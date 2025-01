Harley Quinn 2 – Comic-Kritik

Ständig erscheinen neue Comics aus verschiedenen Universen, da ist es schwer, den Überblick zu behalten. Egal, ob DC, Marvel, Star Wars oder komplett andere Serien – immer stellt sich die Frage, was man sich als Nächstes holen soll. Um euch die Entscheidung etwas zu erleichtern und eine stärkere Übersicht zu gewährleisten, geben wir euch immer mal wieder Kritiken zu den neuesten deutschen Ausgaben verschiedener Comics. Viel Spaß mit unserer Kritik zu Harley Quinn 2.

Erscheinungsdatum 19.11.2024 Zeichner Logan Faerber, Stefano Raffaele, Sweeney Boo Autor Tini Howard Format Softcover Seitenanzahl 208 Stories Harley Quinn (2021) 32–37 Preis 25,00 €

Harley Quinn – eine der aktuell wohl wichtigsten und beliebtesten Figuren im DC-Kosmos. Das gilt tatsächlich nicht nur für die Comics alleine, sondern auch für die Filme, bevor James Gunn sein neues Universum begonnen hat. Wie kann man Harley Quinn auch nicht gut finden? Eine sympathische Irre, die nur versucht, ihren Platz in der Welt zu finden und dabei auch noch eine Romanze mit Poison Ivy eingeht. Bei so einer Person kann natürlich nicht immer alles glattgehen. Denken wir zurück: Die Clownprinzessin hat zunächst als Schurkin und Geliebte des Jokers angefangen, bis sie sich schließlich emanzipiert hat und letztendlich zu einer Heldin wurde (auch wenn sie noch nicht von allen akzeptiert wird).

Im ersten Band unter dem Banner Dawn of DC hat Harley herausgefunden, dass sie als Bedrohung für das Multiversum betrachtet wird. Damit nicht genug, muss sie sich aufgrund einer Gefangennahme auch als Professorin am Community College versuchen. Alles gar nicht so einfach. Harley Quinn 2 setzt nun dort an, wo der erste Band aufgehört hat. Es geht wieder durchs Multiversum, und zudem muss Harley auch noch den Mord an sich selbst in anderen Universen aufklären. Alles also ziemlich kompliziert. Aber ist es zu kompliziert oder macht der Comic trotzdem Spaß? Diese Frage klären wir für euch in dieser Comic-Kritik!

Inhalt:

Harleys waghalsige Reise durch die unendlichen Parallelwelten des Multiversums nimmt eine unerwartete Wendung: Als schrille Detektivin muss die Clownprinzessin in der skurrilen Realität von Captain Carrot den mysteriösen Tod ihres eigenen Cartoon-Hasen-Alter-Egos aufklären. Doch während sie zwischen den Universen springt, wird aus dem Fall tödlicher Ernst – und Harley findet sich in einem Kampf ums nackte Überleben wieder! Begleitet wird dieses rasante Abenteuer von einer Vielzahl abgefahrener Traum-Kurzgeschichten, die Harleys verrückte Fantasie in all ihrer chaotischen Pracht entfalten.

Harley Quinn 2 ist verwirrend. Manchmal sogar sehr verwirrend. Jedes Mal, wenn man denkt, jetzt haben wir den letzten Twist dieses Comics erreicht, kommt schon der nächste, und dann wieder einer, und wieder einer, und … ihr versteht, was ich meine. Das ist erst einmal nichts Schlechtes. Harley selbst ist eine komplizierte und verwirrende Persönlichkeit. Das sage nicht nur ich, sondern auch ihr Umfeld in den Comics. Mit Harley ist nichts einfach, und es kommt immer zu Problemen. In gewisser Weise passt die verwirrende Geschichte also perfekt zu Harley – das kann ich bestätigen. Nur kann es manchmal etwas zu viel Verwirrung in der Story geben, sodass man leicht den roten Faden verliert und gar nicht mehr versteht, was eigentlich passiert. Ein bisschen weniger wäre hier also mehr gewesen.

Sonst gibt es von meiner Seite aber nur sehr wenig zu kritisieren. Ich liebe die Reise, die Harley in diesem Comic durchmacht, um am Ende wieder mehr über sich selbst zu lernen. Eine weitere Geschichte, durch die Harley Quinn erneut beweist, dass sie schon lange keine Schurkin mehr ist, sondern nur eine missverstandene Heldin. Auch die Beziehung zu Ivy ist mal wieder richtig schön inszeniert und glänzt mit vielen Momenten, in denen sich Harley und Ivy auf eine neue Art näherkommen. Ich liebe es einfach, wenn nicht nur Harley Quinn sich weiterentwickelt, sondern auch ihre Beziehung zu Poison Ivy. Damit ist der Comic für mich definitiv einmal Durchlesen wert. Ihr solltet euch nur eher von der Geschichte treiben lassen und nicht allzu viel nachdenken.

Zeichnungen:

Die Zeichnungen von Logan Faerber, Stefano Raffaele und Sweeney Boo sind mehr als nur gewöhnlich. Bunt, voller Bewegung und in vielen verschiedenen Stilen – was die Künstler in diesem Comic geschaffen haben, liebe ich einfach. Wie bereits im ersten Band hat man es geschafft, über die Panels Harleys Charakter perfekt einzufangen, ohne dabei an Übersicht zu verlieren. Klar, die Geschichte ist etwas verwirrend und damit manchmal auch die Zeichnungen selbst, trotzdem macht es so unglaublich viel Spaß, diesen Comic zu lesen, dass ich ihn mir allein für die Bilder noch ein zweites Mal anschauen werde. Wirklich eine kreative Höchstleistung, die hier abgeliefert wurde.

Fazit zu Harley Quinn 2 :

