Hecate GX05 In-Ear Kopfhörer im Test

Wir haben wieder neues Review-Material für unseren Hardware-Bereich bekommen und haben uns die HECATE GX05 In-Ear Kopfhörer angeschaut. Diese kleinen Kopfhörer kommen mit einem tollen futuristischen Design daher und bieten viele Möglichkeiten. Was genau das ist und ob sich der Kauf lohnt erfahrt ihr im folgenden Artikel.

Die HECATE GX05 In-Ear Kopfhörer sehen aus wie ein Objekt aus der fernen Zukunft und erinnern auf den ersten Blick auf ein seltenes Artefakt. Dabei handelt es sich aber lediglich um das robuste Ladecase welches über eine optisch ansprechende RGB-Beleuchtung verfügt und ein Gyro-inspiriertes Design bietet. Die kleinen In-Ear Kopfhörer liegen bequem in ihrem Fach und warten darauf von uns entnommen zu werden. Die kleinen Ohrhörer sehen ebenfalls richtig cool aus und bringen neben Touch-Bedienfeldern eine mattschwarze Oberfläche mit.

Das HECATE GX05 bietet zwei Modis

Die beiden HECATE GX05 In-Ear Kopfhörer bieten neben dem Music-Modus noch einen Gaming-Modus. Dabei gibt es unterschiedliche Klangvarianten. Im Music-Modus gibt es mehr Höhen und der Sound bringt mehr Bass mit. Beim Gaming-Modus ist der Klang dagegen etwas ausgewogener und nicht ganz so viel mit Bass ausgestattet. Dadurch ist beim Spielen ein klarerer Klang zu erkennen. Im Lieferumfang enthalten ist außerdem ein 2,4 GhZ Dongle das für ein geringe Latenz von 15 ms sorgt.

Verbinden lassen sich die HECATE GX05 In-Ear Kopfhörer ruck zuck mit Bluetooth 5.3 oder wie dem oben erwähnten USB-C Dongle. Habt ihr die In-Ear Kopfhörer angelegt verbinden sie euch direkt mit eurem Smartphone oder einem anderen Bluetooth-Gerät in der Nähe. Es gibt also keine langen Verbindungssuchen sondern es kann direkt losgehen. Das ist ein besonderer Vorteil wenn ihr unterwegs zur Schule oder Arbeit seid.

Der Tragekomfort der HECATE GX05 In-Ear Kopfhörer sind sehr angenehm und sie sind mit einem Gewicht von nur 4,9 Gramm pro Ohrhörer sehr leicht. Auch bei längerer Nutzung bleiben sie angenehm zu tragen und bieten einen guten Halt in den Ohren. So könnt ihr auch längere Gaming-Sessions damit spielen oder bequem unterwegs Musik hören. Die Touch Bedienung an den Seiten sorgt für eine schnelle Bedienung mit nur einem Fingerdruck.

Mikrofon bietet Dual Rauschunterdrückung

Natürlich könnt ihr mit dem HECATE GX05 In-Ear Kopfhörer auch Telefonanrufe oder Chats in Spielen durchgeführt werden. Hier macht das Mikrofon ebenfalls einen guten Job auch wenn der Klang teilweise etwas dünn klingt. Die Dual Mikrofon Rauschunterdrückung sorgt aber dennoch für einen guten klaren Klang und die Hintergrundgeräusche werden dabei gut abgeschirmt.

Mit der QC 2.0 Schnellladefunktion sind die HECATE GX05 In-Ear Kopfhörer schnell wieder einsatzbereit. Die Akkulaufzeit beträgt ca. 4 Stunden und ist somit nicht ganz so lang wie bei anderen Produkten. Die Schnelllade-Funktion macht das Ganze aber wieder wett, da ihr in nur fünf Minuten eine Laufzeit von 30 Minuten bekommt. Das Ladecase selbst bietet eine Gesamtlaufzeit von 16 Stunden.

Technische Daten:

Modell GX05

Verbindungen Bluetooth V5.3 und 2,4 GHz

Aufladestation USB – C

Spielzeit (Stunden) 2,4-GHz-Modus (Licht an / Licht aus): ca. 4h BT-Modus (Licht an/Licht aus): ca. 4,5h

IP-Bewertung. IP54

Tonqualität Hifi

Reaktionsgeschwindigkeit Ca. 15 ms

Leistungsanzeige Ja

Sound-Effekt Spielemodus, Musikmodus

Treiber Ø10mm

Gewicht 4,9 g (jeder Ohrhörer);1,5 g (Dongle);96,3 g (Ladeetui)

Bluetooth-Protokoll HFP / A2DP / AVRCP

Frequenzgang 20 Hz – 40 kHz

Audiocodierung SBC, LHDC 5.0

Mikrofon Geräuschunterdrückung mit Dual-Mic-ENC-Anrufe

Eingang 5 V/200 mA (Ohrhörer) | 5V/1A (Ladeetui)

Fazit:

Die HECATE GX05 In-Ear Kopfhörer sind für knapp 100 Euro erhältlich und sind für Musik und Gaming-Fans interessant. Das geringe Gewicht, die niedrige Latenz sowie der hohe Tragekomfort sorgen für einen guten Grund sich diese Kopfhörer zuzulegen. Nur wer auf mehr Akku-Laufzeit und vielleicht ein stärkeres Mikrofon Wert legt sollte eventuell noch mal genauer hinschauen. Ansonsten sind die HECATE GX05 In-Ear Kopfhörer für uns coole Kopfhörer die auch durch ihr spezielles Design überzeugen können.