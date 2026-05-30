MEGA-XBOX-UPDATE! Neue Farben, Controller-Anzeige und Service-Status kommen auf die Konsole

Xbox arbeitet weiter daran, die Benutzeroberfläche der Konsole persönlicher und praktischer zu gestalten. Mit dem neuen Insider-Update für Juli 2026 testet Microsoft mehrere Funktionen, die vor allem auf mehr Individualisierung und besseren Überblick im Alltag abzielen. Die Neuerungen stehen zunächst ausgewählten Xbox Insidern zur Verfügung und sollen später schrittweise für alle Spieler veröffentlicht werden.

Dabei zeigt sich erneut eine Richtung, die Xbox in den letzten Monaten immer stärker verfolgt: Die Konsole soll nicht nur leistungsfähig sein, sondern sich auch stärker an die eigenen Vorlieben anpassen lassen.

Endlich noch mehr Kontrolle über die Farben der Konsole

Eine der größten Neuerungen betrifft die Personalisierung der Xbox-Oberfläche. Bereits in den vergangenen Updates hatte Xbox mehr Möglichkeiten zur Farbanpassung eingeführt, jetzt geht das System noch einen Schritt weiter.

Künftig können Insider einen genauen Hex-Farbcode eingeben, um ihre Wunschfarbe festzulegen. Statt sich nur auf vorgegebene Farben zu verlassen, lässt sich die Oberfläche dadurch deutlich präziser anpassen. Wer beispielsweise exakt denselben Farbton wie sein Lieblingslogo oder sein Setup verwenden möchte, bekommt jetzt deutlich mehr Kontrolle.

Zusätzlich führt Xbox eine neue Funktion namens „Match My Gamerpic“ ein. Dabei analysiert die Konsole automatisch das eigene Profilbild und schlägt eine passende Farbe vor, die daraus übernommen wird. Dadurch entsteht ein einheitlicher Look zwischen Profil und Benutzeroberfläche.

Bevor die Farbe übernommen wird, zeigt Xbox außerdem eine Vorschau an. So können Spieler direkt sehen, wie sich die gewählte Farbe auf verschiedene Bereiche der Konsole auswirkt.

Controller jetzt direkt auf dem Bildschirm sichtbar

Eine weitere praktische Neuerung betrifft die Xbox Accessories App.

Dort wird künftig nicht mehr nur der Name des verbundenen Controllers angezeigt. Stattdessen erscheint jetzt auch ein Bild des tatsächlich angeschlossenen Controllers direkt auf dem Bildschirm. Das gilt für viele Xbox Wireless Controller, inklusive spezieller Sondereditionen sowie dem Xbox Elite Wireless Controller Series 2.

Gerade Spieler mit mehreren Controllern dürften davon profitieren. Wer beispielsweise verschiedene Controller für unterschiedliche Spiele oder Profile nutzt, erkennt sofort, welches Gerät aktuell ausgewählt ist.

Besonders hilfreich wird das bei der Tastenbelegung oder beim Anpassen von Controller-Profilen. Statt erst herausfinden zu müssen, welcher Controller verbunden ist, liefert die App die Information direkt visuell.

Release Notes jetzt deutlich einfacher erreichbar

Xbox verbessert außerdem die Übersicht nach System-Updates.

Nach einer Aktualisierung der Konsole können Insider künftig direkt über die obere Navigation der Startseite auf die aktuellen „What’s New“-Informationen zugreifen. Dadurch lässt sich schneller nachvollziehen, welche Funktionen neu hinzugekommen sind oder welche Änderungen vorgenommen wurden.

Gleichzeitig wurden die Release Notes selbst erweitert. Xbox möchte künftig detaillierter erklären, welche Features neu sind, welche Fehler behoben wurden und welche Verbesserungen vorgenommen wurden.

Zusätzlich werden Insider direkt zu den Patchnotes ihrer jeweiligen Insider-Stufe weitergeleitet. Dadurch sieht jeder Nutzer genau die Informationen, die für seine Version relevant sind.

Xbox-Service-Status direkt auf der Konsole

Eine der praktischsten Neuerungen betrifft den Xbox-Service-Status.

Bisher mussten Spieler häufig Webseiten oder Social-Media-Kanäle überprüfen, wenn Probleme mit Xbox Live oder anderen Diensten auftraten. Das soll sich jetzt ändern.

Künftig erscheint bei bestätigten Xbox-Service-Problemen ein Hinweis direkt oben rechts auf der Konsole. Spieler sehen dadurch sofort, dass aktuell eine Störung vorliegt. Von dort aus kann direkt auf eine Statusseite gewechselt werden, die aktuelle Informationen über laufende Probleme liefert.

Dort wird außerdem angezeigt, welche Dienste betroffen sind und wann mit einer Lösung gerechnet wird.

Das spart Zeit und sorgt dafür, dass Spieler nicht mehr erst im Internet nach Ursachen suchen müssen.

Xbox setzt weiter auf Community-Feedback

Microsoft betont erneut, dass viele dieser Funktionen direkt aus der Community entstanden sind.

Das Insider-Programm spielt dabei weiterhin eine zentrale Rolle. Nutzer testen neue Features frühzeitig und geben Feedback, das anschließend in die Entwicklung einfließt.

Zusätzlich verweist Xbox auf die neue Plattform Xbox Player Voice, über die Spieler ihre Wünsche, Ideen und Verbesserungsvorschläge direkt einreichen können. Die eingereichten Rückmeldungen werden gesammelt, ausgewertet und anschließend an die zuständigen Teams weitergegeben.

Laut Xbox sollen dadurch zukünftige Entscheidungen transparenter werden und Spieler stärker nachvollziehen können, welche Vorschläge umgesetzt werden.

Unterstützung für Xbox Insider

Wer Teil des Xbox Insider Programms ist und Unterstützung benötigt, kann sich weiterhin über die offizielle Insider-Community Hilfe holen.

Besonders aktiv bleibt dabei das Xbox Insider Subreddit, in dem sich Spieler, Moderatoren und Xbox-Mitarbeiter austauschen. Dort können Fragen gestellt, Probleme gemeldet und Feedback diskutiert werden.

Xbox empfiehlt außerdem, bestehende Diskussionen zu nutzen, bevor neue Beiträge erstellt werden. Dadurch lassen sich Probleme schneller bündeln und Lösungen leichter finden.

So könnt ihr selbst Xbox Insider werden

Wer die neuen Funktionen schon vor allen anderen testen möchte, kann dem Xbox Insider Programm jederzeit beitreten.

Dafür muss lediglich die Xbox Insider Hub App auf Xbox Series X|S, Xbox One oder Windows-PC heruntergeladen werden. Anschließend können Spieler neue Features frühzeitig ausprobieren und aktiv dabei helfen, zukünftige Updates zu verbessern.

Fazit

Das Juli-Update für Xbox Insider bringt zwar keine riesigen Gameplay-Revolutionen, konzentriert sich aber genau auf die Bereiche, die viele Spieler täglich nutzen.

• Mehr Kontrolle über Farben und Design

• Controller-Anzeige direkt auf dem Bildschirm

• Schnellere Übersicht über neue Updates

• Xbox-Service-Status direkt auf der Konsole

• Stärkere Einbindung der Community

Vor allem die erweiterten Personalisierungsoptionen zeigen, dass Xbox seine Benutzeroberfläche immer stärker an die Wünsche der Spieler anpasst. Wer gerne an seinem Setup feilt oder seine Konsole individuell gestalten möchte, dürfte an diesem Update besonders viel Freude haben.

Quelle: XBOX Wire