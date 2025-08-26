Opera GX ermöglicht Nutzern die Möglichkeit ihren Browser zu Individualisieren

Die besten Browser-Designs von Opera GX für Gamer:

The Witcher 3: Wild Hunt – Das neue Browser-Designs zum 10. Geburtstag des beliebten Spiels versetzt Nutzer mit passenden Icons, Hintergründen und Sounds in die magische Welt der Witcher.

Das neue Browser-Designs zum 10. Geburtstag des beliebten Spiels versetzt Nutzer mit passenden Icons, Hintergründen und Sounds in die magische Welt der Witcher. Cyberpunk 2077 – Dieses futuristische Design bringt Spieler mit High-Tech Looks direkt in das ikonische Night City und macht den Browser zum eigenen Cyberware-Implantat.

– Dieses futuristische Design bringt Spieler mit High-Tech Looks direkt in das ikonische Night City und macht den Browser zum eigenen Cyberware-Implantat. Arcane – Double Trouble – In diesem Design übernehmen Jinx und Isha aus Arcane den Browser mit passender Musik, Icons und Tastaturengeräuschen.

– In diesem Design übernehmen Jinx und Isha aus Arcane den Browser mit passender Musik, Icons und Tastaturengeräuschen. League of Legends Lee Sin – Der blinde Mönch hat sein eigenes Theme mit Zen-Energie aus Ionia, epischer Hintergrundmusik und passenden Tastengeräuschen.

League of Legends-Spieler, die ihren Browser in die Summoners Rift verwandeln möchten, finden zusätzliche Designs mit verschiedenen Champions sowie eine interaktive Riot Corner, die sowohl einen Co-Streamer-Hub als auch einen Übersichtskalender aller relevanten E-Sport-Übertragungen bietet, damit Spieler keine Sekunde des Spiels ihres Lieblingsteams verpassen.

Community-Designs in Opera GX

Viele Designs von Opera GX stammen aus der großen und lebendigen Community. Die Nutzer verwandeln ihren favorisierten Browser in ihre liebste Spielwelt. Die Anzahl der großartigen Community-Mods wächst ständig und bietet den Nutzern eine riesige Auswahl an einzigartigen Designs, Sounds, Hintergrundbildern und vielem mehr. Wer eigene Designs hinzufügen möchte, kann Hintergrundbilder oder Mods seiner Lieblingsspiele erstellen oder sogar funktionale Mods verwenden, um die Ressourcennutzung des PCs wie CPU, GPU, RAM oder Netzwerkverbrauch zu überwachen.

Die Themes können über die Browsereinstellungen angepasst werden, so können Nutzer mit wenigen Klicks auf die gesamte Auswahl zugreifen. Der direkte Zugriff ist über den GX-Store möglich.