Um hier voranzukommen mit eurem Mitspieler, muss die Kommunikation Stimmen. Willkommen bei „Wie schreien wir uns perfekt an“, aka United Heist: Facility Zero. 😂

📋 Vorabinfos zum Spiel:

🎮 Genre: Abenteuer, Casual, Puzzle, Koop

👨‍💻 Entwickler & Publisher: No More Sleep

📅 Release: 17.09.2026 auf Steam für 6,99 €

💻 Plattformen: PC

🌍 Sprachen: Englisch, Deutsch, Spanisch, Japanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch, Französisch, Italienisch, Tschechisch, Koreanisch, Türkisch und Ukrainisch

🎮 Sowohl Controller als auch Maus / Tastatur spielbar

Vollvertont ist es allerdings nur auf Englisch. Dafür gibt’s für Unsichere schon einmal die Demo zum Vorkosten, also nicht scheuen, reinreden. 😄

🎬 Hier zum Trailer:

Facility Zero ist ein asymmetrisches Koop-Rätselspiel. Ihr schnappt euch n Kumpel und versucht euch durch verschiedene Räume zu lootsen. 🎮🧩

Der Clou daran? Jeder von euch ist in einer anderen Area, Galaxy oder was der Geier. 😂

Kurz gesagt, einer ist der „Boss“ und sitzt halbwegs gemütlich im Überwachungsbüro und beobachtet euch… (Toll.. nicht) 👀

Der zweite Spieler ist der, der die Arbeit hat (wobei der andere hat auch Arbeit.. hahaha). 😂

In Facility Zero könnt ihr euch rein über ein richtig gut programmiertes Ingame-Walkie-Talkie verständigen. 📻 Es zeigt euch sogar an, wann der andere redet (es wird rot leuchten), damit ihr euch nicht in die Quere kommt.

Haben mein Spielpartner und ich natürlich sauber hinbekommen.. nicht. 😂

Das Spiel könnt ihr NUR zu zweit spielen, da der andere jeweils die Informationen etc. hat, die ihr braucht. ^^ Also Teamwork angesagt. 🤝

ABER, als ob das nicht schon genug ist, habt ihr absolut, also ich meine wirklich ABSOLUT keine Ahnung, was der andere sieht! 👀 Ihr seht NUR euren Bildschirm und müsst euch auf euer Gegenüber verlassen. Das macht Facility Zero so extrem anspruchsvoll und richtig toll umgesetzt. 😈

Wir starten also rein in Facility Zero. Die Grafik per se ist einfach gehalten. 🎮 Also nichts von großen AAA-Spielen, sondern einfach, aber alles funktioniert! Hin und wieder gibt’s n paar Glitches oder Bildverzerrungen, aber das stört das Spielerlebnis gar nicht, das Chaos kommt von allein. 😂

Einer landet in der Zentrale, der andere im Nirgendwo, also ICH. 😭

„Ich sehe n Kreis, was siehst du?“

„Ja, auch n Kreis“ .. WOW. 😂

…..Und so zieht sich das das ganze Spiel über.

Ihr habt mehrere Rätsel, durch die ihr euch rätseln müsst. 🧩 Mal müsst ihr ein U-Boot steuern, ohne zu sehen, wohin. Ein anderes Mal muss der andere in der Facility-Zero-Zentrale an die Decke glotzen und den Spieler lotsen, wo dieser durch muss…Respektive, wo kann er stehen, wo kann er es nicht. Himmel, war das ein Kampf.. 😂

Wobei ich das U-Boot am schwierigsten fand. 🚢😵‍💫

Man hat auch immer total viel zu beschreiben, weil, wenn ihr zwei Deppen darauf ansetzt, was zu beschreiben, was die beiden SO ABSOLUT GAR NICHT können… dann ist das ein absolutes Chaos! 😂

„Was siehst du?“

„Ich steh in ner Wohnung, bei dir?“

„Pins und ne Karte im Boden oder sowas“…

….und so weiter. 😂

Ich sag’s euch, es war das absolute Chaos. 🤯 Wir rätseln uns also durch das Spiel, ohne zu wissen, was der andere eigentlich sieht / macht. 🧩🎮

Facility Zero ist sauber aufgebaut. Die Rätsel funktionieren alle ohne irgendwelche Hindernisse. 🧩 Die Einstellungen sind sauber und großzügig. Das Spiel läuft auch auf solide 60/120 FPS, wobei ihr die einstellen könnt!

Hier könnt ihr euch einmal mein Video anschauen:

Als ob das nicht schon genug ist, hat Facility Zero auch eine gute Schwierigkeit. 🧩

Bei gewissen Rätseln kann man gefühlt einfach durchspazieren. Bei anderen haben wir schon sehr gut überlegen und nachdenken müssen. 🤔

(Neeeein, das liegt selbstverständlich NICHT an der Kommunikation, niemals.. nein… 😂)

Was ich nicht sonderlich toll finde, ist, wir haben Filmsequenzen. 🎬 Haben auch Notizen zum Lesen, aber in der Zeit könnt ihr NICHT mit eurem Kumpel kommunizieren. Das sollte man womöglich anpassen.

(Bei Gott, ich kann mir das nicht merken.. hahaha 😂)

Falls ihr euch fragt, wofür der große rote Button da ist, wo STOP draufsteht. 🛑 Nein, der ist nicht dafür da, auch aus dem Spiel zu hauen, sondern für Hilfe. Im Spiel findet ihr nämlich Tokens, die ihr dafür einlösen könnt. 🎟️

(Ich habe leider gar keine gefunden.. snief 😭)

Der Entwickler von Facility Zero hat lt. eigenen Aussagen etwa 1,5 Jahre gebraucht für das Spiel, halbwegs im Alleingang bis auf ein paar Ausnahmen. Können wir das bitte festhalten?! 😳 1,5 JAHRE für das Game und es läuft flüssig, ohne großartige Bugs, Lags etc. Die Rätsel, ALLES?! *Applaus* 👏👏👏

Wir sind super vorangekommen, haben das erste Kapitel bereits durchgespielt. Es gibt 3 Kapitel insgesamt, die mit jedem Mal schwieriger werden.

Ihr tauscht nach Kapitel 1 auch die Rollen, also ihr seht dann auch mal die gemütliche Seite oder eben die Arbeiterseite 😂

Andrashim meinte zu Facility Zero:

Facility Zero hat eine wunderbare Mechanik, die ich so noch nicht kannte.

Man spielt zu zweit, aber jeder Spieler sieht nur seine Sicht! 👀

Kein Split Screen, kein auf den Bildschirm gucken, was der andere macht.

Man muss miteinander kommunizieren und das so verständlich, dass es Sinn ergibt.

Man muss sich aufeinander verlassen können. ❤️

Mir gefällt das sehr. Vor allem, weil es nicht darum geht, etwas zu zerstören, sondern Rätsel zu lösen.

Und da kommen wir auch schon zum zweiten Punkt, den ich absolut cool finde.

Die Rätsel sind keine Standard Rätsel, wie Mathe oder Farben oder so. ➕🎨❌

Sie fügen sich super in das Spiel und die momentane Situation ein.

Jeder der beiden Agenten muss seinen Teil des Rätsels mit dem anderen teilen, oder es geht einfach in die Hose. 😄

Das führt zu den komischsten Dialogen und Beschreibungen, und man freut sich, wenn es am Ende tatsächlich geklappt hat.

Was hat mir nicht gefallen: 🤔

Mir fällt dazu tatsächlich nichts ein. 😄👍

Ein paar geringfügige Anpassungen am Einstellungsmenü

Und vielleicht, dass man auch sprechen kann, wenn man Notizen liest oder Dinge passieren. 🗣️📖

Wer Rätsel mag, seinem Mitspieler gute Kommunikation zutraut. Der sollte das Game echt mal anzocken.

Ihr werdet euch wundern, wie cool das sein kann. 😎✨

Hier geht’s zum GANZEN Video, wo ihr beide Seiten sehen könnt:

⭐Fazit nach dem 1. Kapitel und 6,5 Stunden Spielzeit ⭐

Facility Zero ist ein wirklich schön gestaltenes Spiel. Ohne Kumpel funktioniert hier absolut gar NICHTS. 📻🧠 Hier lernt ihr, wie man (versuchen sollte) richtig Kommuniziert miteinander.

Es ist schwieriger als man es glauben mag, wenn man nicht sieht, was der andere sieht. Ihr müsst euch also wirklich auf euer gegenüber verlassen. Aber Chaos ist hier sicher garantiert.

Die Rätsel sind sehr abwechslungsreich, die Schwierigkeit passt und wirklich große Bugs sind nicht vorhanden. 🧩👍

Einzig wäre vielleicht die fehlende Kommunikation beim Lesen von Notizen, was mcih persönlich etwas gestört hat, aber das Spiel per se nicht daran hindert, seinen vollen Charme auszuspielen. ❤️

Für 6,99 € gibt’s ein ordentliches Koop-Erlebnis, bei dem vor allem der gemeinsame Spielspaß im Vordergrund steht. 👥❤️

Und dass das Ganze größtenteils von EINEM Entwickler in etwa 1,5 Jahren auf die Beine gestellt wurde? Respekt. 👏

© Presskit/ Screenshots und Code wurde von No More Sleep zur Verfügung gestellt. DANKE DIR ❤️

✅ Plus:

✅ Chaos und Lachpotenzial

✅ Funktioniert als echtes 2-Spieler Team

✅ Controller sowie Maus / Tastatur

✅ Viele Einstellmöglichkeiten

✅ 60/120 FPS einstellbar

✅ Gute Rätsel

✅ Sehr abwechslungsreich

✅ Viele Sprachen

✅ keine störenden Bugs / Lags

❌ Minus:

❌ Keine Kommunikationsmöglichkeit beim Lesen einer Notiz

❌ Grafik eher schlicht gehalten (was per se nichts schlechtes ist!)

❌ Kleinere Glitches/Bildverzerrungen