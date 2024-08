Edifier R1280T und der WiiM Mini im Zusammenspiel

Vor einigen Wochen haben wir bereits die Edifier R1280T Lautsprecher und das WiiM Mini Streaming Zubehör getestet. Nun schauen wir uns die beiden im Zusammenspiel genauer an und erklären euch wie das funktioniert. Die Lautsprecher bringen von Haus aus keine Bluetooth Unterstützung mit, welches wir im Testbericht auch als kleinen Kritikpunkt vermerkt haben. Doch der WiiM Mini sorgt dafür das dieser Kritikpunkt nicht mehr der Rede wert ist.

Denn durch seine vielfältigen Anschlussmöglichkeiten lässt sich der WiiM Mini auch ohne Bluetooth mit den Edifier R1280T Lautsprechern verbinden. Zuvor haben wir natürlich fachgemäß unseren beiden Edifier Lautsprecher verbunden und mit Strom versorgt. Nun kommt der WiiM Mini ins Spiel. Wir verbinden den kleinen unscheinbaren Puck mit dem beiliegenden AUX-Kabel und sorgen via USB für die Stromverbindung.

Haltet ihr nun die Play Taste 3 Sekunden lang gedrückt schalten wir den WiiM Mini ein. Haben wir das alles erledigt geht es mit der WiiM Home-App weiter, die ihr kostenlos für Android oder iOS herunterladen könnt. Dank der sofortigen Erkennung gibt es keine Wartezeit und ihr könnt direkt loslegen. Ihr richtet euer WLAN Netwerk ein und dann kann es endlich losgehen mit dem Streaming.

Die Einstellungsmöglichkeiten in der WiiM Home-App sind vielfältig und lassen euch wirklich kaum Wünsche offen. In einem 10 Band Equalizer habt ihr mehrere Auswahlmöglichkeiten den für euch perfekten Klang zu finden. Und das ist bei Weitem noch nicht alles. Ihr könnt sogar die Auflösung des SPDIF-Ausgangs anpassen und so krasse 192 kHZ und 24 Bit erreichen. Das ist wirklich beeindruckend und zeigt welche unglaubliche Leistung in dem kleinen Streaming-Gerät steckt.

Alle bekannten Streamingdienste wie Spotify, Amazon Music oder Tidal sind natürlich am Start und lassen sich bequem mit der App steuern. Auch andere Dienste wie TuneIn und Co. sind dabei. Nur Apple Music ist (noch) nicht dabei. Vielleicht wird es aber demnächst durch ein Update noch unterstützt. Auch wir haben vorher nicht damit gerechnet das der Klang der Edifier R1280T tatsächlich noch verbessern könnte. Denn schon vorher waren wir vom Klang der Lautsprecher begeistert, was wir auch im Testbericht geschrieben haben. Der WiiM Mini sorgt aber für eine verbesserte Akustik, welches man auch sofort merkt und absolut beeindruckend ist.

Wir waren wirklich sehr überrascht und konnten unseren Ohren kaum trauen. Ihr könnt euch also vorstellen das dieses kleine Stück Technik auch eure anderen Zuspieler deutlich verbessert und einen absoluten Mehrwert bietet. Auch eure Kopfhörer bekommen durch den WiiM Mini einen deutlich besseren Klang. Wir sind absolut begeistert von dem Zusammenspiel der beiden Geräte.

Fazit:

Das Zusammenspiel der Edifier R1280T Lautsprecher und dem WiiM Mini Streaming Zubehör ist ein akustisches Meisterwerk geworden und bringt die „älteren“ Boxen zu einem wahren Leistungsschub. Auch die fehlende Bluetooth-Unterstützung ist überhaupt kein Problem mehr dank der vielfältigen Anschlussmöglichkeiten des WiiM Mini. Was so unscheinbar aussieht bringt euch unglaublich viel Leistung und lässt euch jeden Zuspieler deutlich aufwerten. Wir sprechen eine klare Kaufempfehlung aus.