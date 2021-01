Teufel CAGE Gaming-Headset im Test

Im Dezember 2017 hatten wir zuletzt das Teufel CAGE Headset im Test. Nun sind ein paar Jahre vergangen und Teufel hat sich das Headset erneut vorgenommen und es mit einigen Verbesserungen neu ausgestattet. Wir haben das Headset testen dürfen und sagen euch was ihr erwartet dürft.

Über vier Jahre sind bereits vergangen und wir haben uns sofort erinnert. Das Teufel CAGE Headset hatte uns damals schon in den Bann gezogen und nicht umsonst knapp 90 Prozent Wertung bekommen. Nun ist das Gaming-Headset Flaggschiff zurück und präsentiert sich in einer verbesserten Version. Wir sind sehr gespannt was man an guten Dingen noch verbessern kann.

Zunächst einmal geht es ans Auspacken und da merkt man gleich das man ein hochwertiges Produkt vor sich liegen hat. Wie immer ist das Headset perfekt geschützt und sicher eingepackt und wir können es kaum erwarten es aus dem Karton herauszuholen. Und schon beim ersten Mal stellen wir fest: Teufel ist und bleibt einmalig. Alleine schon die Optik und die Verarbeitung des CAGE Headsets ist wieder typisch Teufel und einfach nur genial. Dafür lieben wir diese Produkte und haben nicht umsonst schon mehrere davon getestet. Ganz nebenbei empfehlen wir dabei den Test zu unserer Heimkino-Anlage Concept E450.

Beim Zocken soll das Headset für coolen Sound und bombastische Effekte sorgen. Das alles ist für das Teufel CAGE überhaupt kein Problem. Der virtuelle Surround Sound und die vielen optimierten Details sorgen für den hervorragenden Klang. Dank der 40mm Linear HD Treiber gibt es wuchtige Bässe und perfekte Höhen bei der Musik-Wiedergabe. Das HD Mikrofon sorgt für kristallklare Stimmen und Klang.

Eine Besonderheit : Das Teufel CAGE Headset verfügt über Immersion Over Ear Capsules für hohen Tragekomfort welche besonders Brillenträger zugute kommen. Es gibt keine Probleme mehr beim Tragen und auch nach stundenlangen Tragen sitzen die Kopfhörer perfekt auf den Ohren. Die Polster des Headsets sind abwaschbar und auch nach mehrmaligen Gebrauch immer wie neu. Dank der integrierten USB Soundkarte gibt es am PC eine Menge Einstellmöglichkeiten und so findet ihr euren perfekten Sound. Es gibt unzählige Möglichkeiten und verschiedene Klangprofile.

Um nochmal zurück zur Verarbeitung zu kommen. Das Teufel CAGE Headset bietet ein edles, robustes Design mit Gunmetal-Alu, flexiblem Federstahl und extra dicker Polsterung. Es ist einfach pure Teufel Qualität die direkt begeistert. Schon beim Aufsetzen wird klar – wir wollen kein anderes Headset mehr aufsetzen. Doch was ist nun eigentlich neu im Vergleich zur Variante von 2017?

Laut Teufel gibt es da einige Dinge. So ist der Sound noch präziser, dank verbesserter Abstimmung. Das können wir so bestätigen weil es besonders bei Spielen wie Call of Duty oder auch FIFA 21 bemerkbar ist. Es gibt mehr Klangdetails und es hört sich alles noch viel realistischer an. Das HD Mikrofon ist ebenfalls verändert worden und ist nicht mehr so stark im Sichtfeld – deswegen wurde es weiter unten angebracht. Die Tasten für Lautstärke und Co. wurden ebenfalls geändert und sind besser erreichbar.

Der Kopfbügel wurde geändert damit der Tragekomfort noch besser ist. Auch das können wir bestätigen, da es beim ersten Aufsetzen sofort auffällt das es deutlich besser geworden ist. Und es war vorher nicht wirklich schlecht, also nicht falsch verstehen. Der Mikrofonbügel ist stabiler geworden und bleibt somit dauerhaft in der gleichen Position. Am PC gibt es in den Einstellungen noch mehr Möglichkeiten und verschiedene Funktionen. Das Teufel Audio Center bietet eigene Profile oder schon vorher eingestellte Klangprofile.

Zum Lieferumfang gehört neben dem einzigartigen Headset noch ein drei Meter langes USB Kabel und ein 1,3 Meter langes Miniklinken Kabel. Das Mikrofon bietet außerdem noch einen abnehmbaren Popschutz. Das alles ist natürlich perfekt geschützt eingepackt und kommt wohlbehalten aus dem Karton. Das Teufel CAGE Headset überzeugt auch nach vier Jahren und vielen neuen tollen Funktionen auf ganzer Linie und ist ein Muss für echte Zocker.