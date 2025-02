Green Lantern 2 – Comic-Kritik

Ständig erscheinen neue Comics aus verschiedenen Universen, da ist es schwer, den Überblick zu behalten. Egal, ob DC, Marvel, Star Wars oder komplett andere Serien – immer stellt sich die Frage, was man sich als Nächstes holen soll. Um euch die Entscheidung etwas zu erleichtern und eine stärkere Übersicht zu gewährleisten, geben wir euch immer mal wieder Kritiken zu den neuesten deutschen Ausgaben verschiedener Comics. Viel Spaß mit unserer Kritik zu Green Lantern 2.

Erscheinungsdatum 29.10.2024 Zeichner Amancay Nahuelpan, Xermanico Autor Jeremy Adams Format Softcover Seitenanzahl 152 Stories Green Lantern 7–12 Preis 19,00 €

Seit über 80 Jahren gehört Green Lantern zu den ikonischsten Helden des DC-Universums. Seine Geschichte ist eng mit dem mystischen Green Lantern Corps verbunden – einer intergalaktischen Polizeitruppe, deren Mitglieder aus den verschiedensten Ecken des Universums stammen. Mithilfe ihrer Ringe, die durch pure Willenskraft angetrieben werden, erschaffen sie beeindruckende Energiekonstrukte und stellen sich kosmischen Bedrohungen entgegen. Besonders Hal Jordan, der wohl bekannteste Träger des Rings, hat die Figur über Jahrzehnte geprägt, doch auch andere wie John Stewart, Guy Gardner oder Kyle Rayner haben das Erbe weitergeführt und ihm neue Facetten verliehen.

Auch abseits der Comics hat Green Lantern immer wieder seinen Platz in anderen Medien gefunden. In der beliebten Justice League Animationsserie wurde John Stewart zur Hauptlaterne, während Green Lantern: The Animated Series eine düstere, aber gefeierte Interpretation des Mythos bot. Videospiele wie Injustice und diverse LEGO-Adaptionen brachten den Charakter ebenfalls einem breiteren Publikum näher. Weniger erfolgreich war der Versuch, ihn 2011 mit einem Realfilm auf die große Leinwand zu bringen – ein Film, der heute oft als gescheitertes Experiment betrachtet wird. Dennoch bleibt die Faszination für das Green Lantern Corps ungebrochen, und Fans hoffen weiterhin auf eine würdige filmische Umsetzung.

Mit der aktuellen Green Lantern-Comicreihe erlebt die Legende eine neue Ära. Während der erste Band die Weichen für eine spannende Story stellte, muss sich Green Lantern 2 nun beweisen: Kann die Serie das hohe Niveau halten? Wird die kosmische Mythologie weiter ausgebaut, oder droht sie in altbekannten Mustern zu verharren? Wer sich fragt, ob sich ein Blick in die Fortsetzung lohnt, findet hier die Antwort.

Inhalt:

Hal Jordans Taten als Green Lantern in der abgeriegelten Quarantänezone von Sektor 2814 bleiben nicht lange verborgen – die United Planets schicken ihr Elite-Corps, um ihn wegen der unerlaubten Nutzung der Energie des Emotionsspektrums zu stellen. Doch während die Jagd auf ihn beginnt, kommen endlich die düsteren Geheimnisse ans Licht: Was ist wirklich mit Kilowog geschehen? Und welche finsteren Pläne verfolgen die United Planets mit ihrer Machtergreifung? Hal muss sich nicht nur seinen Verfolgern stellen, sondern auch der Wahrheit, die das Universum erschüttern könnte!

Green Lantern 2 ist in erster Linie eine fantastische Fortsetzung des bereits gelungenen ersten Bandes dieser neuen Ära. Der Comic bietet sowohl Spannung als auch reichlich Action, sodass man von der ersten bis zur letzten Seite gefesselt bleibt. Ein wenig schade ist allerdings, dass die Geschichte sich erneut von der Erde entfernt. Der Ansatz des ersten Bandes, eine Lantern-Geschichte auf der Erde zu erzählen, rückt damit wieder in den Hintergrund. Zwar beginnt die Handlung auf der Erde, und es gibt zwischendurch einige Sequenzen auf der Erde, doch ein stärkerer Fokus auf diesen Schauplatz wäre wünschenswert gewesen. Vielleicht ändert sich das in kommenden Ausgaben wieder.

Trotzdem überzeugt Green Lantern 2 mit einer frischen Perspektive auf das Corps, insbesondere durch die Darstellung von Lanterns, die aus dem Schatten heraus agieren. Diese subtile, strategische Vorgehensweise ist eine spannende Abwechslung zu den sonst eher offensiven, offenen Kämpfen des Green Lantern Corps. Es bleibt abzuwarten, wohin sich diese Reihe entwickelt, zumal bereits angedeutet wird, dass Green Lantern eine zentrale Rolle im bevorstehenden Absolute Power-Event spielt.

Zeichnungen:

In Green Lantern 2 setzen die Zeichner Amancay Nahuelpan und Xermanico die visuelle Gestaltung der Reihe eindrucksvoll fort. Ihr Stil kombiniert dynamische Action mit atmosphärischer Dichte, wodurch sowohl die kosmische Weite des Green Lantern-Universums als auch die Intensität der Kämpfe spürbar wird. Besonders in den actiongeladenen Sequenzen zeigen sich die Stärken der Künstler: Klare Linienführungen und kraftvolle Kompositionen sorgen dafür, dass jede Bewegung wuchtig und nachvollziehbar wirkt. Gleichzeitig gelingt es ihnen, die individuellen Charakterzüge der Figuren mit ausdrucksstarken Mimik- und Gestaltungsdetails zu unterstreichen.

Auch die Farbgebung trägt entscheidend zur Wirkung des Comics bei. Während leuchtende Grün- und Energiestrahlen die klassische Ästhetik der Green Lanterns betonen, sorgt eine gezielt eingesetzte Licht- und Schattendynamik für zusätzliche Tiefe. Diese visuelle Vielschichtigkeit verstärkt sowohl die epischen als auch die ruhigeren Momente der Geschichte und schafft eine fesselnde Bildsprache. Insgesamt überzeugt der Zeichenstil durch seine klare Struktur, starke Inszenierung und ein gelungenes Gleichgewicht zwischen Detailverliebtheit und Dynamik.

Fazit zu Green Lantern 2 :

Green Lantern 2 setzt die spannende Geschichte des ersten Bandes nahtlos fort und erweitert das Universum um neue, faszinierende Elemente. Die Handlung bleibt mitreißend und voller Wendungen, sodass Fans der Serie definitiv auf ihre Kosten kommen. Besonders beeindruckend ist die Art und Weise, wie der Comic das Green Lantern Corps weiterentwickelt. Die Darstellung der Lanterns, die nicht nur Helden, sondern auch Schattenakteure sind, verleiht der Geschichte eine interessante Tiefe und eine neue Perspektive auf das Corps. Diese Vielschichtigkeit sorgt für eine spannende Dynamik, die in kommenden Ausgaben noch weiter ausgebaut werden könnte.

Ein kleiner Wermutstropfen ist die erneute Verlagerung der Handlung weg von der Erde. Der erste Band hatte einen vielversprechenden Ansatz geboten, der die Lanterns wieder stärker mit der Erde verband, doch dieser Fokus tritt nun wieder in den Hintergrund. Dennoch bietet der Comic genug erzählerische Substanz, um dieses kleine Manko auszugleichen. Auch visuell bleibt Green Lantern 2 auf höchstem Niveau. Die Zeichnungen sind kraftvoll, dynamisch und atmosphärisch dicht, was die kosmische Dimension der Geschichte eindrucksvoll zur Geltung bringt. Die Farben verstärken diese Wirkung zusätzlich und sorgen für eine lebendige, detailreiche Darstellung der Action- und Charaktermomente.

Insgesamt ist Green Lantern 2 eine starke Fortsetzung, die das Universum der Reihe gekonnt weiterentwickelt und spannende Weichen für kommende Ereignisse stellt. Wer bereits den ersten Band mochte, wird hier voll auf seine Kosten kommen – und wer neu einsteigt, bekommt eine actionreiche, tiefgründige Geschichte geboten, die Lust auf mehr macht.