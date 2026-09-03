Gamescom 2026 – Crazy Taxi World Tour – Mit dem Taxi durch Deutschland

Anomalith – Ein neues Jahr und natürlich auch wieder eine neue Gamescom! Auch dieses Jahr waren wir wieder in Köln unterwegs, um uns ein paar Spiele für euch anzuschauen. Auch dieses Jahr durften wir wieder mehrere SEGA Spiele anspielen darunter auch das neue Crazy Taxi.

Crazy Taxi World Tour ist der neueste Teil. Das letzte Konsolenspiel war für die Playstation Portable in 2007. Also eine Serie, die schon sehr lange auf ein neues Spiel wartet. SEGA hat in den letzten Jahren angefangen, neue Spiele für einige ihrer alten Marken (Shinobi, Jet Set Radio, Streets of Rage, Golden Axe und Crazy Taxi) zu machen.

Die Demo, die ich angespielt habe, war auf dem neuen Level, das passenderweise in Deutschland gespielt hat. Kaum hatte ich auf „Start“ gedrückt, war ich kurzzeitig enttäuscht. Wo ist die Musik? Crazy Taxi ohne Musik? Ja, tatsächlich ist es so, aber das hat einen Grund. Der neue World-Tour-Modus fängt nicht direkt mit dem Taxi-Modus an, sondern man befindet sich in einem großen Level und kann einfach herumfahren, ohne irgendeinen Timer oder Ähnliches. Deshalb hat man nur eine ruhige „normale“ Musik im Hintergrund während des Erforschens des Levels.

All I Want!

Vorher wurde uns gesagt, dass wir am besten die Missionen machen, die an der Seite angezeigt werden, und wir auch automatisch einen Waypoint bekommen, um diese besser zu finden. Erstmal sich mit der Steuerung vertraut machen. Crazy-Taxi-Kenner werden merken, die Steuerung hat sich minimal geändert. Es gibt jetzt einen Action-Button, mit dem man die ganzen „Crazy-Moves“ ausführt. Zum Beispiel Action-Button + Gas geben löst einen kleinen Boost aus oder Action-Button + Bremse löst eine Superbremse aus. Auch neu ist Nitro, welches sich durch diese „Crazy Moves“ auffüllt.

Auf dem Weg zur Mission fällt mir direkt auf, dass es überall normale Fahrgäste gibt, die darauf warten, abgeholt zu werden. Doch wir suchen den Mission-Fahrgast. Diese unterscheiden sich etwas im Aussehen und deren Mission sind nicht einfache Fahrten von A nach B.

Mission angenommen, der Gast springt ins Taxi und „The Offspring – All I Want“ dröhnt aus meinen Kopfhörern. Ein riesengroßes Lächeln bildet sich auf meinem Gesicht. Genau das wollte ich von Crazy Taxi, Punk Rock und einem schnellen Arcade-Racer. Ab hier bekomme ich das klassische Crazy-Taxi-Gameplay, das ich von früher kannte. Die Grafik ist besser als damals, aber das Gameplay ist genauso gut, wenn nicht sogar etwas besser.

Die neuen Missionen bringen viel Abwechslung in die Fahrten. Das Hauptziel ist, den Gast von einer Stelle zu einer anderen Stelle im Level zu befördern. So ist es mit den normalen Gästen, doch bei den speziellen Fahrten ist das Ganze nicht so normal. Zum Beispiel bei einer Mission sollen wir eine Person mit einem Wingsuit über die Klippe werfen, indem wir kurz vor dem Abgrund anhalten, oder eine Person will ein Flugzeug erwischen, das gerade dabei ist, zu starten, und während der Fahrt dorthin, muss man Geschossen ausweichen.

Die Anspielzeit ging wie im Fluge vorbei, ich hatte eine Menge Spaß und kann es kaum abwarten, bis das Spiel endlich erscheint. Fans von den alten Teilen kriegen genau, was sie wollen, und noch mehr. Ich denke, auch Neulinge werden hier viel Spaß mit haben, vor allem da die „Crazy-Moves“ einfacher geworden sind.

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Fakten zu Crazy Taxi

Kategorie Information Entwickler SEGA Publisher SEGA Genre Action, Racing Release 2027 Plattformen PC, Xbox Series X|S und Playstation 5

Crazy Taxi Trailer

Crazy Taxi World Tour erscheint 2027 für PC, Xbox Series X|S und Playstation 5.