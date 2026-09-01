Gamescom 2026 – Crymelight – Süßes Roguelite mit dunkler Story

Ein neues Jahr und natürlich auch wieder eine neue Gamescom! Auch dieses Jahr waren wir wieder in Köln unterwegs, um uns ein paar Spiele für euch anzuschauen. Der erste Stopp für mich war bei dem Stand von Ukiyo Studios. Hier gab es vier Spiele für mich zum anspielen.

Die nächsten Spiele, die ich anspielen durfte, waren beide vom japanischen Entwickler FURYU.

Crymelight ist ein Action-Roguelite, in dem man die Rolle von einem Mädchen übernimmt, das ihr Gedächtnis verloren hat, und auf mysteriöse Weise in Wonderland aufwacht. Ihr Begleiter, der weiße Hase, gibt ihr den Namen Alice und bringt sie zur Teeparty. Hier lernt Alice alles über die Welt, in der sie sich befindet: Wonderland – das Gefängnis für die Seelen der Toten.

Alice trifft Mary und muss am tödlichen Spiel mitmachen, um sich der bösen Königin zu stellen und somit aus dem Wonderland zu entkommen. Die Geschichte, wie man sich denken kann, basiert auf „Alive in Wonderland“ mit vielen Anime-Elementen. Doch ist die Story hier ein bisschen dunkler als die Disney-Variante, die die meisten wohl eher kennen. Es geht um Depression, Tod und Sünden, also lasst euch nicht von der süßen Grafik täuschen.

Wer Spiele von FURYU kennt, dem ist bestimmt aufgefallen, dass es mehrere Spiele mit dem Wort „Cry“ gibt. Crystar und Crymachina und jetzt Crymelight. Diese Spiele haben größtenteils dieselben Themen oder dasselbe Entwicklungsteam, aber sie sollen eigenständige Spiele sein, ähnlich wie Final Fantasy zum Beispiel.

Alice im Death Match

Auf den ersten Blick haben wir hier ein Action-Roguelite im Stil von „Hades“ oder „Cult of the Lamb“, doch Crymelight hat mehr Tiefe, als man denkt. Angefangen mit leichten, schweren und Spezialangriffen, dann noch Ausweich-Move dazu und schon haben wir die Standard-Actionspielsteuerung. Alice kämpft nicht selber, sondern hat eine Art Beschwörung mit zwei Ketten als Waffen. Neben normalen Angriffen kann diese Beschwörung auch Gegner greifen und herumschmeißen. Das geht auch mit Gegenständen, die im Level herumstehen, wie zum Beispiel Säulen.

Das Spiel hat ein sehr interessantes Kombosystem. Anfangs habt ihr eine Vier-Treffer-Kombo mit dem leichten Angriff. Dieser kann mit dem schweren Angriff kombiniert werden. Nach jedem bestandenen Level bekommt Ihr eine Auswahl von neuen Verbesserungen, dabei können neue Kombo-Finisher sein. Rechts unten sieht man die Endmoves, die man schon ausgerüstet hat, und in welchem Punkt der Kombo man diesen auslösen kann. Als Beispiel: Wenn man den ersten Finisher hat, löst man diesen aus, indem man einen leichten Angriff macht und dann direkt gefolgt von einem schweren Angriff. Für den dritten Finisher macht man zwei leichte Angriffe und dann den schweren Angriff. Sehr simpel und gibt viele Buildmöglichkeiten für interessante Runs.

Das Herz der Karten

Ein weiteres Feature, das mir gut gefallen hat, bezieht sich auf die vorher erwähnte Verbesserung. Diese geben euch neue Angriffe, aber auch passive Sachen wie mehr Leben, mehr Schaden etc. Diese werden in Form von Spielkarten dargestellt und mit der richtigen Kombination erstellt man, wie beim Pokerspielen, Hände, welche nochmal extra Boni geben. Dadurch werden die Builds nochmal ein bisschen interessanter, da man vielleicht mal eine schlechtere Verbesserung nehmen muss, um die Hand zu bekommen, die möglicherweise einen besseren Boni gibt.

Ich bin sehr positiv aus dem Anspieltermin gegangen. Die sehr hübsche Grafik hat mir gut gefallen und das System mit den Kombos und den Karten fand ich sehr interessant. Die Story in den „Cry“-Spielen war immer schon sehr emotional und deshalb denke ich, dass es hier auch nicht anders sein wird. Manchmal war es ein bisschen unübersichtlich, durch die ganzen Effekte, die gleichzeitig auf dem Bildschirm angezeigt wurden. Die meisten Spiele in dem Genre kommen aus dem Westen. Deshalb ist es immer interessant, zu sehen, was hier die japanischen Entwickler in das Genre bringen.

Falls ich euer Interesse geweckt habe: Auf Steam gibt es derzeit eine kleine Demo zu dem Spiel, die ihr euch selber anschauen könnt.

Fakten zu Crymelight

Kategorie Information Entwickler FURYU CORPORATION Publisher FURYU CORPORATION Genre Action, Rogue-lite Release 4. November 2026 Plattformen PC, Playstation 5 und Nintendo Switch 2

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Crymelight Trailer

Crymelight erscheint am 4. November für PC, Playstation 5 und Nintendo Switch 2.