Waffe X-Men – Wolverines, sammeln! – Comic-Kritik

Ständig erscheinen neue Comics aus verschiedenen Universen, da ist es schwer, den Überblick zu behalten. Egal, ob DC, Marvel, Star Wars oder komplett andere Serien – immer stellt sich die Frage, was man sich als Nächstes holen soll. Um euch die Entscheidung etwas zu erleichtern und eine stärkere Übersicht zu gewährleisten, geben wir euch immer mal wieder Kritiken zu den neuesten deutschen Ausgaben verschiedener Comics. Viel Spaß mit unserer Kritik zu Waffe X-Men – Wolverines, sammeln!.

Erscheinungsdatum 03.12.2024 Zeichner Yildiray Cinar Autor Christos Gage Format Softcover Seitenanzahl 144 Stories Weapon X-Men (2024) 1–4, Original X-Men (2023) 1 Preis 19,00 €

Wolverine ist eine der prägendsten Figuren im Marvel-Universum – ein unverwüstlicher Einzelgänger mit messerscharfen Krallen, einem nahezu unzerstörbaren Adamantium-Skelett und einer düsteren Vergangenheit. Seit seinem ersten Auftritt in The Incredible Hulk #180 (1974) hat sich Logan von einem rätselhaften Nebencharakter zu einem der populärsten Helden der X-Men entwickelt. Seine unbändige Wildheit, sein Hang zur Selbstzerstörung und sein verborgenes Herz aus Gold machen ihn zu einem der faszinierendsten Antihelden der Comicgeschichte. Egal ob als Teil der X-Men, in seinen Solo-Abenteuern oder als unfreiwilliges Versuchskaninchen der zwielichtigen Waffe-X-Experimente – Wolverine war schon immer eine Figur, die sich zwischen brutaler Gewalt und moralischem Dilemma bewegt.

Doch nicht nur in den Comics hat Logan seine Spuren hinterlassen. In den 90ern wurde er durch Zeichentrickserien wie X-Men: The Animated Series für viele Fans zum Inbegriff des rauen, aber loyalen Kriegers. Spätestens mit Hugh Jackmans legendärer Darstellung in den X-Men-Filmen ab 2000 wurde Wolverine endgültig zu einer Popkultur-Ikone. Videospiele, Merchandise und zahllose Crossover-Geschichten haben seinen Status nur weiter gefestigt. Doch was passiert, wenn nicht nur ein Wolverine im Mittelpunkt steht, sondern gleich mehrere – und das aus den unterschiedlichsten Realitäten des Marvel-Multiversums?

Genau hier setzt Waffe X-Men – Wolverines, sammeln! an. Wenn eine Bedrohung auftaucht, gegen die selbst die übermächtige Phoenix zögert, braucht es mehr als nur einen Logan, um die Welt zu retten. In dieser Geschichte versammelt sich eine ganze Armee von Wolverines aus verschiedenen Universen – darunter auch einige, die man lieber nicht als Verbündete hätte. Kann ein Team aus so unterschiedlichen und unberechenbaren Versionen von Logan tatsächlich funktionieren? Oder wird das Chaos, das sie mitbringen, am Ende zur größeren Gefahr? Der Comic verspricht ein actiongeladenes Spektakel voller wilder Kämpfe, ungewohnter Dynamiken und der Frage, was Wolverine wirklich ausmacht. Doch kann er diese Erwartungen auch erfüllen?

Inhalt:

Er ist der Beste in dem, was er tut – doch selbst der härteste Kämpfer braucht manchmal Verbündete. Als eine Bedrohung auftaucht, so furchteinflößend, dass selbst Phoenix zögert, wird klar: Diesmal reichen seine Krallen allein nicht aus. In letzter Verzweiflung ruft die Feuergewalt Wolverines aus verschiedenen Ecken des Multiversums zusammen – darunter sogar eine untote Version von Logan. Doch kann ein Team aus so unterschiedlichen und unberechenbaren Kriegern wirklich den Untergang aufhalten, oder wird ihr größter Feind am Ende aus ihren eigenen Reihen kommen?

Waffe X-Men – Wolverines, sammeln! fängt erst einmal ganz ohne Wolverine an und widmet sich den jüngeren Varianten bekannter X-Men, die zunächst versuchen, die Jean Grey einer anderen Erde aufzuhalten. All das mündet jedoch in das erste Aufeinandertreffen mit dem Bösewicht Onslaught, was dann auch Wolverine ins Spiel bringt … oder doch eher Wolverines?

Eine Sache macht der Comic richtig gut: Er präsentiert eine herrlich witzige Varianz an Wolverines. Es gibt nicht nur den bekannten Old Man Logan oder Zombie-Wolverine, sondern auch eine fettleibige, gealterte Version sowie eine weibliche Variante. Es macht richtig viel Spaß, diese Wolverines dabei zu beobachten, wie sie miteinander und mit ihrer Umwelt interagieren.

Was hingegen weniger Spaß macht, ist, wie langweilig die Geschichte stellenweise ist. Versteht mich nicht falsch: Ich bin großer Fan des Comics und würde auch behaupten, dass er unglaublich viel Spaß macht. Leider verliert er sich ab und zu in sinnlosen, überschwänglichen Dialogen, die mehr Schein als eine wirklich tiefgründige Auseinandersetzung mit der Figur Wolverine sind. Wer jedoch auf Tiefe verzichten kann und stattdessen eine spannende, witzige und vor allem gewalttätige Multiversum-Geschichte mit Wolverine erleben möchte, ist mit Waffe X-Men – Wolverines, sammeln! auf jeden Fall an der richtigen Adresse und wird mit Sicherheit nicht enttäuscht werden.

Zeichnungen:

Der Zeichenstil von Waffe X-Men – Wolverines, sammeln! ist so dynamisch und rau wie die Charaktere selbst. Die Illustrationen fangen die brutale Energie und die unbändige Wildheit der verschiedenen Wolverines perfekt ein, wobei jede Version von Logan ihre eigene visuelle Note erhält. Besonders beeindruckend sind die actiongeladenen Kampfszenen, in denen die Künstler mit starken Linien, dynamischen Posen und eindrucksvollen Perspektiven arbeiten. Jeder Schlag, jeder Krallenhieb und jede Explosion wird mit einer Intensität dargestellt, die die rohe Gewalt dieser Charaktere eindrucksvoll zur Geltung bringt.

Die Farbgebung variiert je nach Szene und Stimmung – von düsteren, fast dreckigen Tönen in den brutalen Auseinandersetzungen bis hin zu grellen, energiegeladenen Farben, wenn es um übernatürliche oder kosmische Elemente geht. Diese Kontraste verstärken das Gefühl, dass sich hier Charaktere aus ganz unterschiedlichen Realitäten begegnen. Besonders gelungen ist die Darstellung der einzelnen Wolverines: Ob klassischer Logan, Zombie-Wolverine oder alternative Versionen mit einzigartigen Kostümen und Narben – jede Figur hat ihre eigene visuelle Identität, ohne dass das Gesamtbild chaotisch wirkt.

Dennoch gibt es auch einige Schwächen. In manchen Panels wirken die Hintergründe vernachlässigt oder zu generisch, was in den spektakulären Kampfszenen zwar nicht stark ins Gewicht fällt, aber in ruhigeren Momenten auffällt. Gelegentlich könnten die Gesichtsdetails feiner ausgearbeitet sein, da manche Mimiken etwas steif wirken. Trotzdem bleibt der Stil insgesamt kraftvoll und passend zur wilden, ungezähmten Atmosphäre des Comics. Wer actionreiche, detailreiche Zeichnungen mit einer Mischung aus düsterer Härte und explosiver Dynamik schätzt, wird hier definitiv auf seine Kosten kommen.

Fazit zu Waffe X-Men – Wolverines, sammeln! :

Waffe X-Men – Wolverines, sammeln! ist ein actiongeladenes Multiversum-Spektakel, das Fans von Wolverine und wilden Crossover-Geschichten definitiv begeistern wird. Die größte Stärke des Comics liegt in der Vielfalt der unterschiedlichen Wolverines und der unterhaltsamen Dynamik zwischen ihnen. Besonders die skurrilen Varianten wie Old Man Logan, Zombie-Wolverine oder eine weibliche Version bringen frischen Wind in die Handlung und sorgen für spannende sowie humorvolle Interaktionen.

Auch zeichnerisch kann der Comic überzeugen. Der raue, dynamische Stil fängt die brutale Energie der Wolverines perfekt ein. Die Kampfszenen sind spektakulär inszeniert, und die Farbgebung unterstützt die Atmosphäre, indem sie je nach Szene zwischen düsteren, erdigen Tönen und leuchtenden, kosmischen Farben wechselt.

Allerdings hat die Geschichte auch Schwächen. An einigen Stellen verliert sie sich in überflüssigen Dialogen, die mehr Schein als tatsächliche Tiefe vermitteln. Zudem wirkt der Plot manchmal etwas vorhersehbar und kann nicht immer mit der Kreativität der Charaktere mithalten.

Wer jedoch keine tiefgründige Auseinandersetzung mit der Figur Wolverine erwartet, sondern einfach eine explosive, humorvolle und blutige Multiversum-Geschichte erleben möchte, wird hier bestens unterhalten. Waffe X-Men – Wolverines, sammeln! ist ein wilder, unterhaltsamer Ritt, der vor allem eines bietet: jede Menge Wolverine-Action!