Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 – Neue Feature Trailer

Sega und CyberConnect2 zeigen den neusten Trailer für Demon Slayer: Kimetsu no Yabai The Hinokami Chronicles 2.

Eine Vielzahl neuer Systeme und Funktionen feiern ihr Debüt in Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2, darunter:

Duale Ultimaten – Spieler können sich durch bestimmte Charakterkombinationen zusammentun, um stilvolle neue Duale Ultimaten zu entfesseln und den Gegner zu vernichten. Nutze diese Macht der geschmiedeten Bande zu deinem Vorteil!

– Spieler können sich durch bestimmte Charakterkombinationen zusammentun, um stilvolle neue Duale Ultimaten zu entfesseln und den Gegner zu vernichten. Nutze diese Macht der geschmiedeten Bande zu deinem Vorteil! Ausrüstungssystem – Passe deine Ausrüstung zu deinem Vorteil im Kampf an! Im Story-Modus oder im VS-Modus können die Spieler bis zu drei Gegenstände an ihrem Charakter anbringen, z. B. einen, der die Giftresistenz erhöht, oder einen, der die Gesundheit langsam regeneriert. Es gibt viele verschiedene Gegenstände, die man im Laufe des Spiels freischalten kann, also wähle sorgfältig aus!

– Passe deine Ausrüstung zu deinem Vorteil im Kampf an! Im Story-Modus oder im VS-Modus können die Spieler bis zu drei Gegenstände an ihrem Charakter anbringen, z. B. einen, der die Giftresistenz erhöht, oder einen, der die Gesundheit langsam regeneriert. Es gibt viele verschiedene Gegenstände, die man im Laufe des Spiels freischalten kann, also wähle sorgfältig aus! Trainingspfade – Fordere dich selbst gegen die Hashira heraus! Nachdem du dich entschieden hast, welchem Pfad du folgen und welche Hashira du herausfordern möchtest, durchläufst du eine Reihe von Turnieren mit ständig wechselnden Siegbedingungen, die jede Turnierrunde neu und spannend machen.

– Fordere dich selbst gegen die Hashira heraus! Nachdem du dich entschieden hast, welchem Pfad du folgen und welche Hashira du herausfordern möchtest, durchläufst du eine Reihe von Turnieren mit ständig wechselnden Siegbedingungen, die jede Turnierrunde neu und spannend machen. Der Pfad eines Dämonentöters – Brauchst du eine Auffrischung? In diesem Modus können die Spieler die Geschichte der Hinokami-Chroniken 1 wiederholen, indem sie die wichtigsten Kämpfe vom Bogen der Unerschütterlichen Entschlossenheit bis zum Bogen des Mugen-Zugs bestreiten.

– Brauchst du eine Auffrischung? In diesem Modus können die Spieler die Geschichte der Hinokami-Chroniken 1 wiederholen, indem sie die wichtigsten Kämpfe vom Bogen der Unerschütterlichen Entschlossenheit bis zum Bogen des Mugen-Zugs bestreiten. Meisterschaft – Durch die Verwendung verschiedener Charaktere im Story-Modus oder im VS-Modus können die Spieler die „Meisterschafts“-Stufe der jeweiligen Person erhöhen. Jeder Stufenaufstieg schaltet verschiedene Belohnungen wie Aufkleber oder Hintergrundbilder frei, die zur Anpassung der Slayer-ID (dem Online-Spielerprofil) verwendet werden können.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 – Neue Features Trailer

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 erscheint an 5.August 2025 für Playstation 4/5, Xbox One/ Series X|S, Nintendo Switch und PC.