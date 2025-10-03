NewsPCPlayStation 5Xbox Series X

Tag der neuen Einheit – Games-Mag & Kinguin Gewinnspiel 2025

von Markus
Tag der neuen Einheit – Games-Mag & Kinguin

Ganz Deutschland feiert heute den Tag der Deutschen Einheit – doch bei uns feiern wir den Tag der neuen Einheit. Denn wir dürfen euch stolz verkünden das wir und Kinguin ab sofort Partner sind und das mit euch zusammen mit einem coolen Gewinnspiel feiern wollen.

Kinguin ist der Store für günstige Keys. Finde gewünschte Steam Titel und kaufe CD Keys günstiger als überall sonst. Jetzt starten! Über 15.000 Steam Titel, 24/7 Support und sofortige Lieferung. Spare bei jedem Spiel. Probiert den Store unbedingt mal aus.

So macht ihr beim Gewinnspiel mit

Schreibt uns eine Mail an mach-mit-bei@games-mag.de und sagt uns welches Game das Spiel des Jahres ist und warum genau dieses Spiel es verdient hat zu gewinnen. Teilnehmen könnt ihr übrigens auch auf unseren Instagram-Kanal. Wir drücken allen Teilnehmern fest die Daumen. Hier findet ihr die Teilnahmebedingungen.

