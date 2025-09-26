Street Fighter 6 – C.Viper Trailer

5
Capcom zeigt auf der Tokyo Game Show 2025 das erste Gameplay vom nächsten DLC Kämpfer für Street Fighter 6. C. Viper kommt aus dem Schatten hervor.
Der nächste Season 3 Kämpfer ist C. Viper und erscheint am 15. Oktober. Der Undercover-Agent, der erstmals in Street Fighter IV vorgestellt wurde, ist nun als Forschungsdirektor für SiRN tätig und beseitigt die Überreste von Shadaloo.
Street Fighter 6 C. Viper Gameplay
Street Fighter 6 ist erhältlich für Playstation 4/5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 und PC.