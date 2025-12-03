Truck Driver – The Dutch Connection im Test

Ein neues Game aus dem Hause SOEDESCO ist bei uns im Testlabor eingetroffen und wir durften uns Truck Driver: The Dutch Connection auf der Playstation 5 anschauen. Die bekannte Truck-Simulationsreihe bekommt also einen weiteren Ableger wo sich das Thema, wie der Name schon sagt, ganz um die Niederlande dreht.

Truck Driver: The Dutch Connection bietet (fast) typisches Niederlande-Flair

Wenn ihr beim Spielen von Truck Driver: The Dutch Connection das Radio anschaltet müsste eigentlich das Lied „Tulpen aus Amsterdam“ abgespielt werden. Aber soviel haben die Entwickler dann doch nicht in Sachen Niederlande ins Spiel integriert. Dafür aber eine Menge typischer Landschaften die geprägt sind von Windmühlen, Küstenlandschaften und Industriegebiete. Doch nicht nur die Umgebung sondern auch die Trucks kommen mit mehr Liebe zum Detail daher.

Was allerdings auch direkt auffällt: In den Niederlanden scheint wenig los zu sein. Zumindest im Spiel gibt es kaum Leben auf den Straßen und drumherum. Und eigentlich sind unsere Nachbarn ja als eine sehr lebendige und fröhliche Gesellschaft bekannt. Hier kommen sie leider so gut wie gar nicht vor, so dass man leider nur die Umgebung typisch holländisch gemacht hat.

Zu langatmige Storys

Bei der Story geht es um Lucas und Felix – beide Charaktere stehen im Mittelpunkt der Geschichte und leben das Truckerleben aus. Es gibt in den Zwischensequenzen lange Gespräche, die allesamt in englischer Sprachausgabe daherkommen. Die Gespräche wirken aber etwas langgezogen und rauben dem Spiel den eigentlichen Charme. Denn eigentlich wollen wir uns in unserem Truck setzen und unsere Aufgaben erledigen. Doch bis dahin ist es ein steiniger Weg, der gerne auch mal was länger dauern kann.

Es gibt viele Geschichten rund um Freundschaft und beruflichen Herausforderungen, aber eine echte Tiefe konnten wir nicht entdecken. Man sucht leider des öfteren den Überspringen Button weil die Erzählungen etwas zu viel geworden sind. Und wenn wir dann doch mal endlich unterwegs sind gibt es weitere Dialoge die das Spiel unterbrechen. Fanden wir jetzt nicht so gut und stört das Spielerlebnis.

Leicht zugängliches Gameplay mit technischen Schwächen

Doch kommen wir zum eigentlichen Gameplay von Truck Driver: The Dutch Connection. Da müsst ihr nicht für studiert haben oder einen Truck-Führerschein besitzen. Die Steuerung ist angenehm zugänglich und schnell erlernbar. Auch eine Lenkrad-Unterstützung wird geboten, wir haben das Spiel allerdings mit unserem Dual Sense Controller gespielt. Die verschiedenen Kamera-Einstellungen sorgen für eine gute Übersicht und ihr habt beim Fahren alles unter Kontrolle. Doch eigentlich kann auf den Straßen nicht viel passieren, weil einfach kaum Verkehr herrscht oder er plötzlich aus dem Nichts erscheint.

Leider gibt es im Spiel eine Menge nerviger Pop-Ups und sichtbare Frame-Einbrüche. Das sollte auf der Playstation 5 nicht passieren und schon gar nicht wenn man im Spiel die Unreal Engine 5 nutzt. Grafisch hätte man da sicherlich deutlich mehr herausholen können. So erinnert das Spiel eher an einen PS4 Ableger und die leblose Umgebung verstärkt den Eindruck noch,

Truck Driver: The Dutch Connection ist kein absolut schlechtes Spiel geworden sondern kämpft eher mit seinen eigenen Ansprüchen. Man versteift sich zuviel auf die Geschichte, die viel zu lange Dialoge und Zwischensequenzen mitbringt. Die Idee dahinter ist nett gemeint aber ist leider nicht so gut umgesetzt. Allerdings ist das Spiel für Fans von Truck-Simulationen sicher interessant und schnell zugänglich, aber auch hier fehlt es an den den Details und Kleinigkeiten. Abseits der Story empfehlen wir den Freedom-to-Roam Modus – wo hier die Straßen von Europa in einem individuellem Tempo erkunden könnt.

Fazit:

Truck Driver: The Dutch Connection bringt das Leben zweiter Charaktere in den Mittelpunkt, die ihre Aufgaben in den Niederlanden erledigen. Doch leider sind die netten Nachbarn von nebenan eher leblos und die Umgebung bietet nicht so viel wie man erwarten könnte. Klar erkennt man den Bezug zu den Niederlanden und auch die verschiedenen Aufgaben sorgen für die Nähe dazu, aber im Endeffekt ist es einfach viel zu wenig um ein echter Blockbuster in Sachen Truck-Simulation zu werden. Das ist eigentlich schade weil man vom Entwickler SOEDESCO andere Spiele kennt

Fazitkasten