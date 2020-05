Sandberg USB-C 10-in-1 Docking Station bei uns im Test

Unser Partner Sandberg hat uns wieder mit einem netten Stück Hardware ausgestattet. Dabei handelt es sich diesmal um die wirklich nützliche Sandberg USB-C 10-in-1 Docking Station, welches euren PC oder Laptop mit einem Klacks aufrüstet. Doch was steckt genau drin und was dürft ihr erwarten? Wir finden es heraus.

Auf den ersten Blick sieht es aus wie ein Laptop-Ständer. Durch die abgeschrägte Form ist irgendwie auch einer, der allerdings jede Menge Funktionen mit sich bringt. Sandberg bietet quasi ein Aufrüst-Kit für euren Laptop (natürlich auch für den PC geeignet). Und die wichtigsten Anschlüsse sind direkt mit dabei und ihr habt somit weitere Möglichkeiten. Und gerade in der heutigen Zeit sind die Standard-Anschlüsse viel zu wenig.

Doch welche Anschlüsse warten auf euch. Zunächst gibt es drei USB 3.0 Anschlüsse. Dort schließt ihr entweder Maus, Tastatur oder Festplatten an. Oder natürlich auch alle andere Dinge die einen USB Anschluss haben, wie etwa Powerbanks. Außerdem erwarten euch zwei Monitoranschlüsse via HDMI und VGA. So könnt ihr zb. einen Beamer oder andere Dinge dazu anschließen. Oder ihr nutzt einfach mal zwei Monitore bei einem Spiel.

Was ebenfalls wichtig ist – die richtige Netzwerkverbindung. Und so bringt die Sandberg USB-C 10-in-1 Docking Station auch noch einen Ethernet-Anschluss für ein schnelles Gigabit-Netzwerk mit. Ein Audio-Anschluss für Headset und Mikrofon sorgt für weitere Freiheiten und mehr Möglichkeiten beim Gaming bzw. Video erstellen. Abgerundet wird das Ganze mit einem Kartenleser für eure Micro SD/TF Speicherkarten. Angeschlossen wird die Docking-Station mit einem Netzstecker für eine leistungsstarke USB-C Stromversorgung mit bis zu 100 Watt.

Die Docking-Station hat nicht nur coole Funktionen sondern sorgt durch seine weiße Aluminium Optik auch für einen Blickfang. Und mit einem kleinen Ruck hat euer Laptop direkt ein paar Funktionen mehr am Start. In unserem Test waren wir begeistert und haben jeden einzelnen Anschluss auf seine Funktion überprüft. Und was sollen wir sagen: Es funktioniert sofort. Egal ob Tastatur, Boxen, Headsets, Beamer oder Drucker – alles klappt sofort und ohne Umwege.

Zwar müsst ihr für die Sandberg USB-C 10-in-1 Docking Station ein wenig tiefer in die Tasche greifen, allerdings lohnt sich die Aufrüstung und bringt viele neue Anschlüsse an euren Laptop oder PC. Aktuell ist die Docking-Station für 128,99 € bei Sandberg erhältlich. Wir haben für euch noch mal die technischen Details der Docking Station zusammengefasst:

Aluminum case

Input: USB-C Male

Outputs: 1 x USB-C female (power supporting up to 100W), 1 x HDMI Female, 1 x VGA female, 3 x USB 3.0 A female, 1 x RJ45 female, 1 x Audio output

1 x SD card reader slot supporting SD/SDHC/SDXC/MMC

Micro SD/TF card reader slot

RJ45 connector supporting 10/100/1000 Mbps operation

HDMI Resolution up to max 4K x 2K @ 30Hz

VGA resolution up to 1920 x 1080P @ 60Hz

Automatic recognition of monitor type, resolution and features

Supports audio sample rate at 192 KHz / 24bit

Weight: 224g

Dimensions: 27.5 x 7.3 x 2.1 cm

NOTE: Connection of display devices requires the USB-C port of your device to support Alt Mode.