Gamewarez Gamerpad Hurricane im Test

Wir haben von unseren Partnern Gamewarez mal wieder was zum Testen bekommen und durften das Gamerpad Hurricane ausprobieren. Um es vorweg zu sagen: Es handelt sich dabei nicht um einen Controller sondern um eine Unterst├╝tzung f├╝r eine bessere K├Ârperhaltung. Mehr dazu erfahrt ihr im folgenden Artikel.

Der Paketbote hat uns in dieser Woche mit einem leichten Paket von Gamewarez begl├╝ckt. Wir durften mal wieder ein Blick auf ein neues Produkt werfen und haben es diesmal mit dem Gamerpad Hurricane zu tun. Doch was ist das eigentlich genau? Das Gamerpad ist dabei speziell darauf konzipiert eine bessere K├Ârperhaltung beim Zocken zu unterst├╝tzen. Wir alle kennen das Problem wenn man nach stundenlangen Zocken Probleme mit dem R├╝cken, Nacken oder Schultern bekommt. Das Gamerpad Hurricane soll alle diese Probleme ansprechen und euch dabei entlasten.

Nackenkissen f├╝r die Beine ? Nein ein Hurricane f├╝r den K├Ârper ­čśë

Was zun├Ąchst aussieht wie ein ├╝bergro├čes Nackenkissen ist ein perfekter Partner f├╝r eure n├Ąchsten Gaming-Sessions. Das Gamerpad ist aus Kunstleder gestaltet und bringt eine F├╝llung aus EPS-Perlen aus deutscher Herstellung mit. Das bringt nicht nur Entlastung sondern auch noch gen├╝gend Stauraum f├╝r Getr├Ąnke, S├╝├čes oder euer Smartphone mit. Die praktischen Taschen an der Vorderseite sorgen f├╝r alle wichtigen Dinge direkt in Reichweite.

1 of 6

Das Gamerpad Hurricane legt ihr einfach auf eure Beine und legt beim Spielen eure Arme darauf ab. Nat├╝rlich k├Ânnt ihr das Gamerpad auch beim Filme schauen nutzen, aber da habt ihr ja eher weniger einen Controller in der Hand. In unserem Test haben wir uns schon nach wenigen Minuten sehr wohl gef├╝hlt und es hat tats├Ąchlich zu einer deutlichen Entlastung gef├╝hrt. Die K├Ârperhaltung wird dadurch einfach besser und ihr sitzt nicht mehr „schr├Ąg“ auf der Couch. Der Bezug aus Kunstleder ist abnehmbar und waschbar und kann einfach gereinigt werden.

Made in Germany

Die robuste Qualit├Ąt sorgt f├╝r ausgiebige und langlebige Nutzung made in Germany. Die Ma├če des Gamerpad sind 65 cm x 55 cm x 18 cm und es liegt dabei bequem auf euren Beinen. Auch wenn ihr ohne Zocken auf der Couch sitzt und euer Smartphone oder Tablet nutzt ist es eine deutliche Entlastung f├╝r Arme, R├╝cken und Nacken. Der Effekt ist wirklich schnell zu merken auch wenn es optisch eher unscheinbar als ├╝bergro├čes Nackenkissen daherkommt. Nur beim Preis m├╝sst ihr etwas tiefer in die Tasche greifen. F├╝r das Gamerpad Hurricane werden 89,90 Euro f├Ąllig. Daf├╝r bekommt ihr sehr gute Qualit├Ąt und einen robusten Begleiter f├╝r eure n├Ąchsten Gaming-Sessions. Und eure Arme, R├╝ckenmuskulatur und Nacken sowie Schulter werden es euch danken.

Fazit:

Das Gamerpad Hurricane ist ein toller Begleiter beim Zocken und unterst├╝tzt ihr euch perfekt bei der Entlastung von Armen, R├╝cken und Nacken. Was unscheinbar aussieht hat wirklich einen tollen Effekt und sorgt f├╝r bequemes Zocken auch nach vielen Stunden. Der Preis ist vielleicht ein wenig hoch gegriffen, aber daf├╝r bekommt ihr die ├╝bliche gute Gamewarez Qualit├Ąt und ein robustes Zubeh├Âr.