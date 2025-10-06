Flick Shot Rogues im Test – Frischer Wind im Genre

Rogue-likes/-lites sind mit den letzten Jahren ein sehr populäres Genre in der Indie Szene geworden. Auch das erste Spiel, Flick Shot Rogues, vom deutsche Entwickler Butter By The Fish, gehört diesem Genre an, aber es hat einen einzigartigen Spielstil, den wir so noch in keinem anderen Spiel gesehen haben.

Flick Shot Rogues ist ein Piraten Abenteuer der etwas anderen Art. Auf der Suche nach dem großen Schatz der Insel kämpft man sich vom Strand durch den Jungel bis zum Vulkan in die Höhle der Habgier um dort den Wächter zu besiegen und sich die Beute unter den Nagel zu reißen. Bevor die Reise beginnt wählt ihr eure Charakter aus. Nach dem Tutorial habt ihr nur zwei zur Auswahl findet aber sehr früh den dritten von insgesamt 5 fünf Kämpfern. Danach wählt ihr Relikte für die Charaktere aus, diese geben den Figuren zusätzliche Fähigkeiten, wie zum Beispiel getroffene Gegner fangen an zu brennen.

Wie Billiard nur anders!

Das Gameplay ist recht einfach von Flick Shot Rogues, man hat eine Figur auf dem Spielfeld, die man gegen die anderen Figuren schnipst. Das ganze erinnert ein bisschen an ein Billiard Spiel mit schadenspunkten und ohne Kugeln die man einlochen muss. Jeder der eignen Charaktere fügt den Gegner anders Schade zu. Der Klabautermann zum Beispiel mach schaden jedes Mal wenn er mit einem Gegner kollidiert, anders zum Klabautermann, dieser greift erst am ende seiner Runde an, aber dafür trifft er alle Gegner um sich herum. Wie in den meisten Rogue-likes/-lites, hat man eine Oberwelt auf die man seinen Weg zum Boss wählt.

Auf diesem Weg geht man durch verschiedene Ereignisse: Ein Kampf, ein Shop, eine Zufalls Situation in der man eine Entscheidung treffen muss oder das wichtige Camp, um zu Leveln oder Lebenspunkte wieder aufzufrischen. Diese und ähnliche Ereignisse erwarten den Spieler auf der Reise zum Endboss. Mit jedem Bosskampf ändert sich auch das Gebiet und dadurch kommen neue Fallen auf das Spielfeld dazu.

Im Kampf, muss man sich gegen zwei Wellen von Gegnern stellen, aber es müssen nur die Feinde mit einer Goldenen Basis besiegt werden, um den Kampf zu beenden. Wie vorher schon erwähnt, ist die Spielmechanik eine Art Billard, die Figur wird zufällig auf dem Feld mit den Gegnern platziert, bevor die eigene Figur „geschnipst“ wird, kann man zwischen den beiden ausgewählten Charakteren wechseln. Danach wählt man den Winkel und die Stärke für den „Flick“, das Spiel hilft einem sehr gut, dass man sieht wo hin man seine Figur steuert. Die Gegner zeigen ihre Angriffe immer vorher an wodurch man genau sieht welche Bereiche auf dem Feld am besten gemieden werden sollten.

Bosskämpfe agieren auf die selbe weise nur haben die mehr Lebenspunkte und noch ein paar extra Fähigkeiten, auf die man achten muss. Nach dem Kampf bekommt man Erfahrungspunkte, die man im Camp für Level Ups braucht, und Gold das man im Shop für Schmuckstücke einwechseln kann, welche dem Spieler zusätzliche Fähigkeiten zur Verfügung gibt. Wie für das Genre gewohnt gibt es viele Wege „Builds“ zu bauen und natürlich auch viel Zufall der in verschiedene Elemente des Spiels eingeht. Nach jedem Run, bekommt man Erfahrung und mit jedem Level schaltet man neue Relikte für den nächsten Run frei, zusätzlich schaltet jeder erfolgreiche Run einen neuen Schwierigkeit frei, die wieder neue Sachen freischalten können.

Fazit

Flick Shot Rogues bringt eine frische Idee in das Rogue-like/-lite Genre, aber stolpert ein wenig über den Mangel an Abwechselung. Die Idee mit den Kampfmechaniken ist einzigartig und macht auch sehr viel spaß, die Kämpfe sind simpel aber auch komplex zu gleich und gehen auch schnell genug vorbei, so das diese nicht langweilig werden. Nach ein paar runs merkt man schon das ein bisschen mehr Variation und extra Content fehlen. Alles in allem ist Flick Shot Rogues, trotzdem eine absolute Empfehlung für alle die Rogue-like/-lite Spiele mögen und was kurzweiliges suchen, ihr werdet vielleicht nicht 5-6 Stunden am Stück investieren, aber hin und wieder einen Run machen und euch über eure wohl geplanten „Trickshots“ freuen.

Flick Shot Rogues ist erhältlich für PC.

Der Test basiert auf einem Reviewcode für Flick Shot Rogues auf dem PC über STEAM, der uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt wurde.