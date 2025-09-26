Nintendo SwitchPCPlaystation 4PlayStation 5Xbox Series X

Street Fighter 6 – C.Viper Trailer

von Micha
von Micha 0 Kommentar/Kommentare:

Capcom zeigt auf der Tokyo Game Show 2025 das erste Gameplay vom nächsten DLC Kämpfer für Street Fighter 6. C. Viper kommt aus dem Schatten hervor. 

Der nächste Season 3 Kämpfer ist C. Viper und erscheint am 15. Oktober.  Der Undercover-Agent, der erstmals in Street Fighter IV vorgestellt wurde, ist nun als Forschungsdirektor für SiRN tätig und beseitigt die Überreste von Shadaloo.

Street Fighter 6
Street Fighter 6 2025 09 24 25 020 Street Fighter 6 - C.Viper Trailer

Street Fighter 6 C. Viper Gameplay

Street Fighter 6 ist erhältlich für Playstation 4/5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 und PC.

Capcom Fanboy. Fighting Game Fan. Auf Youtube und Twitch als GameBryg unterwegs

Das wirst Du auch mögen:

Crimson Desert bei uns in der Preview

South of Midnight – Ein faszinierender Ersteindruck

Cat Needs im Test – Wenn Katzen einfach...

Fellowship bei uns in der Preview

The Lift bei uns in der Preview

Borderlands 4 Test – Epischer Shooter mit Chaos,...

Demon Slayer Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles...

007 First Light – Gameplay Trailer

Gamescom 2025 – Hyper Light Breaker

Gamescom 2025 – Scott Pilgrim EX

Laß einen Kommentar da:

Speichere meinen Namen, meine E-Mail-Adresse und meine Website in diesem Browser für das nächste Mal, wenn ich kommentiere.