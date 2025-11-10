Silly Polly Beast im Test – Der Kampf gegen die inneren Dämonen

Silly Polly Beast ist ein Action Survival-Horror der besonderen Art. Enwickelt vom Solo Entwickler Andrei Chernyshov und gepublisht wird das ganze von Top Hat Studios.

Der Spieler schlüpft in die Rolle von der stummen Polly, sie lebt in einem Waisen Haus und kommuniziert mit der Hilfe ihres Smartphones. Zusammen mit ihrer Schwester Alice will sie aus dem Haus fliehen und ein neues Leben beginnen, doch wenn Alice nicht am Treffpunkt erscheint, macht sich unsere Protagonistin auf die Suche nach ihrer Mitstreiterin. Der erste Schritt in eine unbekannte Welt steht Polly bevor, dabei werden dem Spieler die ersten Mechaniken im Spiel erklärt und zusätzlich lernen wir mehr über die Geschichte unserer Protagonistin. Der Plan war simpel, Fackel das Waisen Haus ab und fliehe mit Alice, doch alles kommt anders.

Auf der Suche stolpert Polly in ein schwarzes Loch und findet sich an einem sehr seltsamen Ort wieder. Sie trifft eine gefangene Kreatur oder doch eine Person? Nein ein Dämon! Dieser bietet Polly seine Hilfe an Alice zu finden aber nur, wenn Sie dafür drei Dämonen tötet um ihn zu befreien. Wohl oder über nimmt Sie die Hilfe an und macht sich auf den Weg, doch Moment mal, Dämonen? Ist Polly in einer Art Unterwelt? oder sogar die Hölle? Hier zeigt sich der sehr abstrakte, aber auch stylische Grafik Stil von Silly Polly Beast. Durch den ständigen Perspektivenwechsel werden bestimmte Bereiche im Vorder- oder Hintergrund in den Fokus gestellt, womit der Stil von Silly Polly Beast nochmal so richtig hervorgehoben wird, und das mit recht!

Polly wird in den Kampf zwischen zwei Fraktionen gezogen. Die Rebellen helfen ihr weiter auf der Suche nach den Dämonen, aber natürlich nicht umsonst. Sie wird benutzt um den Nebel zu sabotieren oder Kampfstellungen auszuschalten.

Skate or Die!

Bewaffnet mit einem Skateboard und einem Revolver macht sich Polly also auf die Jagd nach den drei Dämonen. Das Skateboard dient in erster Linie als Nahkampfwaffe, zwei Arten von Angriffen lassen sich damit ausführen: leichte Angriffe sind ein simpler schlag der sich wiederholen lässt um so eine kleine Kombo auszuführen und mit einem schweren Angriff wird die improvisierte Schlagwaffe geschmissen und kommt wie ein Bumerang wieder zu Polly zurück. Damit man nicht einfach alle Gegner mit dem Skateboard Tod spammen kann, gibt es eine Stamina-Anzeige. Zu Begin kann man gerade so eine Drei-Hit-Kombo ausführen, aber mit jedem besiegten Boss bekommt man mehr Stamina dazu.

Wie es sich für ein Survival Horror Spiel gehört, ist Munition sehr Knapp und Polly kann nicht mehr als ein volles Magazin in den Waffen mit sich führen. Der Revolver ist hier speziell da es viele Stellen gibt die einem immer die Waffe voll machen, auch wenn das am Anfang nur sechs Schuss sind. Eine Sekundär Waffe kann Sie noch zusätzlich ausrüsten, diese machen mehr Schaden als die Pistole, aber die Munition ist auch sehr selten. Außerdem gibt es noch sehr seltene Granaten und geheilt wird mit Pillen, Schokolade oder Schwarma, selbstverständlich. Polly kann noch eine Ausweichrolle ausführen die kein Stamina verbraucht, diese ist essenziell und wird oft in gebraucht kommen.

Polly kann auch eine Art Stealth-Mode aktivieren um, in dem Sie die Kapuze Ihres Hoodies anzieht. Es gibt keine Stealth-Kills oder ähnliches, aber es kann helfen um eine Bessere Position für dein Kampf zu finden oder sogar manche Begegnungen komplett zu umgehen. Vor einem Kampf gibt es meistens einen Baumstumpf den man mit Granaten füttern kann, dieser tötet einen zufälligen Gegner bevor der Kampf anfängt, je mehr Granaten man hat desto öfter kann man diese Aktion durchführen, doch sind Granaten sehr selten und kostbar. Selbst auf dem Normalen Schwierigkeitsgrad, ist Silly Polly Beast sehr knackig und nicht zu unterschätzen, deshalb ist man manchmal sehr dankbar über einen Gegner weniger. Gegner lassen ab und zu auch Geld fallen mit dem man im Shop zum Beispiel Granaten, Schokolade oder Munition kaufen kann.

Fazit

Silly Polly Beast ist ein faszinierendes Spiel. Auf den ersten Blick ist es ein sehr lineares Story Spiel, das den Spieler von Punkt A nach B schickt, dabei Herausfordernde Kämpfe in den Weg stellt und mit leichten Puzzle Segmenten und Skateboard Passagen eine Abwechslung zum Kampf bietet. Um dann später im Spiel ein kompletten Akt zu bekommen der sich fast ausschließlich um Horror, Puzzle und Story kümmert. An manchen Stellen ist das spiel vielleicht etwas zu schwer geworden, was zu Frust führen kann, aber am Ende war es das alles Wert um das Ende dieser dunklen Geschichte zu erleben.

Fazitkasten

Kategorie Wertung Kommentar Atmosphäre ⭐ 9/10 Düster und abgedreht stylish Gameplay ⭐ 7/10 Twinstick-Shooter mit Skateboard Kämpfen Technik ⭐ 8/10 Beeindruckend gut für einen Solo Entwickler Story ⭐ 9/10 Horror mit tragischen Charakteren Wiederspielwert ⭐ 7/10 Mehrere Enden motivieren zum mehrfachen Durchspielen 🎯 Gesamtwertung: 8/10 Fans von abgedrehten Spielen von Suda51 oder Sweary65 werden sich voll auf ihre Kosten kommen, für alle anderen Horror Fans lohnt sich der Blick auf jeden Fall.

Silly Polly Beast ist erhältlich für Playstation 4/5, Nintendo Switch, Xbox Series X|S und PC

Der Test basiert auf einem Reviewcode für Silly Polly Beast auf der Xbox Series X, der uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt wurde.