Die Spektakulären Spider-Men 1 – Comic-Kritik

Erscheinungsdatum 26.11.2024 Zeichner Humberto Ramos, Joey Vazquez Autor Greg Weisman Format Softcover Seitenanzahl 136 Stories Spectacular Spider-Men 1–5, Web of Spider-Man (2024) 1 (VII) Preis 17,00 €

Muss ich eigentlich noch etwas zu Spider-Man sagen? Das ist nicht das erste Mal, dass ich eine Comic-Kritik zu Spider-Man beginne, und es wird auch nicht das letzte Mal sein. Aber mal ernsthaft: Wer kennt Spider-Man heutzutage eigentlich noch nicht? Drei Filmreihen, zwei Animationsfilme und viele weitere Cartoonserien kann Peter Parker bereits sein Eigen nennen. Zudem gibt es nicht mal nur einen Spider-Man. Neben Peter Parker und Miles Morales, die beide in den Comics auf Erde-616 verweilen, gibt es noch unzählige Varianten mehr, die sich über das gesamte Multiversum erstrecken.

Peter Parker und Miles Morales sind aber beide sozusagen die Haupt-Spider-Men, welche die Bürger von New York auf Erde-616 beschützen. Klar – Miles ist nur durch einige Zwischenfälle auf Erde-616 geraten, trotzdem haben beide auf dieser Erde schon einiges erlebt und geben auch weiterhin ihr Bestes, die Stadt vor dem Bösen zu verteidigen. Dabei treffen sich die beiden mal ab und zu, mit Die Spektakulären Spider-Men 1 haben die beiden nun aber auch eine gemeinsame Reihe erhalten – mit einem gemeinsamen Abenteuer und vielen gemeinsamen Feinden. Ob dieses etwas längere Crossover zwischen den beiden Spider-Men funktioniert oder ob sie sich zukünftig doch nur in ihren eigenen Reihen begegnen sollten, erfahrt ihr in dieser Comic-Kritik!

Inhalt:

Zwei Spider-Men, doppeltes Chaos! Original-Spider-Man Peter Parker und Nachwuchstalent Miles Morales stürzen sich in ihre erste gemeinsame, actiongeladene Serie. Gemeinsam treten sie einem gefährlichen Jackal und seiner Armee geklonter Vermins entgegen – eine Bedrohung, die selbst für zwei Wandkrabbler fast zu groß scheint. Doch das ist nur der Anfang: Noch heimtückischere Feinde nutzen ihre Macht, um das perfekte Leben in eine tödliche Waffe zu verwandeln.

Die Spektakulären Spider-Men 1 ist vor allem eins: ein unterhaltsames Abenteuer mit den beiden Wandkrabblern, das lediglich an seiner überambitionierten Story scheitert. Der Comic macht einfach richtig Spaß zu lesen, und über die gesamte Dauer hat man es geschafft, eine tolle Dynamik zwischen den beiden Spider-Men zu entwickeln. Es scheitert dann aber daran, dass die Geschichte am Anfang durch die Sprünge einfach zu verwirrend ist und auch die ganze Klonthematik nicht genug ausgearbeitet wird. Es wirkt einfach zu unfokussiert und so, als wollte man in diesen ersten gemeinsamen Comic zu viele Ideen hereinbringen, die man dann aber nur oberflächlich ankratzen kann. Na gut, es ist ja auch noch nicht zu Ende, trotzdem ist es schon jetzt deutlich abzusehen, dass man hierfür nicht das beste Ende entwickeln kann.

Dass mir die Klonthematik nicht gefallen hat, ist leider nur subjektiv, und es könnte auch sein, dass sie euch richtig gut gefallen wird. Aber selbst wenn es euch so wie mir geht, könnt ihr aus diesem Comic trotzdem viel Spaß ziehen. Denkt am besten nicht allzu viel nach und genießt die Geschichte einfach, dann bekommt ihr hier nämlich ein tolles Team-Up mit ein paar grandiosen Charaktermomenten, in denen sich Peter und Miles sehr viel näher kommen, als es zuvor der Fall war. Es kommt also, wie immer, darauf an, was ihr erwartet, aber mit Die Spektakulären Spider-Men 1 bekommt ihr trotzdem eine Spider-Man-Story, die man unbedingt mal lesen sollte.

Zeichnungen:

Bei den Zeichnungen von Humberto Ramos und Joey Vazquez habe ich im Gegensatz zur Geschichte nichts zu meckern. Ausdrucksstarke Emotionen gepaart mit tollen Kämpfen machen den Comic deutlich spannender, als es die Geschichte vermuten lässt, und sorgen für einen tollen Leseflow, den man so nur in recht wenigen Comics finden kann. Ich mochte vor allem, wie man sich – wie auch in anderen Spider-Man-Comics – hier für einen eher cartoonartigen Stil entschieden hat und nicht zu sehr in den Realismus abgetaucht ist. Spider-Man ist nun mal etwas silly, und das muss man mit der Kunst auch widerspiegeln können. Alles in allem also richtig gelungen, wie ich finde.

Fazit zu Die Spektakulären Spider-Men 1 :

Die Spektakulären Spider-Men 1 ist ein unterhaltsames und actionreiches Crossover, das Fans von Peter Parker und Miles Morales definitiv Freude bereiten wird. Die Dynamik zwischen den beiden Spider-Men ist hervorragend ausgearbeitet und bringt humorvolle sowie emotionale Momente mit sich, die das Team-Up der beiden Helden besonders machen. Die Zeichnungen von Humberto Ramos und Joey Vazquez runden das Ganze mit einem lebendigen und dynamischen Stil ab, der perfekt zur lockeren und zugleich actiongeladenen Atmosphäre eines Spider-Man-Comics passt.

Allerdings krankt die Geschichte an einer überambitionierten Handlung, die durch Zeitsprünge und die nur oberflächlich behandelte Klonthematik zeitweise verwirrend und unfokussiert wirkt. Man merkt, dass zu viele Ideen in diesen ersten Band gepackt wurden, ohne ihnen genügend Raum zur Entfaltung zu geben. Trotzdem ist Die Spektakulären Spider-Men 1 ein lesenswerter Comic, der mit seiner starken Charakterarbeit, witzigen Dialogen und fesselnden Action überzeugt. Fans von Spider-Man sollten sich dieses erste gemeinsame Abenteuer von Peter Parker und Miles Morales nicht entgehen lassen!