Okay, im ersten Moment sagt einem „Ultimate Guess Game“ ja nichts wirklich, oder? 🤔

Aber schlussendlich ist es einfach ein „Wer bin ich?“ Game in etwas modernerer Form. 😄

Dazu habe ich eine liebe Freundin eingeladen, um das Game gemeinsam zu testen. Also los geht’s! 🎮

Nach anfänglichen Schwierigkeiten mit dem Mikrofon 🎤 (hört man es im Stream? Funktioniert alles?) haben wir es dann auch endlich geschafft.

Wir können ein Host-Game mit Passwort erstellen. Das Spiel kann allerdings nur im Duell-Modus, also mit zwei Spielern, gespielt werden.

Schade an dieser Stelle. Zu viert oder sogar mit sechs Personen wäre das ganze Game definitiv noch einmal deutlich lustiger gewesen. 😂

Wir ploppen also ins Game hinein, sitzen uns gegenüber und glubschen uns erstmal an. 👀

Das Game könnt ihr übrigens in mehreren Sprachen spielen, unter anderem auf Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Arabisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch und Türkisch. Also für jeden etwas dabei. 🌍

Im Spiel selbst wählen wir zunächst eine Kategorie aus: Tiere, Essen oder Werkzeuge. (Zu Letzterem kommen wir gleich noch. 😅)

Wir entschieden uns zuerst für Tiere, weil… na ja… Tiere sind doch einfach… oder? 🐶🐱 Sagen wir es mal so: Das Wort „Kommt darauf an“ wurde ziemlich schnell zu unserem Standardsatz. 😂

Okay… laut Chat haben wir teilweise echt merkwürdige Fragen gestellt… aber für UNS haben sie Sinn ergeben, okay?! 😅

Das Spiel ist übrigens exklusiv für den PC erhältlich für 5,19 € Also macht euch erstmal keine Hoffnungen, ihr PS5-Spieler. 😜

Was allerdings wirklich störend war? Die ganze Zeit über… Dieses… Feuerknistern. 🔥

Am Anfang ganz nett, aber irgendwann wurde es einfach nur eintönig und ehrlich gesagt ziemlich nervig.

Hier könnte man mit gemütlicher Lo-Fi-Musik oder einer etwas abwechslungsreicheren Musik deutlich mehr Atmosphäre schaffen. 🎶

Zurück zum Game.

Wir rätseln also vor uns hin, kommen ganz gut voran und natürlich durfte auch das ein oder andere „Kommt darauf an“ nicht fehlen. 😂

Nach den Tieren ging es weiter mit Essen. 🍓🥖

Phio bekam Baguette… und ich? Erdbeere……Ich lasse das einfach mal so stehen. 😅

Von Fragen wie „Bin ich Obst?“, „Bin ich eine Zutat?“ oder „Bin ich eine Hauptspeise?“ wurde der Chat irgendwann schon leicht wahnsinnig und bezeichnete uns liebevoll als „Ragebait“.

(Nein… wir wussten es wirklich nicht besser. Okay? 😂)

Schlussendlich konnte Phio diese Runde für sich entscheiden. Ich wäre da ehrlich gesagt überhaupt nicht drauf gekommen. 🙈

Danach ging es weiter mit Werkzeugen.

Wusstet ihr, dass ein Besen ein Werkzeug sein soll? 🤨 Wobei… je nachdem, wie man ihn benutzt… wenn man jemandem eins damit überzieht… okay… lassen wir das. 😂

Oder ein Tacker? Jaa… auch hier gilt wieder:„Kommt darauf an.“ 😅

Jetzt mal Butter bei die Fische:

Ein Besen ist für uns kein klassisches Werkzeug gewesen. Hier könnte das Game die Kategorien vielleicht noch etwas besser aufteilen oder eindeutiger definieren.

Vielleicht liegt das auch einfach an der englischen Übersetzung (von Englisch in Deutsch etc). Das wäre zumindest eine Möglichkeit.

Was ich dagegen wirklich loben möchte, ist die Grafik bei dem Game. 🎨

Alles wirkt übersichtlich, verständlich und sauber gestaltet. Auch die Bilder sind schön scharf dargestellt und wir können sogar mit der rechten Maustaste heranzoomen. 🔍

⭐ Fazit⭐

Das Game braucht hier und da vielleicht noch ein paar Anpassungen, aber insgesamt ist es ein unterhaltsames und lustiges Partyspiel. 😄 Es hat uns auf jeden Fall Spaß gemacht, gemeinsam zu rätseln und teilweise komplett falsche Fragen zu stellen. 😂 Die fehlende Hintergrundmusik und das dauerhaft knisternde Feuer könnte man allerdings noch verbessern.

Alles in allem ist Ultimate Guess Game aber ein gelungenes Spiel, das man zwischendurch immer mal wieder mit einem guten Freund spielen kann.

⚫️ Von mir gibt’s dafür glatte 6/10 Punkte ⚫️

Vielen Dank an DNA Army für das Bereitstellen der Keys & dem Press-Kit ❤️ und natürlich an meine liebe Freundin Phio fürs Mitspielen. 🫶

Kurz & knackig

✅ Positiv

Lustiges Spielprinzip 😄

Schöne, übersichtliche Grafik 🎨

Viele Sprachen 🌍

Einfache Bedienung 👍

⭕ Negativ