SNK zeigt einen überraschenden Gastkämpfer für Fatal Fury City of the Wolves. Cristiano Ronaldo bringt seinen Fussball mit in den Kampf!

Einer der besten Fußballspieler der Welt. In seiner Freizeit besucht er South Town, um an seinen neuen Fußballfähigkeiten zu feilen. Die verschiedenen Techniken, die er beim Fußballspielen entwickelt hat, machen ihn zu einer unaufhaltsamen Kraft, selbst für erfahrene Kämpfer.

Anküdigungs-Trailer

Fatal Fury City of the Wolves Cristiano Ronaldo Trailer

Fatal Fury: City of the Wolves erscheint am 24. April 2025 für Playstation 4/5, Xbox Series X|S und PC.