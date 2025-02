Flash 2 – Comic-Kritik

Ständig erscheinen neue Comics aus verschiedenen Universen, da ist es schwer, den Überblick zu behalten. Egal, ob DC, Marvel, Star Wars oder komplett andere Serien – immer stellt sich die Frage, was man sich als Nächstes holen soll. Um euch die Entscheidung etwas zu erleichtern und eine stärkere Übersicht zu gewährleisten, geben wir euch immer mal wieder Kritiken zu den neuesten deutschen Ausgaben verschiedener Comics. Viel Spaß mit unserer Kritik zu Flash 2.

Erscheinungsdatum 18.02.2025 Zeichner Amancay Nahuelpan, Ramon Perez, Scott Koblish, Tom Derenick, Vasco Georgiev Autor Simon Spurrier Format Softcover Seitenanzahl 208 Stories Flash (2023) 7–12, Flash Annual 2024 Preis 29,00 €

Stell dir vor, du könntest in einem Wimpernschlag von einer Stadt zur nächsten reisen, durch Wände laufen oder sogar die Zeit manipulieren. Genau das macht Flash zu einem der faszinierendsten Helden des DC-Universums. Doch hinter der rot-gelben Maske steckt mehr als nur Geschwindigkeit – Flash ist ein Symbol für Hoffnung, Wissenschaft und den unaufhaltsamen Fortschritt. Seit seinem Debüt in den 1940ern hat sich der Charakter stetig weiterentwickelt und wurde zu einer der zentralen Figuren im DC-Kosmos.

Ob Jay Garrick, Barry Allen oder Wally West – der Titel des schnellsten Mannes der Welt wurde von verschiedenen Helden getragen, die alle auf ihre Weise das Erbe von Flash prägten. Besonders Barry Allen, der in den 1950ern die Silberne Ära der Comics einläutete, ist für viele Fans die ultimative Version des Charakters. Seine Abenteuer drehten sich nicht nur um Superschurken, sondern auch um Zeitreisen, Parallelwelten und die Frage, wie weit man gehen darf, um die Zukunft zu verändern.

Flash hat längst auch außerhalb der Comics seinen Platz gefunden – in Animationsserien, Videospielen, der erfolgreichen The Flash-TV-Serie und auf der großen Leinwand. Doch während seine Popularität in anderen Medien wächst, bleiben es die Comics, in denen er seine spannendsten und überraschendsten Geschichten erlebt. Mit Flash 2 wird sein neuestes Abenteuer erzählt – doch kann es mit der langen Historie des Charakters mithalten? Kann dieser Band mit dem Ersten mithalten? All das erfahrt ihr in dieser Comic-Kritik!

Inhalt:

Die Welt gerät durch das unbändige Chaos der Speed Force aus den Fugen. Wally West ist spurlos verschwunden, und Barry Allen sieht sich einem gnadenlosen Angriff verschiedener Feinde ausgesetzt. Während die Bedrohung wächst, bleibt der Flash-Familie keine andere Wahl: Sie müssen ihre Kräfte vereinen, um das tobende Tempo-Chaos zu bändigen – bevor es alles verschlingt.

Für einen Comic mit 208 Seiten, der gleich acht Issues umfasst, klingt diese Inhaltsangabe vielleicht etwas knapp – aber das hat einen guten Grund: Flash 2 steckt voller Wendungen und Ereignisse, die sich spürbar auf zukünftige Serien mit dem roten Blitz auswirken werden. Um nicht zu viel vorwegzunehmen, sei nur gesagt: Fans erwartet hier eine emotionale Achterbahnfahrt!

Eine Sache muss direkt angesprochen werden: Flash 2 ist anfangs ziemlich verwirrend. Zumindest in den ersten paar Issues wird man mit Fachbegriffen und Vorwissen überhäuft, sodass der Einstieg alles andere als leicht fällt. Selbst mir ging es so – und das, obwohl ich nicht nur den vorherigen Band gelesen habe, sondern auch viele andere Flash-Comics kenne. Zum Glück lichtet sich der Nebel in der zweiten Hälfte, doch der holprige Start bleibt ein Makel. Mein Tipp: Durchhalten lohnt sich! Wer sich durch die komplexe Einleitung kämpft, wird mit großartigen Wendungen belohnt.

Doch die Story überzeugt nicht nur durch Überraschungen – auch die Charaktere sind hervorragend getroffen. Beim Lesen hatte ich das Gefühl, dass Autor Simon Spurrier die Figur Flash wirklich versteht. Egal ob Wally oder Barry – beide werden authentisch dargestellt. Besonders spannend ist, wie das Thema Mathematik in die Geschichte eingebunden wird, ohne die emotionalen und heroischen Aspekte zu vernachlässigen. Das Zusammenspiel von Heldentum, Liebe und Wissenschaft macht diesen Band zu einer einzigartigen Leseerfahrung. Ich bin gespannt, wohin die Reise noch führt!

Zeichnungen:

Die Illustratoren – Amancay Nahuelpan, Ramon Perez, Scott Koblish, Tom Derenick und Vasco Georgiev – leisten großartige Arbeit, um Flash 2 visuell zum Leben zu erwecken. Genauso dynamisch wie die Story und ihre Figuren ist auch die Gestaltung der Welt: klare Linienführung trifft auf kreative Panels, die voller Energie und Bewegung stecken.

Besonders beeindruckend sind die Szenen in der Speed Force. Wenn Wally durch diese mystische Ebene rast und dabei von Stimmen in seinem Kopf geplagt wird, entstehen nicht einfach nur Panels – es sind wahre Kunstwerke. Man bleibt hängen, staunt über die visuelle Darstellung und fragt sich, wie die Künstler es geschafft haben, diese Atmosphäre so eindrucksvoll einzufangen. Ein großes Lob an das gesamte Team! Gerne wieder für den nächsten Band engagieren!

Fazit zu Flash 2 :

Flash 2 ist ein Comic, der viel von seinen Leserinnen und Lesern verlangt, aber ebenso viel zurückgibt. Der Einstieg ist zweifellos eine Herausforderung – komplexe Begriffe, viele Figuren und ein Tempo, das einem kaum Zeit zum Durchatmen lässt. Doch wer sich darauf einlässt und sich durch die ersten Kapitel kämpft, wird mit einer Geschichte belohnt, die nicht nur spannend und emotional ist, sondern auch tief in das Wesen von Flash eintaucht. Die Mischung aus Superhelden-Action, wissenschaftlichen Konzepten und persönlichen Momenten macht diesen Band zu einer facettenreichen Erfahrung.

Ein besonderes Highlight sind die zahlreichen Wendungen, die die Handlung immer wieder in unerwartete Richtungen lenken. Die Story hält nicht nur Überraschungen bereit, sondern auch Entwicklungen, die weitreichende Auswirkungen auf das Flash-Universum haben werden. Autor Simon Spurrier versteht es, die Charaktere authentisch darzustellen und ihnen emotionale Tiefe zu verleihen. Wally und Barry sind nicht nur Helden mit übermenschlichen Kräften, sondern auch Menschen mit Sorgen, Hoffnungen und Konflikten – genau das macht die Geschichte so packend.

Auch auf visueller Ebene überzeugt Flash 2 auf ganzer Linie. Die Zeichnungen sind dynamisch, detailreich und voller kreativer Einfälle. Besonders die Darstellungen der Speed Force sind atemberaubend und verleihen dem Comic eine ganz eigene Ästhetik. Die Künstler haben sichtlich Spaß daran, mit Perspektiven und Bewegung zu experimentieren, was perfekt zur rasanten Natur von Flash passt.

Letztlich ist Flash 2 eine klare Empfehlung für Fans des roten Blitzes, auch wenn Neueinsteiger es schwer haben könnten. Wer sich durch die anfängliche Verwirrung arbeitet, wird mit einer mitreißenden Story, emotionalen Momenten und beeindruckenden Zeichnungen belohnt. Es bleibt spannend, welche Wege die Geschichte noch einschlagen wird – und wenn dieses Tempo beibehalten wird, dürfte die Reise noch lange nicht zu Ende sein.