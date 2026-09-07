Gamescom 2026 – Clear River Games – Ein Klassiker von früher und ein neuer Titel zu einem Klassiker

Ein neues Jahr und natürlich auch wieder eine neue Gamescom! Auch dieses Jahr waren wir wieder in Köln unterwegs, um uns ein paar Spiele für euch anzuschauen. In der Indie-Halle haben wir uns Dungeon Lurker angeschaut. Der Publisher Clear River Games hat uns eingeladen, um zwei neue Projekte anzuschauen.

Mit der Einladung vom Publisher wussten wir noch nicht wirklich, was uns erwartet. Da Clear River Games bekannt dafür ist, alte Spiele für moderne Plattformen zurückzubringen, waren wir sehr gespannt, was der Publisher diesmal Tolles gefunden hat. Und wir wurden nicht entäuscht!

Terranigma kehrt zurück!

Wir kommen in den Raum für die Präsentation rein und was sehen unsere Augen da im Regal? Mehrere Versionen von dem Super-Nintendo-Spiel Terranigma. Ein Spiel, an das ich schon lange nicht mehr gedacht habe, kehrt zurück für moderne Konsolen und PC. Erschienen im Jahr 1995 und damals gepublished von Enix (bevor sie mit Squaresoft verschmolzen sind). Leider ist dieses großartige Action-Rollenspiel damals untergegangen, darum ist es so toll, dass Clear River Games es zurückbringt.

Wenn Clear River Games ein Spiel zurückbringt, dann wollen sie es auch genau so lassen, wie es damals war. Die Auflösung wird erhöht, die Steuerung angepasst und das Savesystem wird überarbeitet. Eventuell gibt es noch kleine Quality-of-Life-Features, die eingebaut werden. Für Puristen, die diesen modernen Schnickschnack nicht haben wollen, gibt es immer die Möglichkeit, alle neuen Features auszuschalten.

Für Terranigma haben die Entwickler zum ersten Mal ein bisschen mehr gemacht: Ein extra Menü wurde an der Seite eingefügt, damit man die Items einfach wechseln kann in dem Spiel. Und auch hier ist diese Neuerung wieder optional. Eine der Sachen, die sie überlegen zu ändern, ist die deutsche Übersetzung. Diese ist furchtbar, und ich meine nicht für den heutigen Standard. Selbst damals hat jeder gesagt, dass diese Übersetzung einfach nicht gut war.

Alles in allem freue ich mich sehr, dieses Meisterstück noch einmal spielen zu können, ohne einen Emulator oder das originale SNES zu benutzen. Vor allem hoffe ich, dass alle, die Interesse an Old-School-Rollenspielen haben, sich Terranigma anschauen werden.

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Fakten zu Terranigma

Kategorie Information Entwickler Quintet Publisher Clear River Games Genre Action, Rollenspiel Release Q1 2027 Plattformen Xbox Series X|S, Playstation 5

Nintendo Switch, PC

Terranigma Trailer

Es gibt aber auch was Neues!

Clear River Games hilft, aber auch bei neuen Spielen. Ninja JaJamaru ist eine alte Videospielserie, die eher unbekannt ist, da nicht viele der Spiele zu uns in den Westen gekommen sind. 2025 ist eine Collection erschienen mit acht Spielen aus der Ninja-JaJamaru-Serie. Für die meisten Spiele sind das komplett neue Spiele, die von 1985 bis 2022 erschienen sind, die meisten davon nur in Japan. Nun kommt ein brandneues Spiel in der Serie mit „Yokai Night Parade“.

Hip-Hop-Yokai

Die Charaktere sehen aus wie in den alten Spielen, nur in 3D. Der Stil erinnert an die HD‑2D-Spiele von Square Enix. Alles ist bunt und laut, die Gegner und Bosse tanzen, während sie kämpfen, und der Soundtrack ist nicht jedermanns Sache, aber passt perfekt zu dem visuellen Chaos. Von den Videos könnte man denken, es ist wie ein Survivor-Game, aber man kämpft aktiv. Es erinnert ein bisschen an Minecraft Dungeons. In jedem Dungeon findet man Truhen mit neuer Ausrüstung und neuen Ninpo‑Fähigkeiten. Sobald man wieder in seiner Homebase ist, kann man seine Charaktere hochleveln und ausrüsten, um stärker zu werden, und dann die nächsten Dungeon-Runs starten.

Leider konnten wir das Spiel nicht selbst anspielen, aber was wir gesehen haben, hat uns Lust auf mehr gemacht.

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Fakten zu Ninja Jajamaru: Yokai Night Parade

Kategorie Information Entwickler City Connection Publisher Clear River Games, City Connection Genre Action, Rollenspiel, Hack and Slash Release 2027 Plattformen Nintendo Switch 2, Playstation 5

Ninja Jajamaru: Yokai Night Parade Trailer

Beide Spiele sollen im 2027 erscheinen.