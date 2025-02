Nightwing 2 – Comic-Kritik

Ständig erscheinen neue Comics aus verschiedenen Universen, da ist es schwer, den Überblick zu behalten. Egal, ob DC, Marvel, Star Wars oder komplett andere Serien – immer stellt sich die Frage, was man sich als Nächstes holen soll. Um euch die Entscheidung etwas zu erleichtern und eine stärkere Übersicht zu gewährleisten, geben wir euch immer mal wieder Kritiken zu den neuesten deutschen Ausgaben verschiedener Comics. Viel Spaß mit unserer Kritik zu Nightwing 2.

Erscheinungsdatum 18.02.2025 Zeichner Steven Byrne, Serge Acuna Autor Michael W. Conrad, Tom Taylor Format Softcover Seitenanzahl 176 Stories Nightwing 106-110 Preis 22,00 €

Nightwing ist eine der faszinierendsten Figuren des DC-Universums – ein Held, der zwischen Tradition und eigener Identität balanciert. Ursprünglich als erster Robin an der Seite von Batman kämpfte Dick Grayson bereits in jungen Jahren gegen das Verbrechen, geprägt von Bruce Waynes unnachgiebiger Disziplin und Strategie. Doch an einem bestimmten Punkt wurde der Schatten des Dunklen Ritters zu groß, und Dick entschied sich, seinen eigenen Weg zu gehen. Er legte das Robin-Kostüm ab und nahm eine neue Identität an: Nightwing. Seither ist er nicht nur der Wächter von Blüdhaven, einer Stadt, die fast genauso düster und korrupt ist wie Gotham, sondern auch ein Vorbild für viele junge Helden, die nach ihm kamen. Anders als Batman setzt Nightwing nicht nur auf Furcht und Taktik, sondern auch auf Mitgefühl und Charisma, was ihn zu einem der beliebtesten und menschlichsten Charaktere im DC-Kosmos macht.

Doch Nightwings Einfluss reicht weit über die Comics hinaus. In zahlreichen Animationsserien, Videospielen und sogar Realverfilmungen tauchte er als charismatischer Kämpfer auf. Die Teen Titans-Zeichentrickserien stellten ihn als erfahrenen Anführer dar, während er in der Batman: Arkham-Spielereihe seine akrobatischen Kampfkünste zur Schau stellte. Besonders in Titans, der düsteren Live-Action-Serie, bekam seine Entwicklung vom jungen Robin zum eigenständigen Helden viel Raum und Tiefe. Dabei wird oft ein wichtiger Aspekt betont: Nightwing ist mehr als nur Batmans ehemaliger Sidekick – er ist ein eigenständiger Held mit einer unverkennbaren Mischung aus Leichtigkeit, Cleverness und beeindruckender Kampferfahrung.

Mit Nightwing 2 wird diese faszinierende Reise weitergeführt. Die Serie hat sich in den letzten Jahren zu einem echten Fanliebling entwickelt, insbesondere dank des kreativen Teams, das den Charakter mit neuen Herausforderungen und emotionalen Momenten bereichert. Doch bleibt die Frage: Kann dieser Band die hohe Qualität halten? Und wie entwickelt sich Nightwings Geschichte weiter? Diese Kritik nimmt den zweiten Band genau unter die Lupe und zeigt, ob Nightwings Abenteuer weiterhin so mitreißend sind, wie seine akrobatischen Kämpfe vermuten lassen.

Danke an Panini für das Bereitstellen des Rezensionsexemplars!

Inhalt:

Auf den mysteriösen Fährten einer längst vergessenen Geheimgesellschaft begibt sich Nightwing auf eine gefährliche Reise über das offene Meer. Doch was als einfache Spurensuche beginnt, entwickelt sich schnell zu einem packenden Abenteuer, das Dick Grayson nicht nur an dunkle Geheimnisse führt, sondern auch zu einer alten Liebe, die mehr verbirgt, als er je geahnt hätte. In einem Netz aus Lügen und Intrigen wird er mit der überraschenden Entdeckung konfrontiert, dass sie ein gefährliches Doppelleben führt – und er mitten in einem Spiel steckt, das er nie kommen sah.

Es ist jedoch wichtig zu erwähnen, dass sich diese Zusammenfassung nur auf eine der drei Geschichten im Comic bezieht. Richtig gelesen: Nightwing 2 besteht aus drei verschiedenen Geschichten – der anfangs beschriebenen Hauptgeschichte, einer kleinen Geschichte über die Batfamilie und einer weiteren, die während dem Beast World-Event spielt. Lasst euch jedoch gesagt sein, dass jede dieser Geschichten mit viel Humor, Charme und einer Menge Action daherkommt. Keine ist langweilig oder gar untypisch für Nightwing. Der gesamte Comic macht einfach Spaß.

Während die Batfamily-Geschichte sowie die zu Beast World eher nette Dreingaben sind, liegt der Fokus klar auf der ersten Geschichte. Hier muss sich Dick seiner Vergangenheit stellen und einer ehemaligen Flamme begegnen, die er eigentlich nie wiedersehen wollte. Dieses Abenteuer wird von einer tollen Piraten-Ästhetik umhüllt, die Nightwing tatsächlich stark an eine Fanfiction erinnert. Doch das macht nichts, schließlich passt es perfekt zum charmanten Humor von Nightwing, den man auch in diesem Band an allen Ecken und Enden spüren kann. Mir hat dieses Abenteuer riesig viel Spaß gemacht, auch wenn es relativ kurz ist – umso mehr freue ich mich schon auf die Fortsetzung im nächsten Band!

Zeichnungen:

Die Zeichnungen von Steven Byrne und Serge Acuña in Nightwing 2 sind vor allem eines: mehr als nur gewöhnlich. Der Stil, der mich immer stark an Mangas erinnert, kommt im Piraten-Abenteuer, aber auch in der zweiten Geschichte mit der Batfamilie, wunderbar zur Geltung und zeigt besonders, wie dynamisch Dicks Geschichten verlaufen. Denn genauso dynamisch wie die Figur selbst werden hier tolle Actionsequenzen inszeniert, die nur noch von den beeindruckenden Charaktermomenten übertroffen werden.

Was man hier teilweise für Panels geschaffen hat, finde ich einfach großartig. Nightwing lese ich auch wegen der Kunst einfach nur gerne. Hoffentlich kann man dieses Niveau auch in den folgenden Bänden halten – schließlich erwartet uns im nächsten Band sogar eine Jubiläumsausgabe mit Batman zusammen!

Fazit zu Nightwing 2 :

Nightwing 2 setzt die Reise von Dick Grayson mit viel Charme und Action fort und bietet ein Abenteuer, das sowohl altbekannte als auch neue Facetten des Charakters beleuchtet. Besonders die erste Geschichte sticht hervor, da Nightwing sich seiner Vergangenheit stellt und mit einer alten Flamme konfrontiert wird. Diese Geschichte ist nicht nur spannend, sondern auch emotional tiefgründig und voller humorvoller Momente, die Nightwings Charakter perfekt zur Geltung bringen.

Die Zeichnungen von Steven Byrne und Serge Acuña tragen maßgeblich zur Atmosphäre des Comics bei. Der Stil, der eine starke Anlehnung an Manga-Elemente zeigt, sorgt für dynamische Actionsequenzen und beeindruckende Charaktermomente. Die visuelle Umsetzung ist ein Genuss, die jede Seite lebendig macht und die Erzählung auf wunderbare Weise unterstützt.

Die anderen beiden Geschichten im Band – eine über die Batfamilie und eine während des Beast World-Events – sind zwar nette Ergänzungen, aber sie treten hinter der Hauptgeschichte zurück. Sie bieten jedoch zusätzliche Unterhaltung und vertiefen das Gesamtbild des Nightwing-Universums.

Insgesamt ist Nightwing 2 ein unterhaltsamer und gelungener Comic, der sowohl langjährige Fans als auch neue Leser begeistert. Mit einem gelungenen Mix aus Humor, Action und emotionaler Tiefe bleibt der Band spannend und abwechslungsreich. Ich freue mich auf die Fortsetzung und bin gespannt, wie sich Nightwings Geschichte weiter entfaltet.