SNK zeigt den Trailer zum ersten DLC Kämpfer für Fatal Fury: City of the Wolves. Andy Bogard bringt seine Nahkampf Skills in den Kampf.

Andy Bogard ist ab dem 24. Juni erhältlich.

Menschliche Waffe und Meister des Nahkampfs (Taijutsu) im Shiranui-Stil. Dieser legendäre Shinobi aus Südstadt arbeitet derzeit mit Mai im Dorf ihres Clans, wo er bei der Ausbildung der Jugend hilft. Jetzt, da sein Schüler Hokutomaru zu sich selbst gefunden hat, sehnt Andy den Tag herbei, an dem die beiden in einem echten Kampf gegeneinander antreten können – nicht nur als Meister und Schüler, sondern auch Mann gegen Mann. Gleichzeitig weiß er aber auch, dass noch ein weiterer Kampf aussteht: Ein Wettkampf, nach dem er sich immer gesehnt hat. Ein Mann, zu dessen Kampf er geboren wurde.

Fatal Fury City of the Wolves Andy Bogard Trailer

Fatal Fury: City of the Wolves erscheint am 24. April 2025 für Playstation 4/5, Xbox Series X|S und PC.