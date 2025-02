Fatal Fury City of the Wolves – Kain R. Heinlein, Season Pass 1 und Open Beta

SNK zeigt den nächsten Kämpfer für Fatal Fury City of the Wolves, den Season Pass 1 und mehr Informationen zur Open Beta.

Kain R. Heinlein

Kain ist ein junger, ehrgeiziger Idealist, der mit seiner Entschlossenheit zahlreiche feindliche Organisationen in South Town aufmischt. Während er die Stadt säubert, macht er eine beunruhigende Entdeckung: Seine ältere Schwester Marie wird gefangen gehalten. Da er erkennt, dass er sie nicht allein retten kann, verbündet sich Kain mit Rock Howard, um sich ihren Entführern entgegenzustellen. Mit einer Wendung des Schicksals, einem Traum für die Zukunft und einer unerschütterlichen Entschlossenheit wendet sich Kain dem bevorstehenden KOF-Turnier zu, wo er hofft, Marie endlich in Sicherheit zu bringen.

Season Pass 1

Der erste Season Pass für Fatal Fury City of the Wolves ist enthalten in der Special Edition und enthält folgende Kämpfer:

Andy Bogard: Summer 2025

Ken (Street Fighter): Sommer 2025

Joe Higashi: Herbst 2025

Chun-Li (Street Fighter): Winter 2025

Mr. Big: Anfang 2026

Als Vorbesteller Bonus bekommt man ein DLC Costume für Terry

Open Beta

Der Open Beta-Test geht vom 20.02.2025 bis zum 24.02.2025 auf allen Plattformen und wird folgende Kämpfer enthalten:

Kain R. Heinlein

Rock Howard

Terry Bogard

Hotaru Futaba

B. Jenet

Mai Shiranui

Preecha

Vox Reaper

Fatal Fury: City of the Wolves erscheint am 24. April 2025 für Playstation 4/5, Xbox Series X|S und PC.