Teufel Rockster Cross im Test

Der Teufel Rockster Cross verspricht, ein überzeugender Begleiter für Outdoor-Aktivitäten, Partys oder entspannten Musikgenuss zu sein. Mit seiner robusten Bauweise, kraftvollen Klängen und modernen Features spricht er Musikliebhaber an, die Wert auf Qualität und Mobilität legen. Doch kann der Teufel Rockster Cross die hohen Erwartungen wirklich erfüllen? In diesem Test beleuchten wir Design, Klang, Ausstattung und Benutzerfreundlichkeit dieses portablen Lautsprechers.

Design und Verarbeitung

Der Teufel Rockster Cross überzeugt auf den ersten Blick mit seiner massiven und zugleich modernen Optik. Die gummierten Ecken, das strapazierfähige Gewebe und die robusten Materialien lassen auf eine hohe Widerstandsfähigkeit schließen. Teufel hat den Lautsprecher so konzipiert, dass er stürze und Feuchtigkeit problemlos übersteht – perfekt für Outdoor-Einsätze.

Mit einem Gewicht von etwa 2,4 Kilogramm und einem Schultergurt für den Transport ist der Teufel Rockster Cross zwar nicht der leichteste seiner Klasse, aber dennoch mobil genug. Die Bedienelemente sind sinnvoll platziert und reagieren präzise. Besonders hervorzuheben ist die IPX5-Zertifizierung, die Schutz vor Spritzwasser bietet.

Teufel Rockster Cross mit toller Klangqualität

Der wichtigste Aspekt eines Lautsprechers ist zweifellos der Klang – und hier zeigt der Teufel Rockster Cross, was in ihm steckt. Ausgestattet mit zwei Hochtönern und einem zentralen Subwoofer, liefert der Lautsprecher einen ausgewogenen Sound, der sich sowohl für basslastige Musikrichtungen als auch für sanfte Klänge eignet.

1 of 6

Der Bass ist kraftvoll, ohne übermäßig dominant zu wirken. Die Mitten sind klar definiert, und die Höhen bleiben auch bei höherer Lautstärke angenehm. Besonders beeindruckend ist die Lautstärke: Der Teufel Rockster Cross kann problemlos einen mittelgroßen Raum oder eine Gartenparty beschallen, ohne an Klangqualität einzubüßen.

Ein zusätzliches Feature ist die Dynamore-Technologie, die für ein breiteres Stereo-Klangbild sorgt. Damit wirkt die Musik auch im Freien voller und raumgreifender. Der Party-Modus bietet euch die Möglichkeit das ihr Songs von zwei Smartphones abwechselnd abspielen könnt. Dafür sorgt der Connect-Modus wenn ihr zwei Lautsprecher zusammen nutzt.

Akkulaufzeit

Ein weiterer Pluspunkt des Teufel Rockster Cross ist seine beeindruckende Akkulaufzeit. Laut Hersteller hält der Akku bis zu 16 Stunden durch, was in unserem Test weitgehend bestätigt wurde. Selbst bei höherer Lautstärke und intensiver Nutzung konnte der Lautsprecher einen ganzen Tag lang ohne Nachladen betrieben werden. Der Ladevorgang dauert etwa 3 Stunden, was angesichts der Kapazität durchaus akzeptabel ist.

Konnektivität und Bedienung

Der Lautsprecher bietet zahlreiche Anschluss- und Steuerungsmöglichkeiten. Bluetooth 5.0 sorgt für eine stabile Verbindung mit Smartphones, Tablets oder anderen Geräten. Die Reichweite liegt bei etwa 15 Metern und ist für den Alltagsgebrauch mehr als ausreichend.

Neben Bluetooth verfügt der Teufel Rockster Cross über einen 3,5-mm-Klinkeneingang, wodurch sich auch kabelgebundene Geräte anschließen lassen. Praktisch ist zudem die Möglichkeit, zwei Teufel Rockster Cross im Party-Modus miteinander zu koppeln, um ein noch kraftvolleres Klangbild zu erzeugen.

Die Bedienung erfolgt über intuitiv angeordnete Tasten an der Geräteoberseite. Zusätzlich bietet Teufel eine App, mit der Klangprofile angepasst und weitere Einstellungen vorgenommen werden können.

Stärken und Schwächen

Stärken:

Hervorragende Klangqualität mit kraftvollem Bass

Robuste Bauweise und IPX5-Zertifizierung

Lange Akkulaufzeit

Vielfältige Anschlussmöglichkeiten

Party-Modus für gekoppelten Betrieb

Schwächen:

Relativ hohes Gewicht

Kein vollständiger Wasserschutz (nur Spritzwasser)

Fazit

Der Teufel Rockster Cross überzeugt als leistungsstarker und vielseitiger Bluetooth-Lautsprecher, der sich sowohl für den Outdoor-Einsatz als auch für den heimischen Gebrauch eignet. Seine robuste Verarbeitung, die exzellente Klangqualität und die lange Akkulaufzeit machen ihn zu einer ausgezeichneten Wahl für Musikliebhaber, die Wert auf Mobilität und Sound legen.

Auch wenn das Gewicht und der Schutz vor Wasser verbesserungswürdig sind, überwiegen die Vorteile eindeutig. Mit einem Preis von etwa 300 Euro (bei Angeboten schon ab 200 Euro erhältlich) bietet der Teufel Rockster Cross ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und verdient eine klare Kaufempfehlung für alle, die keine Kompromisse bei Klang und Robustheit eingehen möchten.