Eggscape, chaotisch, eierig und totales Chaos garantiert. Ihr bewaffnet euch mit Waffen oder prügelt euch gegenseitig ins Verderben.

📋Vorabinfos zum Spiel:

Genre: Action / Party-Brawler / Mehrspieler / Battle

Mehrspieler

Entwickler: Eggscape Entertainment Inc.

Publisher: Eggscape Entertainment Inc.

Early Access: ab 17.09.2026

System: aktuell nur PC (Steam)

Sprachen: Englisch

🎬 Hier zum Trailer:

Also entweder ballert ihr euch komplett die Eier aus dem Hirn, oder ihr geht auf Greedy Jagd mit dem Schwein und schaut zu, dass niemand euch das abnimmt! *Oink, oink* 🐷

Kurz gehalten, wir prügeln uns in Eggscape in verrückten Arenen. Wir bekommen verschiedene Waffen (Bazooka, Schrotflinte, Laser, Granate oder Flammenwerfer), womit wir unsere Kameraden verprügeln können.

Physikalisch und Cartoon-Animationlike gibt’s hier eigentlich nur eines, maßlose Übertreibung, getaumelt wird auch und wild durch die Gegend fliegend *huiiiiiiiiiii*, also hier ist Chaos garantiert. ⚔️

Besonders hervorzuheben ist, dass lt. Entwickler hier keine generierte KI vorhanden ist. *YES* ❤️

Wir haben in Eggscape verschiedene Modi, darunter Battle, also jeder gegen jeden, heißt also, wir wunderschönen, tollen Eiern landen alle in einer einzigen Arena. (Eng hier, zum Teil, zum Teil ganz groß). Danach schnappst du dir die Bazooka oder eine andere Waffe und prügelst deine Eier-Kameraden weg vom Feld. Die Runden sind zeitbasiert.

Das Ziel in dem Modus? Überleben und am längsten nicht aufgeschlagen zu werden. 🥚

Hier fehlt eine aktuelle Punkteanzeige (nicht erst am Schluss vom Match… Und auch die Krone beim 1. Platzierten ist auch nicht sonderlich von Vorteil). Das Spiel ist sehr unübersichtlich. Wer in Eggscape auf ein Tutorial hofft, findet hier nix davon. Man wird nur ins Spiel geschmissen.

Die Einstellungen sind mehr Deko als brauchbar, das Joinen der Party ist Confused, einladen geht nicht und der Voicechat Ingame ist leider auch nicht so der Bringer. *Sorry*

Ein weiterer Modus ist Team Battle, also Team gegen Team.

Dies wird Random zugelost und ihr kriegt einen blauen oder roten Klecks unter eure eierigen Füße, also Team Blau oder Rot. (Nicht so schwer, oder?) 😂

In dem Modus ist das Ziel eigentlich fast das gleiche wie im Battle Modus, nur dass ihr die andere Farbe abschießen müsst. Das Team mit den meisten Punkten (die hier gottseidank angezeigt werden) gewinnt. *YIPPIE*

Der wirklich lustige Modus in Eggscape ist „Greedy Piggy”, wer hat das Schwein?

Die Arena ist mal groß oder klein, da zählt dazu, das Schweinchen erstmal zu finden, zu schnappen und solange sich nicht treffen zu lassen, wie möglich. (Gibt am meisten Punkte).

Kurz gesagt, Schweinchen schnappen, Punkte sammeln / anhäufen, sich nicht treffen zu lassen bzw. solange wie möglich zu behalten, uuuuuuuund in der Zwischenzeit versuchen die anderen, dir das Schweinchen abzunehmen. 🐷

Eggscape hätte einiges zu bieten, ABER leider auch wahnsinnig viel noch zu verbessern. Für das, das Spiel am 17.09.2026 im Early Access veröffentlicht werden soll, haben wir einiges mehr erwartet. Es fühlt sich alles andere als schon soweit fertig für einen Early Access. 🚧

Wir haben immer mal wieder Ausrüstung für unsere Eier bekommen, einige konnten diese anziehen, andere (wie ich) nicht, trotz auf „Anziehen“ klicken, hatte ich es nicht an.

Die Waffen buggen durch die Eier durch. Ich glitchte leider öfter durch die Map, was sehr frustrierend war.

Wir sind nach der Ingame-Problematik auf Discord gewechselt, weil es anders nicht möglich war. Als wir in Eggscape es endlich geschafft haben, alle in einer Party zu versammeln, hat jemand gestartet. Hast du nicht mit drauf geklickt, warst halt nicht dabei, Pech gehabt.. (Okay? Doof..) 💀

Ab und zu hatten wir (wie auch immer) ’n Random dabei?! Keine Ahnung, wie das bei einer geschlossenen Party und bei max. 6 Spielern funktionieren soll. Auch Rechtschreibfehler waren in Eggscapes keine Seltenheit. 😂

Die FPS war bei mir immer bei 500 oder mehr, was leider auch hier etwas schade. Der Spaßfaktor ist per se da, ja, aber durch die ganzen Bugs / Rechtschreibfehler / Hineinwerfen des Spiels etc. hindert es ein wenig den Spaßfaktor.

Natürlich habe ich nicht alleine gespielt, wir waren volle 6 Spieler (max. Spielerzahl). Hier haben einige noch ihre Auffassung mitgeteilt, die ich euch gern auch noch wiedergebe.

LucianEthana:

Ich hatte heute dank der lieben (Foxy) die Möglichkeit, das Multiplayergame Eggscape auszutesten, und muss sagen, die Idee gefällt mir. Es ist ein Game mit wilden Ideen und kombiniert in meinen Augen Roguelike und Brawler Aspekte mit einem wilden, chaotischen Leveldesign. Eine breite Auswahl an Nutzgegenständen für die 3 vorhandenen Spielmodi: Deathmatch, Greedy Piggy (Capture the Flag im Schweinsgewand) und Teambattle. 😂

Da das Spiel optisch nicht zwischen Groß- & Kleinschreibung beim Erstellen einer Party unterscheidet, besteht das erste Problem leider darin, dafür zu sorgen, dass alle Mitspieler in der gleichen (Party(Lobby) landen. Ist dies gelungen, startet das Spiel mit einem Wahlsystem der verschiedenen Modi, welches bei Gleichstand per Zufall aussucht.

Mit verschiedensten Waffen und Heilgegenständen versucht man, den Sieg zu erringen, was in der richtigen Gruppe durchaus Spaß macht und Potenzial hat. 😂

Für ein vollständiges Game fehlt es aber leider auf der langen Straße leider noch etwas an Inhalt. Ineinander buggende Grafiken und Levelkamerafahrten, die hinter besagten Grafiken stehen bleiben, sind für ein Early Access natürlich zu verkraften, aber unschön anzusehen.

Das Spielprinzip des wilden Chaos eines jeder gegen jeden steht sich leider auch beizeiten im Weg, da die Spieler mit allerhand Gegenständen konfrontiert werden, ob und wie diese im Leveldesign anwendbar sind (z.B. Helikopter & Rennautos).

Eine Übersicht über den im Level vorgeführten Erfolg (z.B.: Wie viele Kills fehlen bis zum ersten Platz, oder bin ich auf dem letzten) sucht man im HUD vergebens. 😂

Es stehen verschiedene Karten, speziell für die verschiedenen Spielmodi, zur Verfügung, die zu jedem Spiel zufällig ausgewählt werden. Doch derweil zu kleine Karten sorgen statt für ein planbares Vorgehen mit den gegebenen Gegenständen zumeist in einer Massenkeilerei in der Kartenmitte und dem nur schwer feststellbaren Kampf um den ersten Platz (Eine Krone erscheint über dem derzeitigen Ranglistenführer).

Spielernamen werden innerhalb des Games (zumeist korrekt) über den Köpfen der jeweiligen „Eggboys“ angezeigt, was von Vorteil ist. Ebenso wie die im HUD befindliche Anzeige, wer wen zuletzt besiegt hat.

Mit jedem Sieg sammelt man eine Art Erfahrung und schaltet Skins für seine Figur frei, um diese lustig einzukleiden, welche aber zeitweise nicht oder nur verspätet angezeigt werden. 😂

Trotz fehlender Hinweise beim Start über Steuerung und Nutzen der Spielgegenstände kann man nichtsdestotrotz einige lustige Runden darin verbringen. Auf langer Strecke fehlt jedoch noch der Feinschliff, um den Wiederspielwert aufrechtzuerhalten.

Sunny_Catgirl;

Unvollständiges Design, Rechtschreibfehler, Bugs ohne Ende, Kleidung etc. nicht erhalten, nicht angezeigt, Voicechat grausig, kein rahmenloser Vollbildmodus (ganz großer Punkt für mich), Gameplay Design repetitiv, Partyzusammenstellung umständlich/ funktioniert teilweise nicht, Schreibweise entscheidend, ob man in der selben Party landet, obwohl nur Großbuchstaben angezeigt werden, umständlich, einem Game zu joinen (man wird nicht automatisch eingeladen, sondern muss manuell darauf tatschen), schlechter Ping, keine Möglichkeit, dem Game nachzujoinen,

Name passt nicht zum Gameplay,

Kurzum: Unvollständiges Game, Stand einer Alpha, Kein Bedarf, dieses Game nochmal zu spielen!

⭐Fazit nach knapp 1,5 Stunden Spielzeit ⭐

Eggscape (wenn der Name angepasst ist/wäre) wäre per se kein schlechtes Spiel. Im Gegenteil: Das Grundprinzip macht mit mehreren Leuten eindeutig richtig Spaß. 💥

Gerade Greedy Piggy🐷 hat bei uns allen zwischendurch für lustige Momente gesorgt, auch die Waffen sorgen für ordentliches Chaos 🔫.

Ich denke, das Problem liegt aktuell weniger in der Idee / Grundidee selbst, sondern vielmehr am „Zustand” des Spiels. Für ein (baldiges) Early Access Titel darf natürlich auch noch was fehlen, keine Frage! Aber bei Eggscape gibt es aktuell noch viel zu viele Baustellen, die ein Early Access rechtfertigen. Daher wurde in der Ecke der Spaß etwas ausgebremst …

Ein Tutorial fehlt, teilweise eine unübersichtliche Darstellung des Party Systems, Voicechat, Bugs / Glitches und die Ausrüstungsprobleme sollten da ganz weit oben stehen.

ABER wie gesagt, Eggscape hat Potenzial, es muss nur noch ordentlich am Ei poliert werden. ✨

© Presskit und Code wurde von 3dar bereitgestellt, Danke!

✅ Plus :

: verschiedene spielbare Modi

verschiedene Waffen

Klamotten und / Accessoires