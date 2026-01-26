Neon Inferno im Test – Modernes Retro Feeling

Neon Inferno ist ein Run-and-Gun-Spiel der besonderen Art. Wunderschöne Pixelgrafik gepaart mit präziser Steuerung und einem fairen, aber auch hohen, Schwierigkeitsgrad. Freunde von Retro-Shootern sollten dieses Spiel im Auge behalten.

Kriminelle Syndikate kontrollieren die Stadt. Kämpfe zwischen Syndikaten und der Polizei brechen auf den Straßen aus, und das alles, um die Herrschaft der Bezirke zu erkämpfen. Eine neue, noch junge Verbrecherfamilie strebt nach Macht und versucht, sich ihren Platz in der Stadt zu sichern. Ihr übernehmt die Rolle von zwei Attentätern, die für „The Family“ arbeiten. Diese besteht aus Überresten der italienischen und irischen Mafia.

Angelo wurde von Don Venatori als Waisenkind aufgenommen und er zog ihn wie seinen eigenen Sohn auf. Angelos Loyalität zu seiner Familie ist das einzige, was ihm noch bleibt, um seinen Traum zu erfüllen: diese Stadt endlich zu verlassen. Marianas Leben in der oberen Mittelschicht wurde ihr einfach zu langweilig. Das Verlangen nach Action wurde dadurch geweckt, zuerst als Ladendiebin und als Taschendiebin. An einem Tag stahl sie die Waffe von Agenlo, welcher so beeindruckt von ihren Fähigkeiten war, dass er sie in die Familie eingeladen hat. Es war ein langer Weg von der Kleinkriminellen zur Attentäterin für Mariana. Ihr könnt zwischen Angelo und Mariana wählen oder im Coop-Modus beide Charaktere spielen. Außer dem Aussehen, gibt es keine Gameplay-Unterschiede.

Nah schießen, weit zielen

Neon Inferno sieht auf den ersten Blick wie ein klassisches Run-and-Gun-Spiel, wie zum Beispiel Contra, aus. Was nur einen Teil des Gameplays widerspiegelt. Zusätzlich zu den Gegnern, die euch von links und rechts angreifen, kommen noch weitere Feinde im Hintergrund oder manchmal sogar im Vordergrund, um euch das Leben schwer zu machen. Wenn ihr in den Hintergrund schießt, bleibt euer Charakter an der Stelle stehen und ihr steuert ein Fadenkreuz. Dadurch können manche Kämpfe sehr hektisch und auch mal etwas unübersichtlich werden. Doch der Schwierigkeitsgrad bleibt immer fair.

Zusätzlich hat man noch die Möglichkeit für einen Nahkampf und kann damit sogar grüne Projektile parieren. Beim Parieren kann man auch die Flugrichtung per Slowmotion ändern und diese können auch in den Hintergrund gelenkt werden. Damit können größere Gegner schnell eliminiert werden und auch Bossen kann viel Schaden zugefügt werden, und vor allem wird man selbst nicht getroffen. Neon Inferno gibt dem Spieler genug Möglichkeiten, um mit jeder Situation klarzukommen.

Ihr kämpft euch durch sechs Levels von den verarmten, vom Krieg zerrütteten Slums der Bronx, bis zu den ummauerten Neon-Gärten von Inner Manhattan. Nach einem geschafften Level wird eure Leistung bewertet und ihr bekommt dementsprechend Geld, welches ihr im Shop ausgeben könnt. Zum Kaufen gibt es Waffen, ein verbessertes Messer oder auch ein Schild, das mehrere Treffer absorbiert. Leider gibt es keine richtigen Upgrades zu kaufen, da die Gegenstände alle nur eine gewisse Anzahl an Verwendungen haben, und danach muss man sie neu kaufen. Für die Spieler, die das Spiel zu einfach finden, gibt es noch den Arcade-Modus. Hier habt ihr nur ein Leben, um das ganze Spiel zu schaffen.

Fazit

Neon Inferno ist ein wunderschönes Spiel, wenn auch etwas zu kurz. Der Schwierigkeitsgrad ist genau richtig und kann noch erhöht oder auch verringert werden, wenn nötig. Es ist ein klassisches Arcade-Game, das man immer wieder spielen möchte, um besser zu werden oder alle Achievements/Trophies zu sammeln. Für alle Fans von Retrospielen wie Wild Guns oder Contra ist das hier eine ganz klare Empfehlung!

Neon Inferno Trailer

Fazit Kasten

Kategorie Wertung Kommentar Atmosphäre ⭐9/10 Cyberpunk Vibes Gameplay ⭐10/10 Run-and-Gun der extra klasse Technik ⭐10/10 Wundervolle Pixelgrafik mit butterweicher Leistung Story ⭐8/10 Kurz und knackig, perfekt für ein Arcade Spiel Wiederspielwert ⭐8/10 Extra-Herausforderungen verfügbar 🎯 Gesamtwertung: 9/10

Neon Inferno ist erhältlich für Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Playstation 5 und PC.

Der Test basiert auf einem Reviewcode für Neon Inferno auf der Xbox Series X, der uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt wurde.