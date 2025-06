heat it – der smarte Insektenstichheiler im Alltags-Test

Der Sommer kommt und mit ihm eine Menge nerviger Insekten. Diese wollen uns nicht nur den Tag versauen sondern auch gerne mal stechen. Das sorgt für Juckreiz und ewiges Kratzen. Doch mit dem heat it können wir dem Ganzen ein wenig entgegen wirken. Denn der smarte Insektenstichheiler hilft uns direkt nach dem Stich mit seiner einzigartigen Funktion und ist dabei gerade mal so groß wie ein kleiner USB-Stick.

Wer kennt es nicht. Der Sommer ist da und damit auch die Insekten. Sie freuen sich aber nicht über die Wärme sondern eher über unser Blut und das wollen am liebsten so oft wie möglich abzapfen. Daraus resultiert dann ein nerviger Juckreiz, eine blöde Schwellung oder sogar noch mehr. Das Insekt hat sein Ziel erreicht und wir ärgern uns. Doch eine kleine Abhilfe sorgt für schnelle Entspannung. Mit dem heat it von der Firma Kamedi aus Karlsruhe gibt es die Soforthilfe.

Der kleine heat it wiegt smarte 4 Gramm und lässt sich super am Schlüsselbund anhängen. So ist er immer dabei und sofort einsatzbereit. Er stört keineswegs und reicht laut Hersteller für unglaubliche 1000 Behandlungen (bei vollen Akku). Die nächsten Insektenplagen sollten also kein Problem mehr sein. Nun muss man aber auch erwähnen das der heat it diese Stiche natürlich nicht heilt sondern für eine Linderung sorgt. Habt ihr größere Schwellungen oder Hautreizungen solltet ihr mit einem entzündeten Insektenstich unbedingt zum Arzt eures Vertrauens gehen.

Doch kommen wir nun dazu wie uns der heat it nach dem schmerzhaften Stich zur Seite steht. Das Ganze funktioniert mit Hitze über eurem Smartphone und einer passenden App. Hört sich etwas komisch an, ist aber tatsächlich so. Der kleine Insektenstichheiler heizt sich bis zu 52 Grad auf. Bei einer empfindlichen Hautstelle bis zu 47 Grad. Das kann man aber ganz bequem in der heat it App einstellen. Dort gibt es auch drei verschiedene Intervalle. Einmal kurz für 4 Sekunden, mittel für 7 Sekunden und lang für 9 Sekunden.

Ihr steckt den heat it an eurem Ladeanschluss am Smartphone und die App öffnet sich automatisch. Dann sucht ihr das passende Programm aus und der heat it lädt sich in Sekunden auf,. Das wird auch grafisch auf der App dargestellt. Dann nehmt ihr das Smartphone mit dem heat it und hält diesen für euren gewählten Intervall an die Stelle wo ihr gestochen worden seid. Und Vorsicht: Es wird tatsächlich heiss auf der Haut aber es entsteht sofort ein wohltuendes Gefühl und der Juckreiz lässt nach.

Der heat it ist ein toller Begleiter im Alltag und ist am Schlüsselbund immer dabei und sofort einsatzbereit. Für die schnelle Hilfe nach einem nervenden Stich ist er wirklich hilfreich und sorgt für Linderung. Der heat it kostet im Handel ca. 25 Euro, was im ersten Moment ein wenig viel klingt. Wir meinen aber das es durchaus gerechtfertigt ist und in keinem Haushalt fehlen sollte. Besonders bei Kindern ist der heat it eine schnelle Hilfe.