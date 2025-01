Edifier Soundbar QS30 im Test

Die Edifier QS30 Multimedia Soundbar mit dynamischer Beleuchtung ist ein modernes Audiosystem, das sowohl durch seinen Klang als auch durch seine optischen Akzente beeindruckt. Diese Soundbar richtet sich an Nutzer, die ein intensives Klangerlebnis mit einem visuell ansprechenden Design verbinden möchten. Im folgenden Test nehmen wir die QS30 genauer unter die Lupe und bewerten Design, KlangqualitÀt, Beleuchtung, FunktionalitÀt sowie Preis-Leistungs-VerhÀltnis.

Design und Verarbeitung

Das Design der Edifier QS30 ist ein echter Hingucker. Die schlanke Soundbar ist in einem modernen, matten Finish gehalten, das sich harmonisch in verschiedenste Wohnumgebungen einfĂŒgt. Besonders auffĂ€llig ist die dynamische Beleuchtung, die in verschiedenen Farben und Mustern erstrahlt. Diese Funktion sorgt fĂŒr eine stimmungsvolle AtmosphĂ€re, die sich perfekt an die aktuelle Wiedergabe anpassen lĂ€sst. Die Beleuchtung kann bei Bedarf auch deaktiviert werden.

Die Verarbeitung der Soundbar ist hochwertig: Die robusten Materialien und das durchdachte Design wirken langlebig und stabil. Mit einer Breite von knapp 90 cm und einer Höhe von nur 7 cm passt die Edifier QS30 problemlos vor die meisten Fernseher oder Monitore. Alternativ kann sie mit den beiliegenden Befestigungsmaterialien an der Wand montiert werden. Die Fernbedienung ist ebenfalls gut verarbeitet und bietet Zugriff auf alle wichtigen Funktionen.

KlangqualitÀt

Die KlangqualitĂ€t ist eine der StĂ€rken der Edifier QS30. Die Soundbar verfĂŒgt ĂŒber ein 2.1-System mit zwei Full-Range-Lautsprechern und einem integrierten Subwoofer. Diese Kombination liefert einen klaren, ausgewogenen Klang mit beeindruckenden BĂ€ssen. Besonders bei Actionfilmen oder basslastiger Musik kommt der integrierte Subwoofer voll zur Geltung.

Dialoge werden klar und prĂ€sent wiedergegeben, was die Edifier QS30 ideal fĂŒr Filme und Serien macht. Die dynamische Beleuchtung verstĂ€rkt das Erlebnis, indem sie die Klangkulisse optisch unterstĂŒtzt. Dennoch fehlt der Soundbar UnterstĂŒtzung fĂŒr fortschrittliche Standards wie Dolby Atmos, was den Raumklang etwas einschrĂ€nkt. Allerdings solltet ihr keinen High-End Sound wie bei anderen großen Konkurrenten erwarten. Trotzdem ist der Sound ansprechend und fĂŒr kleinere Zimmer oder BĂŒros absolut ausreichend.

Dynamische Beleuchtung

Die dynamische Beleuchtung ist eines der herausragenden Features der Edifier QS30. Sie bietet verschiedene Modi, darunter pulsierende, wellenförmige und rhythmische Effekte, die sich an die abgespielte Musik oder den Filmton anpassen. Die Beleuchtung kann ĂŒber die Fernbedienung oder eine spezielle App gesteuert werden. Dabei lassen sich sowohl die Farben als auch die Helligkeit individuell anpassen.

Im Test hat sich gezeigt, dass die Beleuchtung besonders in dunklen RĂ€umen beeindruckend wirkt. Sie schafft eine immersive AtmosphĂ€re, die den Genuss von Filmen, Musik oder Spielen auf ein neues Level hebt. Es entsteht außerdem ein cooler 3D Effekt. FĂŒr Nutzer, die Wert auf dezente Optik legen, besteht die Möglichkeit, die Beleuchtung komplett auszuschalten.

FunktionalitĂ€t und AnschlĂŒsse

Die Edifier QS30 bietet eine Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten. Dazu gehören HDMI ARC, optischer Eingang, AUX und USB. Besonders hervorzuheben ist die Bluetooth-5.4 KonnektivitĂ€t, die eine schnelle und stabile Verbindung zu Smartphones, Tablets oder anderen Bluetooth-GerĂ€ten ermöglicht. Die Verbindung bleibt auch ĂŒber eine grĂ¶ĂŸere Distanz stabil.

ZusĂ€tzlich verfĂŒgt die Soundbar ĂŒber voreingestellte Soundmodi wie „Film“, „Musik“ und „Nachrichten“. Diese Modi optimieren den Klang fĂŒr verschiedene Anwendungszwecke. Ein integrierter Equalizer erlaubt es, den Klang weiter an die persönlichen Vorlieben anzupassen.

Bedienung und Benutzerfreundlichkeit

Die Bedienung der Edifier QS30 ist intuitiv und einfach. Neben der Fernbedienung bietet die Soundbar direkt an der GerÀtevorderseite gut zugÀngliche Bedienelemente. Das LED-Display zeigt dabei stets die wichtigsten Informationen an, ohne aufdringlich zu wirken.

Die Schnellstartanleitung ist klar strukturiert, wodurch die Einrichtung der Soundbar nur wenige Minuten dauert. Besonders praktisch: Die Steuerung der Beleuchtung ĂŒber die App ist benutzerfreundlich und bietet zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten.

Preis-Leistungs-VerhÀltnis

Mit einem Preis von rund 70 Euro bietet die Edifier QS30 ein solides Preis-Leistungs-VerhĂ€ltnis. Sie kombiniert hochwertige Verarbeitung, gute KlangqualitĂ€t und innovative Beleuchtungsfeatures, die in dieser Preisklasse selten sind. Zwar fehlen einige High-End-Funktionen wie Dolby Atmos, aber fĂŒr die meisten Nutzer bietet die Soundbar ein hervorragendes Gesamtpaket, wobei ihr allerdings nicht den ultimativen Sound erwarten solltet.

Fazit

Die Edifier QS30 Multimedia Soundbar mit dynamischer Beleuchtung ist eine ideale Wahl fĂŒr Nutzer, die ein stimmungsvolles Klangerlebnis mit visuellem Flair suchen. Sie punktet mit klarer KlangqualitĂ€t, einfacher Bedienung, vielseitigen Anschlussmöglichkeiten und einer beeindruckenden Beleuchtung. Allerdings solltet ihr keinen ultimativen Super-Sound erwarten, aber das ist in dieser Preisklasse auch völlig normal. FĂŒr den normalen Alltag ist es aber absolut ausreichend.

FĂŒr einen Preis von 70 Euro liefert die Edifier QS30 ein rundum gelungenes Produkt, das sowohl fĂŒr Filme, Musik als auch Gaming geeignet ist. Die Soundbar ist eine klare Empfehlung fĂŒr alle, die Wert auf ein modernes und vielseitiges Multimedia-Erlebnis legen und dabei noch eine coole dynamische Beleuchtung haben wollen.