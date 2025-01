Catwoman 2 – Comic-Kritik

Ständig erscheinen neue Comics aus verschiedenen Universen, da ist es schwer, den Überblick zu behalten. Egal, ob DC, Marvel, Star Wars oder komplett andere Serien – immer stellt sich die Frage, was man sich als Nächstes holen soll. Um euch die Entscheidung etwas zu erleichtern und eine stärkere Übersicht zu gewährleisten, geben wir euch immer mal wieder Kritiken zu den neuesten deutschen Ausgaben verschiedener Comics. Viel Spaß mit unserer Kritik zu Catwoman 2.

Erscheinungsdatum 17.12.2024 Zeichner Ivan Shavrin, Carmine Di Giandomenico, Stefano Raffaele Autor Tini Howard Format Softcover Seitenanzahl 248 Stories Catwoman 59-68 Preis 29,00 €

Catwoman kennt jeder irgendwie. Wenn Batman irgendwo in den Medien auftaucht, dann ist die diebische Katze niemals weit. Auch in den Comics gehören die beiden zusammen wie Pech und Schwefel. Hier ist Catwoman aber nicht nur eine Diebin – nein, sie ist in den letzten Jahren sogar zu einer neuen Heldin im DC-Universum herangewachsen. Eine gescheiterte Hochzeit, mehrere fehlgeschlagene Raubzüge und der zurückliegende Gotham War. Mit Catwoman ist in den letzten beiden Jahrzehnten vieles passiert.

Jetzt geht es nach dem großen Event Gotham War weiter. Die Katze ist nicht mehr Teil der Gangs und möchte sich auch nicht mehr die Unterwelt unter den Nagel reißen. Nein, für sie geht es jetzt vielmehr darum, sich ihrer Vergangenheit zu stellen und eine Liste gefährlicher Aufgaben abzuarbeiten. Ob Catwoman 2 und die darin enthaltene komplette Geschichte Die neun Leben einer Katze aber eine lohnenswerte Geschichte darstellen oder ob ihr auf den Comic gerne verzichten könnt, erfahrt ihr in dieser Comic-Kritik!

Danke an Panini für das Bereitstellen des Rezensionsexemplars!

Inhalt:

In ihrem ikonischen lilafarbenen Outfit kehrt Selina Kyle zurück – doch diesmal mit einer völlig neuen Mission, die alles in den Schatten stellt! Nach den dramatischen Ereignissen von Gotham War stürzt sich Catwoman in eine Reihe atemberaubender Abenteuer: Sie manövriert sich durch die Gefahren Kolumbiens, entkommt den Intrigen von Markovia und wagt sich sogar in die unendlichen Weiten des Weltalls. Noch nie hat man Selina so furchtlos und entschlossen erlebt!

Ich habe von diesem Comic nicht viel erwartet. Aus irgendeinem Grund erwarte ich nie viel von einem Catwoman-Comic. Das ist unfair, vor allem weil ich schon bei den letzten Comics von der Tiefe der Themen und der Ausarbeitung der Inhalte geschwärmt habe. Trotzdem hilft mir diese Herangehensweise jedes Mal aufs Neue, überrascht zu werden. Catwoman 2 ist nicht nur einfach ein Sammelband aus 10 Issues, welche die Geschichte Die neun Leben einer Katze abarbeiten. Nein – es ist vielmehr eine Sammlung von Einzelgeschichten, die alle in sich schon abenteuerlich sind und als Gesamtwerk eine emotionale Achterbahnfahrt darstellen, in der sich Catwoman neu entdecken muss.

Die Thematik rund um Götter, das Stellen der Vergangenheit, aber besonders das Sich-selbst-neu-Lieben-Lernen fand ich in diesem Comic außerordentlich gut umgesetzt. Keine Ahnung, wie es der Autor geschafft hat, aber sowohl die Geschichte als auch die Action stimmen in diesem neuen Catwoman-Outing von vorne bis hinten. Besonders aber der Twist am Ende und das Einbinden von Batman finde ich richtig gut gelungen. Batman wird hier nicht überstrapaziert, und der Twist, der ungefähr im 9. Issue enthüllt wird, hat mich total überrascht – und das erlebe ich wirklich selten in Comics. Ein durch und durch guter und ausgesprochen unterhaltsamer Catwoman-Comic, den man als Fan von DC, Superhelden oder Catwoman selbst unbedingt gelesen haben sollte.

Zeichnungen:

Die Zeichnungen von Ivan Shavrin, Carmine Di Giandomenico und Stefano Raffaele sind zwar nicht außergewöhnlich, haben ihre Stärke aber darin gefunden, die Emotionen der Charaktere nahezu perfekt einzufangen. Meiner Meinung nach ist es in Comics die größte Herausforderung, Emotionen darzustellen, ohne dabei zu statisch zu wirken oder den Fokus auf Actionsequenzen zu verlieren. Die Künstler in Catwoman 2 haben sich für die Zeichnungen selbst nichts Besonderes überlegt, aber sie haben es geschafft, dem Leser Gefühle zu vermitteln, die sogar bei mir zur ein oder anderen Träne geführt haben. Wirklich emotional und mit großartigen Panels bestückt, die im Großen und Ganzen funktional an den wichtigen Punkten, aber auch richtig packend sind.

Fazit zu Catwoman 2 :

Catwoman 2 ist ein emotionaler und mitreißender Comic, der Selina Kyle in einem neuen Licht zeigt. Die Mischung aus tiefgründigen Themen, spannenden Einzelgeschichten und einem gelungenen Twist gegen Ende machen dieses Werk zu einem Highlight für Fans von DC und Catwoman. Der Fokus auf Selinas innere Reise, gepaart mit actionreichen Abenteuern und subtiler Charakterentwicklung, zeigt, dass die Serie viel mehr zu bieten hat als die typischen Diebesgeschichten.

Auch wenn die Zeichnungen insgesamt funktional bleiben, gelingt es den Künstlern, die Emotionen und Spannung auf den Punkt zu bringen. Dieser Comic ist nicht nur ein Muss für Fans, sondern auch für alle, die eine faszinierende Mischung aus Superhelden-Action und persönlicher Tiefe suchen. Catwoman 2 beweist einmal mehr, dass die Katze nicht nur neun Leben, sondern auch unzählige Facetten hat – und jede einzelne ist es wert, entdeckt zu werden.