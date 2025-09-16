The Lift bei uns in der Preview

Der Publisher TinyBuild hat uns zu einem kleinen Preview Event eingeladen. Das Debut Spiel, The Lift, wurde uns vorgestellt von dem neuen Entwickler Fantastic Signals. Hausmeister Simulator in einer geheimen Forschungseinrichtung mit Horror Vibe, inspirert von SCP Foundation und Soviet Sci-Fi.

Der Entwickler beschreibt sein Spiel als Story-orientierter Hausmeister Simulator mit einer House Flipper ähnlichen Gameloop in einem Sci-Fi Setting mit einer Priese Horror Atmosphäre. Dank dem Publisher durften wir auch direkt, nach einer kleinen Präsentation des Entwicklers, selbst spielen. Der Preview Build zeigt den Anfang des Spiels und springt dann etwas in die Zukunft der Story um mehr der Elemente zu zeigen.

Renovieren, Erforschen und Reparieren

Eine massive Untergrund-Forschungseinrichtung, die fast unendlich tief geht, unternimmt geheime Experimente und findet Dinge, die man vielleicht nicht finden sollte. Unsere Protagonist ist kein Super Held, kein Speziallist oder Soldat mit Jahren von Training, er ist der neue Hausmeister. Der Tag startet im Aufzug – während dieser immer weiter in die Tiefen des Forschungslabor runtergelassen wird, sehen wir uns ein kleines Einführungsvideo an. Die Aufgaben werden kurz erklärt, doch nach jeder Vorstellung, geht was am Aufzug kaputt das wir direkt reparieren müssen. Ein sehr netter Weg ein In-Game Tutorial zu machen das einem das Spiel erklärt, aber gleichzeitig zur Atmosphäre und Story des Spiels passt. Untern angekommen sehen wir Wissenschaftler mit ihren Klemmbrettern in der Hand, die an komischen Maschinen arbeiten, aber das soll uns nicht stören den wir sind fertig und sollen uns schlafen legen, in einer Kryostase Kapsel.

Kaum eingeschlafen werden wir von einem Beben geweckt und natürlich ist irgendwas schief gegangen im Forschungslabor und alles ist verwüstet, zerstört oder voll mit einer unbekannten schwarzen Substanze. Wir wissen nicht wie lange wir geschlafen haben, aber es sieht nach sehr lange aus. Jetzt liegt es an uns, das gelernte Tutorial direkt umzusetzen um zum Lift zukommen. Alle Ecken werden durchsucht nach Material, wie Schrauben, Lampen und ähnliches, damit wir diese benutzen können um die Schäden zu reparieren. Am Anfang dachte wir uns warum sollen wir Stühle oder Sitzbänke reparieren, dass hilft uns nicht weiter, aber das Spielt hat am oberen Bereich des Bildschirms eine Anzeige, die einem Zeigt zu wieviel Prozent der Bereich wieder hergestellt wurde. Das ist aber nicht alles, den die Anzeige ist in kleinere Segmente aufgeteilt, sobald eines davon gefühlt ist, bekommt man eine Batterie mit der man andere Maschinen betreiben kann. Somit geht es nicht nur darum 100% zu erreichen, weil es dann schöner aussieht sondern es gibt einen Gameplay Grund dafür. Doch fühlt es sich gut an alles zu reparieren, ähnlich wie in Powerwash Simulator, wenn man alles sauber gemacht hat.

Sobald wir den Lift erreicht haben geht es darum diesen wieder in Gang zu bekommen. Also weiter geht es mit dem Reparieren von Schaltkreisen, Lampen und auch der Lüftung. Der Lift dient als eine Art Basis, hier erscheinen die vorher erwähnten Batterien, es können neue Baupläne gelernt werden und Teile können gecraftet werden. Im Laufe der Story bekommt man mehr und mehr Werkzeuge um damit mehr und mehr Sachen zu reparieren. Am Anfang bekommt man einen Schraubendreher, mit dem man Stühle und Schubladen wieder zusammenbauen kann. In unsere Preview Version gab es noch eine Klebepistole um Schäden an Wänden wieder zu bekleben, eine tragbare Kofferleiter, mit der man hohe punkte erreichen kann und ein Art Staubsauger um den mysteriösen schwarzen Schleim zu entfernen. Beim erforschen findet man auch Gegenstände die aussehen als wenn sie Verzerrt in der Realität wären, diese kann man an bestimmten Maschinen in Münzen oder in Material zum Craften, umwandeln. Es gibt Automaten, die euch Teile und Baupläne verkaufen, doch müssen diese auch erstmal mit Stromversorgt werden, damit man was kaufen kann. Im laufe des Spiel trefft ihr auf eine interessante Auswahl von Charakteren, die euch mehr über das Forschungslabor erzählen und auch bei Problemen weiterhelfen können.

House Flipper trifft auf SCP Foundation

The Lift hört sich an wie ein großes Puzzle Game mit einer interessanten Story, aber der Entwickler selbst sieht die Reparaturen nicht wirklich als Puzzle, und das sehen wir ähnlich. Die Reparaturen sehen aus wie kleine Puzzle, aber das Prinzip ist quasi immer dasselbe, nur manchmal braucht man mehr Teile oder Spezielle Teile um den Stromkreis zu schließen. Das Forschungslabor ist mysteriös, seltsam und auch ein wenig gruselig, doch mit eurer Hilfe könnt ihr dem Mysterium auf die Spur gehen und herausfinden was genau passiert ist. Wir hatten eine menge Spaß mit der Preview Version von The Lift und können die volle Version kaum erwarten. Der Entwickler hat hier einen mutigen Mix aus mehreren Spielen versucht und unserer Meinung funktioniert das Ergebnis sehr gut.

Wenn ihr selbst Lust habt The Lift mal an zu testen, dann haben wir gute Nachrichten für euch: Derzeit kann man einen Playtest auf Steam beitreten.

The Lift Ankündigung

The Lift Gameplay

The Lift erscheint 2026 für PC. Ein Port für Konsolen ist geplant, aber der Entwickler möchte sich erstmal auf die PC Version konzentrieren.