Der überlegene Spider-Man 1 – Comic-Kritik

Erscheinungsdatum 06.08.2024 Zeichner Humberto Ramos, Giuseppe Camuncoli, Mark Bagley, Ryan Stegman Autor Dan Slott, Christos N. Gage Format Softcover Seitenanzahl 152 Stories Superior Spider-Man Returns 1, Superior Spider-Man (2024) 1–5, Material aus Amazing Spider-Man (2022) 31 Preis 19,00 €

Superior Spider-Man – eine der besten Geschichten des Netzschwingers aus den letzten Jahrzehnten. Hier ging es nicht mehr nur um Peter Parker, sondern um Otto Octavius, der nun mit seinem Geist den Körper von Spider-Man übernommen hatte. Als sogenannter „überlegener Spider-Man“ hatte der ehemalige Schurke aber nicht nur die Chance, mit neuen Kräften Unruhe zu stiften, nein, er musste auch lernen, was es bedeutet, eine große Macht zu besitzen, mit der eine große Verantwortung einhergeht. Zwar hat er am Ende der Reihe seinen eigenen Geist geopfert, um seine große Liebe zu retten, aber der überlegene Spider-Man war nie ganz verschwunden und blieb immer ein Teil von Peter sowie von Otto. Nach vielen weiteren Entwicklungen und vor allem einem fiesen Klon erinnert sich Otto immer mehr an seine Zeit als Spider-Man, und dann holt ihn auch noch ein vergangenes Verbrechen ein. Ob Der überlegene Spider-Man 1 aus dem Jahr 2024 an die Originalserie herankommt oder doch nur ein Versuch ist, alter Nostalgie verzweifelt nachzujagen, erfahrt ihr in dieser Comic-Kritik!

Inhalt:

Vor Jahren schlüpfte Dr. Octopus in den Körper von Peter Parker und wurde zu einem überheblichen, selbsternannten „überlegenen“ Spider-Man. Jetzt, als Ottos Erinnerungen an diese Zeit plötzlich wieder auftauchen, kehrt auch eine alte Feindin zurück, die entschlossen ist, Rache zu nehmen. Als sie Anna Maria, Ottos große Liebe, entführt, sieht sich der überlegene Spidey gezwungen, erneut das Kostüm überzustreifen. Doch diesmal steht er vor einer unvorhersehbaren Herausforderung – und nichts läuft so, wie er es geplant hat. Wird der überlegene Spider-Man wirklich die Oberhand behalten, oder erwartet ihn ein völlig neues Schicksal?

Zuerst einmal muss ich direkt sagen, wie überrascht mich dieses neue Abenteuer von Spider-Man hat. Ich dachte, wir bekämen eine wieder aufgewärmte Geschichte, sozusagen eine Wiederholung von dem, was wir aus der Originalreihe kennen. Das ist aber weit entfernt von der Realität, wie ich jetzt erkenne. Es geht nicht schon wieder darum, wie Otto zum überlegenen Spider-Man wird, sondern darum, wie dieser seine Vergangenheit aufarbeiten muss. Auch Peter muss sich hier einer Zeit in seinem Leben stellen, die er dachte, bereits hinter sich gelassen zu haben. Themen, die ich so nicht habe kommen sehen und die plötzlich auch zu einer Art Erlösung für Dr. Octopus führen. Hier und da wird der Comic zwar relativ klischeehaft inszeniert, doch es gelingt, eine spannende Storyline zu entwickeln, die nicht nur eine, sondern gleich mehrere Figuren aus Spider-Mans Vergangenheit in den Mittelpunkt rückt.

Besonders gut hat mir das Team-Up von Dr. Octopus und Peter Parker gefallen, da wir dies in der hier präsentierten Form noch nicht gesehen haben und dadurch auch ein gänzlich neues Licht auf die Beziehungen zwischen den Charakteren bekommen. Spider-Boy wirkt in dieser Geschichte etwas fehl am Platz. Zwar ist er durch die neuen Gegebenheiten im Universum relativ wichtig, verschwendet aber Zeit in den Bildern, die man auch mehr für Spider-Man hätte nutzen können. Nicht wirklich schlimm, aber leider etwas unnötig. Trotzdem freue ich mich schon jetzt auf den neuen Band und die Abenteuer, die dieser Spider-Man erleben wird.

Zeichnung:

Die Zeichnungen von Humberto Ramos, Giuseppe Camuncoli, Mark Bagley und Ryan Stegman sind allesamt nicht der Rede wert. Sie zeichnen sich durch einen klassischen Comicbuch-Stil aus und präsentieren sich in schönen Panels, die aber nur bedingt in ihrer Dynamik funktionieren. Mit anderen Worten: Die Werke sind zweckmäßig, haben hier und da tolle Panels, die vor allem die spannende Geschichte passend untermalen. Mehr nicht, aber auch nicht weniger. Hier würde ich mir in der Fortsetzung etwas mehr erwarten, auch wenn ich sehen kann, dass jeder Künstler sein Bestes gibt, um diese Story zum Leben zu erwecken. Wer den klassischen Stil mag, wird mit diesem Comic keine Probleme haben. Alle anderen suchen vergeblich nach Innovation, Dynamik und einer besonderen Zeichnung im Comic.

Fazit zu Der überlegene Spider-Man 1:

Der neue Band von Superior Spider-Man aus dem Jahr 2024 überrascht auf positive Weise. Statt bloß alter Nostalgie nachzujagen, wird hier eine frische, tiefgründige Geschichte erzählt, die sowohl Otto Octavius als auch Peter Parker in ungewohnte Rollen versetzt. Besonders gelungen ist die thematische Aufarbeitung von Ottos Vergangenheit als „überlegener Spider-Man“, die ihm eine Art Erlösung bringt, während auch Peter mit einem Teil seiner Geschichte konfrontiert wird, den er hinter sich glaubte.

Das Team-Up von Peter und Otto verleiht dem Comic einen frischen, spannenden Dreh, der in dieser Form noch nicht zu sehen war. Allerdings wirkt der Einsatz von Spider-Boy etwas deplatziert, was den Lesefluss ein wenig stört. Die Zeichnungen sind solide und zweckmäßig, doch ohne große Überraschungen oder Innovationen. Wer den klassischen Comicstil schätzt, wird sich wohlfühlen; wer auf dynamische, innovative Visuals hofft, könnte enttäuscht sein. Insgesamt bietet der Comic eine spannende Story mit bekannten Charakteren, die jedoch geschickt weiterentwickelt werden. Fans von Superior Spider-Man werden auf ihre Kosten kommen, während neue Leser eine unterhaltsame, wenn auch nicht revolutionäre Geschichte erleben.