Guilty Gear Strive – Lucy + Update

Auf der Evo zeigt Arc System Works den letzten DLC Charakter aus Season 4 für Guilty Gear Strive. Lucy hackt sich in den Kampf.

Lucy aus Cyperpunk Edgerunners ist der erste Gast Charakter in der Geschichte von Guilty Gear. Sie erscheint am 21. August und ist der letzte DLC Charakter für Season 4, aber damit ist das Anime Fighting Game noch nicht vorbei. Die Entwickler zeigen einen vorgeschmack auf die Zukunft: Guilty Gear Strive – Version 2.00 ist für 2026 geplant. Der Vorgänger hatte auch zwei große Updates mit Revelator und REV 2, also scheint diese neue Version etwas ähnliches zu werden. Man darf gespannt sein.

Guilty Gear Strive – Lucy Gameplay Trailer:

Future Update:

Guilty Gear Strive ist erhältlich für Playstation 4 / 5, PC, Nintendo Switch, Xbox One und Xbox Series X|S.