Granblue Fantasy Versus Rising – Galleon Gameplay

Auf der Evo Japan zeigt Cygames und Arc System Works Gameplay für Galleon für Granblue Fantasy Versus Rising.

Galleon blüht im Nah- und Mittelkampf auf und nutzt eine fesselnde Auswahl an Befehlswürfen, um ihre Feinde in Atem zu halten. Indem sie Meteoriten beschwört, um ihre Bewegungsfreiheit einzuschränken, und ihre Gegner mit Seism in die Luft schleudert, kann sie sie in die Defensive zwingen – bevor sie sie wieder auf den Boden wirft!