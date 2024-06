Harley Quinn – Schwarz, weiss und noch röter – Comic-Kritik

Ständig erscheinen neue Comics aus verschiedenen Universen, da ist es schwer, den Überblick zu behalten. Egal, ob DC, Marvel, Star Wars oder komplett andere Serien – immer stellt sich die Frage, was man sich als Nächstes holen soll. Um euch die Entscheidung etwas zu erleichtern und eine stärkere Übersicht zu gewährleisten, geben wir euch immer mal wieder Kritiken zu den neuesten deutschen Ausgaben verschiedener Comics. Viel Spaß mit unserer Kritik zu Harley Quinn – Schwarz, weiss und noch röter.

Erscheinungsdatum 28.05.2024 Zeichner Jacob Phillips, Bruno Redondo, Kevin Maguire Autor Chip Zdarsky, Kelly Thompson, U. A., Gail Simone Format Softcover Seitenanzahl 232 Stories Black, White & Redder 1–6 Preis 29,00 €

Harley Quinn ist eine sehr variable Figur. Erst Bösewicht, dann Antiheldin und heutzutage manchmal sogar Heldin. Ihre Berufung hat sich über die Jahre genauso häufig gewechselt, wie es ihr Kostüm getan hat. In ihren vielen Abenteuern steckt aber nicht nur eine liebenswerte Psychopathin, sondern auch eine von toxischen Beziehungen geprägte Frau. Obwohl Harley nämlich alles erreicht hatte, konnte ihre Liebe zum Joker auch wieder alles zerstören. Harley Quinn – Schwarz, weiss und noch röter möchte uns diesen Schmerz und Harleys vollständige Persönlichkeit in 18 Kapiteln präsentieren. Jedes Kapitel ist dabei eine eigenständige, abgeschlossene Geschichte. Ob sich die Anthologie-Serie lohnt oder ob ihr lieber bei den normalen Comics von Harley bleiben solltet, erfahrt ihr in dieser Comic-Kritik!

Danke an Panini für das Bereitstellen des Rezensionsexemplars!

Inhalt:

In diesem zweiten Band von Gothams durchgedrehter Antiheldin Harley Quinn erwartet die Leser eine aufregende Sammlung erstklassiger Kurzgeschichten, die alle in eindrucksvollem Schwarz, Weiß und Rot gehalten sind. Die Geschichten entführen uns auf eine wilde Reise durch das Universum, in ferne Dimensionen und sogar in ein besonders übelriechendes Gefängnistransportfahrzeug. Harleys skurrile und oft verrückte Abenteuer bieten für jeden etwas, egal ob man sich für Science-Fiction, Parallelwelten oder einfach nur für pure, ungefilterte Action interessiert. Jede Erzählung ist ein eigenes kleines Feuerwerk an Kreativität und Witz, und man weiß nie, was als Nächstes passieren wird. Diese Sammlung verspricht eine bunte Mischung aus Spannung, Humor und Überraschungen, die die Leser auf jeder Seite fesseln und begeistern wird.

Und lasst mich euch gleich sagen, das tut sie auch! Ich kann natürlich nicht über jede Geschichte sprechen und werde deshalb nur an der Oberfläche kratzen. Trotzdem haben alle Geschichten eine wirklich hohe Qualität und machen allesamt eine Menge Spaß. Nicht nur das, manche der Kapitel können auch richtig traurig oder philosophisch werden, wodurch Abwechslung beim Lesen garantiert ist. Eine meiner persönlichen Lieblingsgeschichten ist zum Beispiel die mit Officer Gordon. Hier wird eine deutliche Entwicklung in Harley Quinns Charakter klar, welche nicht nur der Leser bemerkt, sondern auch die Figur von Gordon selbst. Dann ist da noch die Geschichte, in welcher Harley die vierte Wand durchbricht. Sie zeigt uns noch einmal, was sie alles durchgemacht hat und welche Charakterzüge sie über die Jahre präsentiert hat. Ja – nicht jedes Kapitel wird euch gefallen und hat auch mir nicht gefallen. Nichtsdestotrotz sind sie alle von hoher Qualität und ich kann euch mit Sicherheit versprechen, dass ihr als Neueinsteiger in die Welt von Harley Quinn und Fan der Figur mit einer oder sogar mehreren Stories auf eure Kosten kommen werdet. Eine klare Empfehlung.

Zeichnung:

Bei den Zeichnungen lässt sich auch kein direktes Fazit ziehen. Jedes Kapitel ist in einem komplett eigenständigen Stil verfasst und man erlebt dadurch bei jeder Geschichte neue Reize für die Augen. Ich persönlich mochte den Großteil der Stile. Das mag zwar hauptsächlich daran liegen, dass ich immer mag, wie kreativ Harley Quinns Comics gezeichnet werden, aber auch daran, dass sich sehr viele Zeichner von Manga oder Webcomics haben inspirieren lassen. Und was soll ich noch sagen – ich mag Manga einfach. Damit gilt hier, wie auch im Inhaltspart, dass ihr sicherlich nicht jeden Stil mögen werdet, trotzdem genug verschiedene habt, um zumindest eine Story ins Herz schließen zu können. Wenn nicht, dann mache ich mir echt Sorgen um euren sehr speziellen Geschmack, wenn es um Kunst in Comics geht.

Fazit zu Harley Quinn – Schwarz, weiss und noch röter:

Harley Quinn – Schwarz, weiss und noch röter bietet eine faszinierende Sammlung von Kurzgeschichten, die die vielfältige und facettenreiche Persönlichkeit von Harley Quinn in den Vordergrund stellen. Die Anthologie besticht durch ihre kreative Vielfalt, sowohl inhaltlich als auch visuell. Jede Geschichte ist ein in sich geschlossenes Abenteuer, das verschiedene Aspekte von Harleys Charakter beleuchtet – von ihrer skurrilen und verrückten Seite bis hin zu ihren tiefgründigen und emotionalen Momenten.

Die unterschiedlichen Zeichenstile, teilweise inspiriert von Manga und Webcomics, bieten eine abwechslungsreiche visuelle Erfahrung, die sicherlich nicht jeden Geschmack trifft, aber durch ihre Vielfalt für jeden etwas bereithält. Die Mischung aus Humor, Spannung und unerwarteten Wendungen hält die Leser auf jeder Seite gefesselt und sorgt für eine durchweg unterhaltsame Lektüre.

Für Fans von Harley Quinn ist diese Sammlung eine klare Empfehlung. Sie bietet neue Einblicke in ihre Entwicklung und Persönlichkeit und erweitert das Universum der beliebten Antiheldin um viele spannende Facetten. Auch Neueinsteiger in die Welt von Harley Quinn werden hier fündig und können die einzigartige Mischung aus Action, Emotion und Kreativität genießen. Insgesamt ist Harley Quinn – Schwarz, weiss und noch röter ein Muss für Comic-Liebhaber und ein eindrucksvolles Beispiel für die Vielseitigkeit und Tiefe der Figur Harley Quinn.