Ein erster Blick auf die zweite Staffel von Percy Jackson

Gerade findet in Anaheim die D23 statt, das „ultimative Disney Fan-Event“, wie Disney selbst sagt. Hier wurden nicht nur ein erster Trailer zum neuen Schneewittchen enthüllt und neue Trailer zu Vaiana und Mufasa gezeigt, sondern auch Projekte wie Toy Story 5 oder Die Unglaublichen 3 vorgestellt. Eine Serie von Disney hat es mir aber besonders angetan: Percy Jackson. Umso mehr hat es mich gefreut, dass auf der D23 ein erster Einblick in die zweite Staffel der Serie gegeben wurde.

Nun gut – „Einblick“ ist vielleicht etwas zu viel des Guten, schließlich sehen wir nur eine kurze Szene, gepaart mit bereits bekannten Ereignissen aus der ersten Staffel. In dieser ersten Szene sitzt ein älterer Percy (gespielt von Walker Scobell) möglicherweise auf seinem treuen Ross Blackjack, falls man sich auch diesmal wieder an den Büchern orientiert. Zwar ist bereits bekannt, dass Im Bann des Zyklopen als Basis für die zweite Staffel dienen soll, trotzdem wissen wir auch schon, dass es eine komplett neue Figur geben wird und man sich auch diesmal an manchen Stellen etwas von den Büchern abwenden wird. Nichtsdestotrotz macht dieser erste kurze Einblick direkt Lust auf mehr!

Die zweite Staffel von Percy Jackson soll 2025 auf Disney Plus erscheinen. Ein genaues Erscheinungsdatum wurde noch nicht bekanntgegeben. Die Dreharbeiten zur neuen Staffel haben bereits begonnen.

Hier gibt es den ersten Einblick zur zweiten Percy Jackson Staffel: