist ein wahrer Farbenflash. Überall bunte Farben und es blinkt an allen Ecken und Enden. Und das alles in allerhöchster Geschwindigkeit.

Eher für das jüngere Publikum

Das Spielsystem ist wie oben erwähnt simple gestrickt und soll die jüngeren Spieler ansprechen. Das heisst aber nicht das auch andere diesen Titel eine Chance geben sollten. Denn wer schon früher gerne mit Hot Wheels Autos und deren Strecken gespielt hat, der wird wirklich in seine Kindheit zurückversetzt. Setzt euch in den virtuellen Wagen und rast los und versucht dabei das Auto unter Kontrolle zu halten. Das ist am Anfang vielleicht ein wenig unübersichtlich, legt sich aber nach einigen Fahrten von ganz alleine.

Publisher GameMill Entertainment bringt mit BamTang Games die bekannte Netflix-Serie auf die Konsole. Sechs Nachwuchsrennfahrer wollen große Rennstars werden und wer die Serie schon mal gesehen hat, wird sich sofort zurechtfinden und die Charaktere wohl bereits kennen. Ein herrlicher Arcade-Spaß ohne zu viel Schnick-Schnack. Am Ende jeder Zone warten auch noch Boss-Gegner auf euch – die ihr mit bestimmten Aktionen attackieren müsst. Keine wirkliche schwere Aufgabe – aber sie macht Spaß und der Erfolg wird belohnt.

Spaß auch ohne Online-Modus

Spielt Meisterschaften, Zeitrennen oder den Couch-Multiplayer gegen eure Freunde. Leider gibt es keinen direkten Online-Modus aber das ist bei Hot Wheels Let´s Race: Ultimate Speed kein wirklicher Kritikpunkt. Hier steht ausdrücklich der Spaß im Vordergrund und der ist von der ersten Sekunde an gegeben. In typischer Mario Kart Art ballern wir unsere Gegner von der Strecke und nutzen Extras wie Turbo-Boost oder Beschleunigungszonen.

Rast durch Loopings, Rampen und total verrückte bunte Strecken und erinnert euch an die guten alten Kindertage. Die jüngeren Spieler die besonders die Netflix Serie schon kennen werden ihre Charaktere sofort erkennen und wollen mit ihnen alle Rennen gewinnen. Dank der niedrigen KI im Spiel ist das auch nicht wirklich eine Herausforderung – aber dafür macht es immer wieder Laune und entdeckt immer wieder was Neues.

Baut euch eure eigenen Strecken

Die Autos im Spiel sind die bekannten klassischen Hot-Wheels Modelle bis hin zu neuen modernen Interpretationen. Alle Fahrzeuge haben ihren eigenen Charakter und bieten Unterschiede an. Dank der Dual-Sense Funktionen fühlen sich Vibrationen und adaptive Trigger bei jedem Auto anders an. Damit fühlt ihr die Beschleunigung und den Untergrund noch besser und das wurde wirklich gut umgesetzt.

Der Streckeneditor bietet euch dann nochmal eine ganze Menge Umfang und lässt euch bis zu acht verschieden Strecken erstellen. Allerdings wird dieser erst freigeschaltet wenn ihr ein paar Tutorial Aufgaben erledigt. Aber das ist natürlich schnell gemacht und ihr könnt euch eure eigenen Wunschstrecken zusammen basteln.

Fazit:

Am Ende ist Hot Wheels Let’s Race – Ultimate Speed ein Spiel, das genau weiß, was es sein möchte. Es ist kein realistischer Rennsimulator und will es auch nicht sein. Stattdessen bietet es eine liebevolle, rasante und farbenfrohe Hommage an eine der bekanntesten Spielzeugmarken der Welt. Auf der PlayStation 5 wirkt das Konzept lebendig, schnell und überraschend detailreich – ein Fest für alle, die Geschwindigkeit nicht nur messen, sondern fühlen wollen

Fazitkasten

Kategorie Wertung Kommentar Atmosphäre 9/10 Ein Sprung in die Kindheit Gameplay 8/10 Leicht zugänglich und schnell erlernbar Technik 8/10 Hohe Geschwindigkeiten und kaum Probleme Story 8/10 An der Netflix Serie angelehnt Wiederspielwert 8/10 Macht immer wieder Spaß

Gesamtwertung: 8/10