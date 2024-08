Fatal Fury City of the Wolves – Release Datum angekündigt

Auf der Gamescom 2024 bestätigt SNK den nächsten Kämpfer für Fatal Fury City of the Wolves. Mai Shiranui zeigt ihr neues Outfit.

Zum Release wird es nur eine „Special Edition“ geben, die den Season Pass 1 enthält, Vorbesteller bekommen noch ein extra Outfit für Terry Bogard.

22 Kämpfer werden die Straßen von South Town unsicher machen – 17 im Basisspiel und fünf aus dem Season Pass 1. Das brandneue REV-System bietet ganz neue Möglichkeiten, vom ersten Gongschlag an in den Overdrive zu gehen: REV Arts, REV Accel, REV Blows und mehr laden das REV Meter bis zur Überhitzung auf. Zudem kehren klassische Aspekte des Fatal Fury-Kampfsystems zurück: Combi-Attacken, Just Defense, Braking, Ausweichattacken, Antäuschen und S.P.G. (Selective Potential Gear) sind wieder mit dabei und wurden für modernes Gameplay aufpoliert.

Spieler können zwischen zwei Eingabesystemen wählen, je nach Erfahrungslevel: Arcade Style basiert auf präzisen, technischen Inputs, während Smart Style es Spielern erlaubt, auffällige Special Moves und Kombos mit den Richtungstasten und einzelnen Buttons auszuführen. Im Arcade Modus erleben Spieler die Geschichte von South Town, als die Stadt der Wölfe sich erhebt, um dem Erbe von Geese Howard nachzujagen. Mutter, Sohn, Bruder, Meister, enge Freunde, tödliche Feinde – Emotionen, Erinnerungen und mehr ziehen die Kämpfer in ein episches Treffen mit dem Schicksal.

EPISODES OF SOUTH TOWN, ist ein Single Player-RPG-Modus, indem Spieler unter verschiedenen Bedingungen gegen Gegner antreten, XP sammeln und Belohnungen einstreichen. Sie leveln ihren Kämpfer hoch, bauen sein Skillset aus und dominieren die Opposition auf dem Weg an die Spitze.

FATAL FURY: City of the Wolves erscheint von Anfang an mit Rollback Netcode und Crossplattform-Funktion, was reibungslose Kämpfe gegen Gegner aus aller Welt ermöglicht, selbst gegen Spieler auf verschiedenen Systemen. Es gibt Modi wie Ranked Match, Casual Match und Room Match für zusätzliche Abwechslung. Außerdem können Spieler gegen Klone antreten, die durch Maschinenlernsysteme ihren Kampfstil und den aller anderen Spieler studieren und so zu originalgetreuen Kopien werden. Weitere zusätzliche Inhalte umfassen den Farb-Editor, mit dem Spieler die Outfits ihrer liebsten Kämpfer aufpeppen können, oder die Jukebox mit einer Reihe von Songs aus Fatal Fury und Art of Fighting.

Mai Shiranui Trailer:

Release Datum Trailer:

FATAL FURY: City of the Wolves erscheint am 24. April 2025 für Playstation 4/5, Xbox Series X|S und PC.