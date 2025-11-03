NewsPCPlaystation 4PlayStation 5Xbox Series X

Fatal Fury City of the Wolves – Chun-Li Trailer

von Micha
von Micha

Der nächste Street Fighter Kämpfer kommt zu Fatal Fury: City of the Wolves. Chun-Li zeigt warum sie die Queen of Fighters ist.

Chun-Li ist ab dem 5. November erhältlich. Der erste Season Pass ist kostenlos! Fatal Fury

Chun-Li, eine kampferprobte Agentin aus Metro City, kommt auf Anfrage nach South Town, um das Wiederaufleben eines berüchtigten Verbrechersyndikats zu untersuchen. Nur wenige Kämpfer hier können es mit der Stärke, dem Stil und der Anmut dieser World Warriorin aufnehmen – geschweige denn sie besiegen. Die einzige, die ihr vielleicht das Wasser reichen kann, ist die feurige Kunoichi des Shiranui-Clans.

Animated Trailer

Charakter Breakdown

Fatal Fury: City of the Wolves erscheint am 24. April 2025 für Playstation 4/5, Xbox Series X|S und PC.

Capcom Fanboy. Fighting Game Fan. Auf Youtube und Twitch als GameBryg unterwegs

