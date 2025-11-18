Marvel Must-Have – Fantastic Four – Unfassbar – Comic-Kritik

Ständig erscheinen neue Comics aus verschiedenen Universen, da ist es schwer, den Überblick zu behalten. Egal, ob DC, Marvel, Star Wars oder komplett andere Serien – immer stellt sich die Frage, was man sich als Nächstes holen soll. Um euch die Entscheidung etwas zu erleichtern und eine stärkere Übersicht zu gewährleisten, geben wir euch immer mal wieder Kritiken zu den neuesten deutschen Ausgaben verschiedener Comics. Viel Spaß mit unserer Kritik zu Marvel Must-Have – Fantastic Four – Unfassbar.

Erscheinungsdatum 01.07.2025 Zeichner Mike Wieringo Autor Mark Waid Format Softcover Seitenanzahl 200 Stories Fantastic Four (1998) 67–70, 500–502 Preis 29,00€

Die Fantastic Four gehören seit jeher zu den faszinierendsten Teams im Marvel-Kosmos. Ihre Mischung aus familiärer Nähe, wissenschaftlicher Neugier und kosmischen Wundern macht sie zu etwas Besonderem. Kein anderes Team vereint Abenteuerlust und Verantwortung auf eine so natürliche Weise, während sie gleichzeitig mit den Herausforderungen eines ungewöhnlichen Familienlebens umgehen müssen.

Untrennbar mit ihnen verbunden ist Dr. Doom. Als einer der komplexesten Gegenspieler im gesamten Marvel-Universum verkörpert er Macht, Intelligenz und verletzten Stolz wie kaum ein anderer. Zwischen Victor von Doom und den Richards herrscht eine jahrzehntelange Spannung, die weit über herkömmliche Rivalität hinausgeht. Sie ist geprägt von gekränktem Ehrgeiz, geteilten Vergangenheiten und einer Feindschaft, die fast familiäre Tiefe erreicht.

Gerade jetzt, da das MCU immer deutlicher auf die Einführung der Fantastic Four in die uns bekannte Hauptwelt zusteuert und die Erwartungen an ihren kommenden Leinwandauftritt in Avengers steigen, lohnt sich der Blick zurück auf zentrale Geschichten besonders. Marvel Must-Have – Fantastic Four – Unfassbar bietet dafür den idealen Einstieg. Ohne vorwegzugreifen, lädt diese Kritik dazu ein, die Faszination dieses Teams und seiner größten Bedrohung neu zu entdecken und macht neugierig darauf, was in der vollständigen Review folgt.

Inhalt:

Dr. Doom treibt seine finstersten Pläne voran und strebt nach einer Macht, die alles übertrifft, was er je besessen hat. Ausgestattet mit einer neuen, bedrohlich verstärkten Rüstung stellt er sich den Fantastic Four und greift Reed, Sue und ihre Kinder in einem Moment voller Verwundbarkeit an. Der darauf folgende Kampf entfesselt eine Wucht, die selbst Marvels berühmteste Familie nicht ohne tiefe Spuren überstehen wird.

Marvel Must-Have – Fantastic Four – Unfassbar ist keine neue Geschichte. Es ist eine legendäre Storyline in der Geschichte der Familie, die unter Fans schon lange bekannt ist. Damit wird es also keinen überraschen, wenn ich euch sage, wie gut dieser Comic ist. Hier sieht man nicht nur, wie tief die Rivalität von Doom und den Fantastic Four verankert ist, man erlebt auch jeden Charakter in neuem Glanz. Ben als eine Art Vaterfigur, Sue als verzweifelte, aber dennoch starke Mutter, Johnny als empathisches Familienmitglied und ganz wichtig Reed, der sich seiner Voreingenommenheit gegenüber der Magie stellen muss. Man merkt deutlich, dass diese Geschichte die Familie geprägt hat und ein wichtiger Meilenstein in ihrer Entwicklung war.

Natürlich endet die Bedeutung des Comics nicht hier. Wir bekommen noch viel mehr Einsicht in die Vergangenheit von Victor, seine Erlebnisse mit Reed und die Gründe, warum er diesen zu verachten gelernt hat. Außerdem ist Unfassbar ein erstes Anzeichen dafür, was im aktuellen Verlauf der Geschichte rund um Doom und Strange geschieht. Wirklich eine grandiose Geschichte, der man zwar an manchen Stellen ihr Alter anmerkt, die aber heute wichtiger wirkt denn je. Ein Meilenstein der berühmten Marvel-Familie, den man erlebt haben sollte.

Zeichnungen:

Die Zeichnungen von Mike Wieringo in Marvel Must-Have – Fantastic Four – Unfassbar können mit dieser starken Geschichte nur bedingt mithalten. An sich muss ich sagen, dass die Panels großartig gezeichnet sind, voller Details stecken und beeindruckende Bilder erzeugen, die mit ihrer tiefen Atmosphäre überzeugen. Trotzdem ist mir der Stil zu generisch. Das mag etwas unfair erscheinen, vor allem weil man einen Comic immer im Rahmen seines Erscheinens betrachten sollte und dieser Stil damals als besonders galt. Dennoch finde ich, dass es an kreativer Freude fehlt, die ich in modernen Fantastic-Four-Comics sehe. Zum Glück mindern diese Bilder nicht, wie gut der Comic insgesamt ist.

Fazit zu Marvel Must-Have – Fantastic Four – Unfassbar :

Marvel Must-Have – Fantastic Four – Unfassbar ist ein Comic, der auch Jahre nach seiner ursprünglichen Veröffentlichung nichts von seiner Bedeutung verloren hat. Die Geschichte zeigt eindrucksvoll, wie tief die Dynamik zwischen den Fantastic Four und Dr. Doom wirklich reicht. Es ist eine Erzählung, die familiäre Bindungen, verletzte Egos und uralte Rivalitäten miteinander verbindet und daraus eine emotionale Wucht erzeugt, die man noch lange nach dem Lesen spürt.

Besonders stark ist die Art, wie jedes Mitglied der Familie in den Mittelpunkt rückt. Die Figuren wirken greifbar und menschlich. Ihre Schwächen werden ebenso deutlich wie ihre Stärken und genau das macht die Geschichte so intensiv. Es ist nicht nur ein Kampf gegen einen Erzfeind. Es ist ein Kampf darum, als Familie zusammenzuhalten, egal wie mächtig die Bedrohung wird.

Auch Dr. Doom erhält eine Tiefe, die ihm nicht jeder Comic zugesteht. Seine Vergangenheit, sein Stolz und sein verzerrtes Verhältnis zu Reed schaffen ein glaubwürdiges Bild eines Mannes, der immer zwischen Genie und Tragödie pendelt. Dadurch bekommt seine Rolle im Geschehen eine besondere Schwere, die dem gesamten Comic zusätzliche Bedeutung verleiht.

Trotz kleiner Schwächen in den Zeichnungen bleibt der Gesamteindruck sehr positiv. Die Atmosphäre trägt die Geschichte zuverlässig und die Panels unterstützen die emotionale Wirkung vieler Schlüsselmomente. Selbst wenn der Stil nicht in allen Punkten überzeugt, verliert die Erzählung dadurch nichts von ihrer Kraft.

Am Ende zeigt Marvel Must-Have – Fantastic Four – Unfassbar genau das, was Fans an den Fantastic Four lieben. Es ist eine Geschichte voller Herz, Mut und familiärer Verbundenheit, die gleichzeitig die Schattenseiten ihrer Helden beleuchtet. Ein Klassiker, der sowohl für langjährige Leser als auch für neue Fans einen besonderen Platz einnimmt und unbedingt gelesen werden sollte.