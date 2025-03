Diese 27 Helden werden Teil von Avengers: Doomsday sein

Ein Großteil des Casts von Avengers: Doomsday enthüllt! Da scrolle ich abends nichtsahnend durch YouTube, auf der Suche nach einem passenden Video – und plötzlich taucht ein neuer Upload von Marvel Entertainment auf: „Avengers: Doomsday | Now in Production“. Hört sich spannend an, aber Moment mal … wenn der Film erst in Produktion ist, kann das ja kein Trailer sein. Was also dann?

Neugierig klicke ich auf das Video – und meine Frage klärt sich in Sekunden. Keine Filmszenen, kein Teaser, sondern etwas ganz anderes: 27 Stühle mit den Namen der Cast-Mitglieder, die ihre ikonischen Rollen erneut übernehmen werden.

Und die Besetzung kann sich sehen lassen. Neben altbekannten Avengers wie Chris Hemsworth als Thor sind auch die neuen Fantastic Four dabei – darunter Pedro Pascal als Reed Richards. Und als wäre das nicht schon aufregend genug, kehren sogar legendäre X-Men zurück, darunter Ian McKellen als Magneto. Mein Fanherz war außer sich.

Ganz ohne menschliches Gesicht endet das Video dann aber doch nicht: Robert Downey Jr. taucht am Ende mit einem zuversichtlichen Blick auf – bereit, in seine neue Rolle als Doctor Doom zu schlüpfen. Klingt nach einem absoluten Epos.

Doch einige ikonische Charaktere fehlen bislang – Spider-Man, Wolverine oder Daredevil wurden (noch) nicht bestätigt. Aber wer weiß? She-Hulk war ja bereits in geleakten Konzeptzeichnungen zu sehen. Da könnte also noch einiges auf uns zukommen.

Hier sind die Schauspieler, die im Video offiziell für Avengers: Doomsday bestätigt wurden:

Chris Hemsworth als Thor

Vanessa Kirby als Sue Storm

Anthony Mackie als Captain America

Sebastian Stan als Bucky Barnes

Letitia Wright als Black Panther

Paul Rudd als Ant-Man

Wyatt Russell als U.S. Agent

Tenoch Huerta Mejía als Namor

Ebon Moss-Bachrach als The Thing

Simu Liu als Shang-Chi

Florence Pugh als Yelena Belova

Kelsey Grammer als Beast

Lewis Pullman als Sentry

Danny Ramirez als Falcon

Joseph Quinn als Johnny Storm

David Harbour als Red Guardian

Winston Duke als M’Baku

Hannah John-Kamen als Ghost

Tom Hiddleston als Loki

Patrick Stewart als Professor X

Ian McKellen als Magneto

Alan Cumming als Nightcrawler

Rebecca Romijn als Mystique

James Marsden als Cyclops

Channing Tatum als Gambit

Pedro Pascal als Reed Richards

Robert Downey Jr. als Doctor Doom

Wir sind schon verdammt gespannt auf den neuen Avengers-Film. Freut ihr euch bereits auf den kommenden Marvel-Blockbuster im nächsten Jahr? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen!