Teufel Cage Pro im Test

Teufel hat uns wieder mit einem neuen Produkt ausgestattet und wir durften das Teufel Cage Pro Headset unter die Lupe nehmen. Doch was macht die Pro-Variante besser als die schon wirklich gute Standard-Variante? Wir finden es im folgenden Artikel für euch heraus.

Was kann das Cage Pro besser als das Cage?

Das Teufel Cage ist schon lange auf dem Headset Markt und zählt zu den erfolgreichsten Produkten in der Teufel Gaming-Sparte. Aktuell ist es für knapp 100 Euro im Handel zu bekommen. Das Teufel Cage Pro legt aber noch mal preislich eine ganze Schüppe drauf und liegt bei 200 Euro. Direkt doppelt so teuer als der Vorgänger ist zunächst mal ein echtes Brett.

Optisch bringt das Teufel Cage Pro die übliche und hervorragend aussehende Qualität mit. Es ist modern gestaltet und hochwertig verarbeitet. Das merkt man direkt nach dem Auspacken und man merkt sofort das man ein Teufel Produkt in den Händen hält. Die Ohrmuscheln, die mit dem bekannten T bestickt sind, fühlen sich weich und geschmeidig an. Dabei sorgen sie auch nach langen Zocker Sessions nicht für schwitzige Ohren. LED-Lichter sorgen außerdem noch für ein visuelles Highlight.

Leichtgewicht und viele Funktionen

Das Teufel Cage Pro ist ein Leichtgewicht und bringt nur schlappe 344 Gramm auf die Waage. So liegt es auch nach stundenlangen Tragen perfekt auf dem Kopf. Das kabellose Headset bringt einen Funkdongle mit, mit dem ihr das Headset an den PC/Mac oder Playstation anschließen könnt. Eine Bluetooth Verbindung ist ebenfalls vorhanden und ihr könnt es auch mit eurem Smartphone problemlos koppeln. So könnt ihr es auch unterwegs jederzeit nutzen.

Wenn ihr noch mehr Funktionen rauskitzeln wollt dann bringt die passende Software weitere Einstellungsmöglichkeiten. Das Teufel Audio Center (für Windows) sorgt für besondere Funktionen wie etwa das Belegen der Multifunktionstaste am Headset. Eine richtig gute Idee das man das Headset so ganz nach seinen eigenen Wünschen nutzen kann. Doch was ist eigentlich mit dem Klang? Das Teufel Cage Pro sorgt auch hier wieder für eine typische Teufel Leistung und kann absolut überzeugen .

Wir haben das Headset beim aktuellen Call of Duty genutzt und sind einfach nur begeistert. Der Sound ist klar und die Bässe arbeiten mit Wucht. Allerdings bei manchen Stellen mit etwas zu viel Wucht, was aber nicht unbedingt ein Kritikpunkt sein muss. Es sollte schon eine ausgewogene Lautstärke sein und da macht das Headset einen absolut guten Job. Auch Musik hört sich super und schön kraftvoll an. In der Software könnt ihr da auch die verschiedenen Einstellungen ausprobieren. Auch Raumklang ist möglich und Teufel bringt dafür DTS Headphone:X: mit.

Sound aus allen Ecken

Im Test hat das außerordentlich gut funktioniert und ihr hört die Geräusche wirklich aus allen Ecken. Das hilft besonders gut bei Shooter-Spielen und ist ein richtiger Mehrwert. Auch bei Horror-Games wie A Quiet Place sorgt diese Funktion für echte Gänsehaut-Momente. Das Mikrofon am Headset ist auch gut gelungen und bringt eine Magnenthalterung mit. Allerdings ist es dadurch nicht drehbar und immer in der gleichen Position. Das hätte man besser lösen können. Die Akkulaufzeit des Teufel Cage Pro wird mit 68 Stunden angegeben und somit habt ihr lange genug Zeit bevor es wieder an die Steckdose muss. Besonders unterwegs ist diese Akku-Laufzeit wichtig.

Fazit:

Das Teufel Cage Pro bringt viele Anschlussmöglichkeiten mit und sorgt mit der Teufel Audio Software für weitere Funktionen. Für uns ist es beim Zocken ein herausragender Klang gewesen und konnte uns absolut überzeugen. Nur das unflexible Mikrofon und der etwas zu hohe Preis könnte man als Kritikpunkte sehen. Ansonsten zeigt Teufel wieder eindrucksvoll warum sie zu den Besten auf den Markt gehören.