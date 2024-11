Jackbox Survey Scramble im Test

Die Jackbox Games erfreuen sich immer großer Beliebtheit und gefühlt dürfen wir uns jeden Monat über einen weiteren Ableger freuen. Und auch diesmal gibt es wieder neues Futter für die Playstation 5. Mit Jackbox Survey Scramble verfolgt man diesmal allerdings ein ganz anderes Spielprinzip. Was genau euch erwartet und wie es umgesetzt worden ist sagen wir euch im folgenden Artikel.

Jackbox Games sind bekannt für seltsame, lustige aber auch manchmal sehr verwirrende Mini-Games. Zuletzt hatte man das Jackbox Naughty Pack veröffentlicht und wollte damit die erwachsenen Spieler ansprechen. Bei Jackbox Survey Scramble ist das Spielprinzip nun denkbar simpel gestrickt damit es direkt problemlos und ohne große Erklärungen gespielt werden kann.

Dabei dreht sich alles um das Thema Umfragen und es gibt echte Antworten von echten Menschen. Nach dem Motto wir haben 100 Leute gefragt werden vier verschiedene Mini-Games angeboten. Wenn ihr Tour wählt spielt ihr direkt alle Modis durch. Doch Vorsicht: Manche Antworten liegen euch zwar auf der Zunge wollen euch aber nicht wirklich einfallen oder sind überraschend gar nicht erst in der Liste vorhanden.

Jackbox Survey Scramble kann mit 2 bis 8 Spielern gespielt werden und es wird über euer Smartphone gespielt. Nur eine Person muss das Spiel besitzen. Die Regeln sind selbsterklärend werden aber auch ausgiebig mit einer guten deutschen Sprachausgabe erklärt. Die Spiele können auch vom Publikum verfolgt werden indem die Gäste einfach den angegebenen Raumcode eingeben. Die Themen der Fragen sind jederzeit lustig gestellt und machen Spaß.

Die vier Spielmodis die euch erwarten heißen Hochtief, Schnell-Schnell, Kasten und Bounce. Wobei das letztere Spiel doch wieder irgendwie verwirrend ist und nicht wirklich zünden will. Die drei ersten machen aber richtig Spaß und sorgen für einen hohen Wiederspielwert. Immer wieder werdet ihr euch dabei ertappen wie ihr zu eurem Mitspieler sagt: Komm eine Runde spielen wir noch.

Weitere Updates sollen dem Spiel noch mehr Abwechslung bieten und weitere Spielmodis hinzufügen. Der große Reiz an Jackbox Survey Scramble ist es das die Antworten nicht ausgedacht sind oder absurd sind sondern von echten Menschen kommen. So müsst ihr die beliebtesten Kindernamen herausfinden, euer absolutes No-Go angeben oder euch fragen was ihr unbedingt bis ans Lebensende haben wollt.

Fazit:

Jackbox Survey Scramble ist ein lustiges Unterhaltungsspiel was mit bis zu 8 Spielern online gespielt werden kann Es sorgt für eine Menge Spaß und viele Lacher. Auch wenn nicht alle Spielmodis überzeugend sind macht es im Großen und Ganzen wirklich Bock sich Gedanken zu machen und es ist spannend zu erleben wie einem manche Dinge einfach nicht einfallen wollen. Das Spiel ist für Playstation 5, Xbox Series X und den PC erhältlich.